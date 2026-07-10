Dopravu na D5 u Rudné zkomplikovala nehoda dodávky, kamionu a osobního auta

Dopravu na dálnici D5 nedaleko Rudné u Prahy dnes po poledni zhruba na tři hodiny zkomplikovala nehoda dodávky, kamionu a osobního auta. Obešla se bez vážných následků. Záchranáři vyšetřili šest lidí, všechny ponechali na místě. Jeden jízdní pruh ve směru na Prahu byl neprůjezdný, tvořily se kolony. Vyplynulo to z informací policie, záchranné služby a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Nehoda se stala kolem 12:00 na šestém kilometru ve směru na Prahu. Auta nedobrzdila v koloně. Všichni účastníci byli podle policejní mluvčí Michaely Richterové po nehodě mimo vozidla, nikdo nebyl zaklíněný. Provoz v pravém jízdním pruhu musel být zastaven. Dopravu na dálnici se podařilo plně obnovit po 15:00, uvedlo ŘSD.
Záchranáři podle mluvčí Moniky Novákové vyšetřili šest lidí. "Nikdo nepotřeboval převoz do nemocnice, všichni zůstali na místě," dodala mluvčí.