Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce

Jan Bohata
  11:32aktualizováno  11:32
Mimořádně perspektivní někdejší průmyslové čtvrti, stagnující severozápad či nedostupný střed metropole. I tak vypadala bytová výstavba v metropoli v prvním pololetí 2025. Ceny vlastnických bytů do konce roku dál neuhnou ze vzestupného kurzu, příliš velký pokles nelze zřejmě čekat ani u úrokových sazeb. U nájmů je to podobné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tak to vypadá na bytovém trhu podle aktuálních informací hlavních aktérů z developerské branže. Zájem o byty v Praze drtí nabídku, vysokým cenám navzdory. Majitele jich našlo přes čtyři tisíce. Premiérově ceny ale překročily hranici 170 tisíc korun za metr čtvereční. U secondhandových bytů 140 tisíc korun za metr čtvereční.

Reality iDNES.cz

Chcete si pořídit byt či dům? Vybírejte z široké nabídky nemovitostí na Reality.iDNES.cz.

„Nadprůměrná poptávka představuje výsledek několika klíčových faktorů. Pokračujícího poklesu úrokových sazeb, atraktivní nabídky na trhu a návratu odkládané poptávky z let 2022 a 2023,“ vysvětluje Juraj Murín, ředitel vývoje projektů Skanska Residential.

Výjimečný zájem a největší šanci na úspěch mají kupci hlavně v někdejších industriálních zónách hlavního města – na Smíchově, v Hloubětíně, Vysočanech, Štěrboholech a dalších oblastech.

V Praze už se nežije blaze. Drahé bydlení sráží životní úroveň, mladí se stěhují pryč

„Výstavba na rozvojových lokalitách v Praze 5, 9 a 10 přináší nejvyšší nabídku i nejnižší průměrné ceny,“ potvrdil Juraj Murín.

Ve zmíněných obvodech lze v současnosti nalézt 64 procent nabídky. Avšak i zisk a příprava stavebních pozemků na brownfieldech podle developerů představuje komplikovanou, déledobou záležitost.

Vzhledem k cenám a nízké nabídce je pro běžné zájemce takřka nedostupné získat byt v historickém centru města. Rostoucími náklady se k němu blíží též sedmý obvod.

Žižkov nikoli rázovitý

V historii rázovité, někdejší samostatné město a později třetí městská část Žižkov zažívá mimořádný rozkvět. „V Praze 3 rostou ceny nejrychleji, meziročně o 18 procent. Žižkov má našlápnuto, aby se stal obdobou Karlína,“ řekl Dušan Kunovský, předseda představenstva Central Group.

Kdo chce žít v Praze, bere i drahé vlastní bydlení. Stoupají také nájmy

O moc lépe na tom není ten, kdo volí nájemní bydlení. V novostavbách se cena vyšplhala průměrně na 477 korun za metr čtvereční, ve starším objektu je to zhruba o 30 korun méně. U institucionálních, moderních, plně vybavených nájemních bytů jsou náklady ještě vyšší. I tak se ale jedná o segment, který zaznamenává nárůst na popularitě.

Bydlení v I. pololetí 2025

Rekordních šest měsíců – 4 300 bytů developeři prodali v I. pololetí, meziročně jde o nárůst o 23 procent. Jedná se o druhý nejlepší pololetní výsledek za posledních 15 let.
Nové hypotéky – Finanční ústavy poskytly 150 miliard korun.
Ceny nových bytů rostly – Průměrná nabídková cena dosahuje 170 594 Kč/m2, což představuje meziroční nárůst o 8,8 procenta a zvýšení o 1,6 procenta oproti minulému čtvrtletí.
Prodejní ceny se dostaly na 165 019 Kč/m2, meziročně se jedná o nárůst 12,3 procenta, mezikvartálně pak o 3,3 procenta.

Zdroj: Central Group, Trigema, Skanska

Náklady na vlastní i pronajatý byt jdou nahoru též za hranicemi velkoměsta. Středočeský kraj se blíží k rekordu v podobě 90tisícové částky za metr čtvereční.

„V hlavním městě a jeho bezprostředním okolí nepřestává být převis poptávky nad nabídkou vysoký. Řada nájemců začíná opět proudit do Středočeského kraje, což bude podle všeho určovat dynamiku trhu i ve druhé polovině roku,“ uvedl Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny European Housing Services (EHS).

Ve středních Čechách ale stagnovaly ceny rodinných domů. Během prvního pololetí výrazně rostly ceny také na Liberecku a Královéhradecku. V regionech je nyní rozestavěno přibližně 10 tisíc bytů. „Z toho 49 procent připadá na Středočeský a Jihomoravský kraj,“ uvedl Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema.

Menší, ale drahé

Nedostupné bydlení sráží hodnocení Prahy coby oblíbeného místa pro život, do konce letošního roku se situace nezmění. „Ceny vlastnického i nájemního bydlení do konce roku 2025 porostou asi o 10 procent. Úrokové sazby klesají pomalu,“ popsal předpokládaný vývoj Dušan Kunovský.

Prodej bytů by letos s osmi až devíti tisíci jednotek měl lámat rekordy, to ale nestačí uspokojit potřeby trhu. „Rozhodne druhá polovina roku, která jasně ukáže, kam se český realitní trh vydá,“ domnívá se Hendrik Meyer.

