Dopravu na D5 u Rudné zkomplikovala nehoda dodávky, kamionu a osobního auta

Dopravu na dálnici D5 nedaleko Rudné u Prahy dnes po poledni zkomplikovala nehoda dodávky, kamionu a osobního auta. Obešla se bez vážných následků, několik lidí má lehké zranění. Jeden jízdní pruh ve směru na Prahu je neprůjezdný, tvoří se kolony, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.
Nehoda se stala kolem 12:00 na šestém kilometru ve směru na Prahu. Auta nedobrzdila v koloně. Všichni účastníci jsou podle mluvčí mimo vozidla, nikdo nebyl zaklíněný. "Je zastavený provoz v pravém jízdním pruhu," uvedla. Více informací o nehodě zatím neměla k dispozici.