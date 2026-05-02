MF DNES to aktuálně prozradila mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Eberl Friebová. V plné síle by měli pracovníci konsorcia firem, které vyhrálo tendr na proměnu jednokolejky z dob císaře Františka Josefa I. v moderní dvoukolejný a elektrifikovaný koridor, nastoupit v průběhu května.
Dokončení úseku předpokládá SŽ do závěru roku 2029. Cena zakázky je 8,28 miliardy korun bez DPH, tedy o půl miliardy méně oproti původním odhadům. „Důležitou zprávou je, že pro letošní rok nejsou zatím v plánu žádné větší výluky. Harmonogram nyní počítá s pracemi v místech, kudy povede trať v nové stopě,“ uvedla mluvčí.
Nová trať umožní rychlost souprav až 145 kilometrů v hodině, větší kapacitu, a tím i zkrácení jízdní doby, protijedoucí vlaky už na sebe nebudou muset čekat. Úsek z Ruzyně do Kladna dostal pravomocné stavební povolení loni v prosinci.
Na Dejvice půjdou digitálně
Pokračuje i příprava modernizace dalších úseků. SŽ aktuálně vypsala soutěž na zpracování prováděcí projektové dokumentace části mezi Výstavištěm a Dejvicemi, a to takzvanou metodou BIM. Předpokládaná hodnota zakázky je přibližně 75 milionů korun. Výsledek bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.
„Metoda BIM, tedy Building Information Modelling, umožňuje vytvořit detailní digitální model budoucí stavby. To zajistí lepší přehled o projektu a efektivnější přípravu,“ informovala SŽ.
Úsek navazuje na už dokončenou novou zastávku u Výstaviště, která vznikla loni. Pokračovat bude v trase současné kladenské trati, nově ale dvoukolejně a elektricky. Na povrchu koleje povedou jen ve Stromovce, za ní se zanoří do tunelu a v něm budou pokračovat až do nové podzemní stanice v Dejvicích.
„Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2028, aktuálně máme zažádáno o povolení záměru stavby,“ sdělila Friebová.
Tunelem vlaky projedou přes nové podzemní nádraží v Dejvicích, kde bude možný přímý přestup na metro, znovu nad zemí se objeví až ve Veleslavíně. Úsek mezi Dejvicemi a Veleslavínem má už souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Také zde je zahájení stavby plánováno na rok 2028.
Současně nyní pokračuje přestavba Masarykova nádraží v Praze, stavba nové výpravní budovy v Kladně a další práce související s postupně dokončovaným úsekem mezi hlavním kladenským nádražím a nádražím Kladno–Ostrovec.
Papež hrozí soudem
Otazník zatím stále zůstává nad úsekem z Veleslavína přes Liboc do Ruzyně. Místní mají výhrady k plánům SŽ vést železnici povrchově.
„Správa železnic přišla nedávno s novým, tentokrát už sloučeným územním a stavebním řízením pro tuto část trati. A snaží se získat povolení stavby, kterou občané už jednou odmítli,“ prozradil Michal Papež, předseda Spolku pro rozvoj Liboce.
„Původní územní řízení navíc zrušila bez vypořádání 250 vznesených námitek. Po roce SŽ předložila ještě masivnější koridor a snaží se prosadit mimo jiné pro místní horší hlukové limity. Liboc a Ruzyně jsou asi posledním místem v Česku, kde se plánuje železniční magistrála vedená středem hustě zastavěné oblasti a rozsáhlé technologické zázemí v přírodní rekreační lokalitě,“ diví se Papež.
Ten má vůči navržené podobě povrchového vedení kolejí doplněných o zelené valy a protihlukové stěny vážné výhrady. Naopak SŽ argumentuje tím, že přepracovala projekt, aby protihlukovými a dalšími opatřeními více vyhovoval potřebám místních.
„Jednání se SŽ jsou konstruktivní, ale bez výsledku, který by pro nás byl přijatelný. Nejsme proti modernizaci trati, ale nechceme si kvůli ní nechat zničit Liboc a její přírodu. Proto jsme připraveni se bránit i soudně,“ podotkl Papež.
Na nové trati se pojede až 145 km/h. Jízdní doba se díky tomu zkrátí.