Česko si v porovnání prosperity pohoršilo. Trápí ho hlavně nedostupné bydlení

Trendem dál zůstává zmenšující se rozměr bytů. „Podlahová plocha klesá od roku 2018 přibližně o 12 metrů čtverečních,“ uvedl Juraj Murín. Malé ale neznamená laciné. U klasické garsonky tak zájemce zaplatí přibližně 182 tisíc korun za metr čtvereční, celkově okolo šesti a půl milionu korun. Většinu prodeje představují byty s dispozicí 1+kk a 2+kk.

Druhá z obou dispozic zůstává nejprodávanější. Koupě představuje též dobrou investici a ochranu peněz. „Pouze vysoká nabídka udrží dlouhodobě přiměřené ceny,“ domnívá se Marcel Soural. Zmírnění krize výstavby a dostupného bydlení je podle developerů v současnosti ale především v moci politiků.

Nusle mají nový klenot. Úžasná přestavba pavlačového domu dala Praze byty

„Je třeba zrychlit a zjednodušit tragicky dlouhé povolování staveb a zmírnit přeregulovanost stavebnictví, která je u nás horší než v Německu a Rakousku. Dále je třeba vylepšit územní plánování. Stavět se musí také dostupné městské nájemní byty,“ představuje možné řešení Dušan Kunovský.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Cheb dokončil další část oprav Lesní ulice na Skalce

Město Cheb dokončilo druhou etapu rekonstrukce Lesní ulice na sídlišti Skalka. Ulici, která prochází celým sídlištěm, začalo město opravovat už v loňském roce,...

17. srpna 2025  11:05,  aktualizováno  11:05

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měli nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

17. srpna 2025  11:50

Na Hornické naučné stezce v Jihlavě přibyla replika hornické zvoničky

Na Hornické naučné stezce v Jihlavě přibyla replika hornické zvoničky. Je u šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Připomíná období, kdy se tam těžilo stříbro a...

17. srpna 2025  10:15,  aktualizováno  10:15

Řidička projela rovně kruhový objezd, auto uvázlo na pahorku v křoví

Uprostřed zeleně na umělém pahorku skončila noční jízda posádky černého fordu v Liberci. Řidička pravděpodobně přehlédla kruhový objezd, najela na obrubník a s autem vyjela až téměř do středu...

17. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Dva mladíci přetočili v lese čtyřkolku. Jeden zemřel, druhého odvezl vrtulník

V lese na Sokolovsku zemřel po nehodě čtyřkolky dvaadvacetiletý muž. Dalšího šestadvacetiletého muže transportoval vrtulník s vážnými zraněními do nemocnice. Nehoda se stala v sobotu po 23. hodině. V...

17. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce

Mimořádně perspektivní někdejší průmyslové čtvrti, stagnující severozápad či nedostupný střed metropole. I tak vypadala bytová výstavba v metropoli v prvním pololetí 2025. Ceny vlastnických bytů do...

17. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Festival MikuLOVE letos nabídne oslavu 40. výročí skupiny Už jsme doma

Festival MikuLOVE, který se koná v Mikulově na Břeclavsku, letos nabídne třeba oslavu 40. výročí skupiny Už jsme doma. Poslední srpnový víkend vystoupí přes 20...

17. srpna 2025,  aktualizováno 

Střecha věže bývalé tvrze vzniká na základě historických fotografií

Věž bývalé tvrze v Pomezné na Chebsku bude už brzy vypadat jako kdysi. Památka aktuálně získává vysokou střechu, jejíž projekt vznikl podle dobových fotografií. Hotovo má být v září. Stavba, která je...

17. srpna 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Soud v Brně eviduje návrh na vazbu Jiřikovského, vazební zasedání bude odpoledne

Městský soud v Brně eviduje návrh na vazbu pro obviněného Tomáše Jiřikovského, vazební zasedání má v plánu soudce nařídit v odpoledních hodinách. Zatím ale čas...

17. srpna 2025  8:58,  aktualizováno  8:58

Na Šumpersku hořely střechy rodinného domu a hospodářských budov, škoda 3 mil.Kč

Hasiči dnes nad ránem likvidovali požár střechy rodinného domu a hospodářských budov v Třeštině na Šumpersku. Škoda se odhaduje na více než tři miliony korun....

17. srpna 2025  8:30,  aktualizováno  8:30

Na Šumpersku hořely střechy rodinného domu a hospodářských budov, škoda 3 mil.Kč

Hasiči dnes nad ránem likvidovali požár střechy rodinného domu a hospodářských budov v Třeštině na Šumpersku. Škoda se odhaduje na více než tři miliony korun....

17. srpna 2025  8:30,  aktualizováno  8:30

K odstavení auta jsou nutné parkovací hodiny. Stání v Přibyslavi je však dál zdarma

To, co radnice řidičům od února slibovala, se v Přibyslavi stalo skutečností. Na části hlavního Bechyňova náměstí a u hřbitova je možné zaparkovat pouze s parkovacími hodinami a maximálně na dvě...

17. srpna 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.