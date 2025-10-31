Tradice dostihů ohrožena. Areál v Chuchli se nedohodl se státem na nájmu

Dostihový a jezdecký areál v pražské Chuchli začal rozesílat výpovědi svým nájemcům a uživatelům. Společnost Chuchle Arena Praha se nedohodla s ministerstvem zemědělství na nové nájemní smlouvě. Vyplývá to z informací, které zveřejnil mluvčí společnosti Jakub Velen.
„Během října jsme intenzivně jednali se zástupci ministerstva zemědělství zejména o cenových podmínkách nového nájemního vztahu. Ministerstvo zemědělství ale jednoznačně vylučuje pokračování nájmu za současné nájemné a požaduje uzavření zcela nové nájemní smlouvy,“ uvedla ředitelka společnosti Závodiště Chuchle Zuzana Rambová.

Dále sdělila, že poslední nabídka ministerstva činila 3,6 milionu korun ročně, dosud závodiště platilo 1,6 milionu. Na nájemné ve výši 3,6 milionu ale společnost podle Rambové nemá, už nyní je Chuchle Arena ve ztrátě zhruba 20 milionů korun.

Stát vypověděl smlouvu závodišti ve Velké Chuchli, chce mu razantně zvýšit nájem

Dále podotkla, že ministerstvo je ochotné činit ústupky, nicméně uzavření nové smlouvy je podle ní nejisté. Jako důvod uvedla odlišné ekonomické představy obou stran.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ČTK potvrdil, že se dosud nepodařilo dohodnout novou nájemní smlouvu, stále má nicméně zájem dospět k dohodě, která zajistí řádný a plnohodnotný průběh dostihové sezony. Ohradil se ale vůči přístupu zástupců Chuchle Areny Praha.

„Představa, že kompromis spočívá v tom, že ustoupí pouze jedna strana, či že minitsterstvo nebude respektovat zákonné předpisy, včetně zákona o majetku státu, je něco, co nemohu akceptovat,“ napsal ČTK.

Ministr svolal další jednání k provozu závodiště na úterý 4. listopadu, kde bude osobně přítomný, a doufá v to, že nalezne s areálem vzájemnou dohodu. „Což ale předpokládá i vstřícný přístup ze strany zástupců Chuchle Areny Praha,“ dodal.

Nájem platí společnosti Zemský hřebčinec Písek, která je státní příspěvkovou organizací. Stát prostřednictvím hřebčince vlastní zhruba tři čtvrtiny areálu v Chuchli, třetinu vlastní závodiště a zbylou část, kolem pěti procent, vlastní soukromí majitelé.

Kvůli nejistotě ohledně budoucnosti chuchelského závodiště musela být podle společnosti například ukončena jednání o konání Světového poháru Světové jezdecké federace FEI, a řada klientů a obchodních partnerů z vlastní iniciativy ukončuje s Chuchle Arenou Praha spolupráci.

„Hrozí, že Chuchle Arena Praha kvůli ztrátě obchodních příležitostí nebude schopna financovat ani státem dosud požadované nájemné,“ uvedla společnost.

Rozhodnutí státu ukončit nájemní smlouvu podle společnosti Chuchle Arena Praha přímo ohrožuje fungování dostihového areálu i tradici pražských dostihů.

Vznikla tak situace, jež může mít v konečném důsledku zásadní dopady na celý český jezdecký a dostihový sport. Pokud se s ministerstvem co nejdříve nepodaří nalézt funkční model dalšího provozu dostihového areálu, nebude v roce 2026 možné zajistit pokračování dostihového a jezdeckého provozu, včetně plánované dostihové sezony ke 120. výročí pražských dostihů, ani konání významných akcí, jako je mistrovství České republiky dětí a juniorů v parkurovém skákání.

Konec kolon u přejezdu. Ve Velké Chuchli začala stavba železničního nadjezdu

Současná nájemní smlouva zanikne ke konci letošního roku. Komplikace se tak dotknou všech, kteří areál užívají. Mezi ně patří například Střední škola dostihového sportu a jezdectví, Jockey Club ČR či Česká klusácká asociace.

„Výpověď se týká pouze stájí, které máme od závodiště pronajaté, a prostor pro praktickou výuku. Netýká se to školy a teoretické výuky ani domova mládeže. Po přijetí výpovědi budu informovat zřizovatele a budeme hledat náhradní prostory pro naše koně a pro možnost praktického vyučování,“ sdělila redakci iDNES.cz ředitelka Střední školy dostihového sportu a jezdectví Soňa Froňková.

Dodala také, že přesun se musí vyřešit do konce roku.

Jockey Club ČR sdělil, že se ke sporu Chuchle Areny Praha a ministerstva zemědělství nechce vyjadřovat. Redakce iDNES.cz oslovila i další dotčené, na jejich vyjádření čeká.

Výborný dříve uvedl, že není možné platit 12 let stejný nájem. V minulosti rovněž řekl, že chce najít dohodu a že si je skoro jist, že se závodištěm dokáže domluvit. Aktuální vyjádření ministerstva zatím není k dispozici.

