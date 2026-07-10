Dopravu na D5 u Rudné zkomplikovala nehoda dodávky, kamionu a osobního auta

Dopravu na dálnici D5 nedaleko Rudné u Prahy dnes po poledni zkomplikovala nehoda dodávky, kamionu a osobního auta. Obešla se bez vážných následků. Záchranáři vyšetřili šest lidí, všechny ponechali na místě. Jeden jízdní pruh ve směru na Prahu je neprůjezdný, tvoří se kolony. ČTK to řekly mluvčí středočeské policie Michaela Richterová a krajské záchranné služby Monika Nováková.
Nehoda se stala kolem 12:00 na šestém kilometru ve směru na Prahu. Auta nedobrzdila v koloně. Všichni účastníci byli podle policie po nehodě mimo vozidla, nikdo nebyl zaklíněný. "Je zastavený provoz v pravém jízdním pruhu," uvedla Richterová. Kolem 13:45 podle ní ještě následky nehody nebyly odstraněny.
Záchranáři podle Novákové vyšetřili šest lidí. "Nikdo nepotřeboval převoz do nemocnice, všichni zůstali na místě," dodala.