Ředitelem DPP zůstává Ladislav Urbánek, o post se ucházel i exprimátor Bém

Urbánek v říjnu nahradil ve funkci dlouholetého generálního ředitele Petra Witowského, kterého dozorčí rada odvolala kvůli poslední policejní razii. Při ní policie obvinila jedenáct lidí a tři firmy, mimo jiné i dva bývalé členy představenstva DPP.

Policie si odvedla i dosavadního šéfa DPP Petra Witowského, ale pouze kvůli podání vysvětlení. Podle kriminalistů totiž docházelo ke korupci ve spojitosti s rámcovou smlouvou na Komplexní zabezpečovací systém metra.

„Není možné, aby mu po budově podniku každou chvíli pobíhala policie,“ zdůvodnil náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib tehdy proč Witowski musel skončit, i když nebyl z ničeho obviněn.

Urbánek, kterému je už 72 let, pracuje v dopravním podniku už bezmála půl století. Do DPP nastoupil v roce 1976 jako dozorčí stanice. Na vedoucí pozici se poprvé dostal v 1990, a to do funkce vedoucího dopravní služby metra a od roku 1998 pak držel funkci dopravního náměstka.

V dalších letech zastával různé posty spojené s metrem a v roce 2012 se stal poprvé členem představenstva DPP.

„Je to srdcař s vysokým morálním kreditem“

Ve výběrovém řízení mu komise dala přednost například před exprimátorem Pavlem Bémem nebo bývalým prezidentem českých aerolinií Radomírem Lašákem.

„Kvůli snaze o zlepšení dobrého jména firmy jsme se v komisi shodli, že dopravní podnik nadále povede Ladislav Urbánek,“ sdělil MF DNES radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS), který byl jedním z členů výběrové komise.

„Důvodem je, že stávající ředitel nejen, že je srdcař, který zná firmu odshora dolu, ale také je to člověk s vysokým morálním kreditem. A dopravní podnik nyní nemá problémy s provozem městské hromadné dopravy, ale potřebuje napravit pošramocenou reputaci společnosti,“ dodává.

Vedle toho Kovářík připomíná, že město plánuje restrukturalizaci dopravního podniku a k tomu je potřeba mít ve vedení člověka, který společnost velmi dobře zná a ví přesně, jak funguje.