Dobrou zprávou by to mělo být také pro rezidenty. Podle vedení městské společnosti Prague City Tourism (PCT) kultivovanější a movitější turisté zmírňují negativní dopady nadměrného turismu.
Praha dosahuje mezi srovnávanými destinacemi nejlepšího celkového hodnocení – 92,7 bodu. Tím výrazně předstihla Vídeň s 85,6 bodu i Berlín se 78,4 bodu. Celkový zisk je výsledkem vysoké spokojenosti s hotely, úrovní bezpečnosti a kvality turistických služeb.
Postupně se proměňuje profil Prahy jako turistické destinace. V prvním pololetí letošního roku se počet návštěvníků zvýšil meziročně přibližně o procento. Ve stejném období však útraty hostů z klíčových zahraničních trhů vzrostly o 18 procent.
Ceny i kvalita jdou nahoru
„Praha jasně ukazuje, že již nepředstavuje levnou turistickou destinaci, ani jí být nadále nechce. Systematická práce s turisty se vyplácí. Město oslovuje turisty, kteří zde utrácejí a poznávají kulturní stránku města,“ uvedl předseda představenstva PCT František Cipro.
Zajímavá data poskytuje podle PCT také rozbor sociálních sítí. Z nich vyplývá, že se metropole mění v čím dál žádanější kulturní destinaci. Více než třetina příspěvků, které o Praze návštěvníci v prvním pololetí 2026 sdíleli, se týkala umění a kultury, což představuje meziroční nárůst přibližně o pět procentních bodů. Naopak za nočním životem do metropole nyní jezdí pouhé 4,5 procenta dotázaných.
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Praha boduje u cestovatelek. Patří mezi nejlepší města pro sólo rande
Zmiňovaný žebříček ukazuje, že roste spokojenost také s hotelovými službami. Praha v tomto ukazateli dosahuje 80 bodů ze 100 a překonává Vídeň se 75,8 bodu i Berlín se 71,8 bodu. Růst táhne zejména luxusní ubytování – jen v srpnu dosáhla obsazenost hotelů 84,7 procenta.
V roce 2025 dosahovala průměrná cena pokoje v hlavním městě 123 eur (cca 3 tisíce korun), v centru Prahy 170 eur (cca 4 100 korun), a v luxusním segmentu 241 eur za noc (cca 5 800 korun). Současný růst obsazenosti i cen dokládá postupný posun Prahy od jednodušší nabídky k vyššímu standardu služeb a bonitnější klientele. „Přitom návštěvnické hodnocení zůstává velmi příznivé, negativní byla pouze necelá tři procenta zpětných vazeb,“ uvedla mluvčí PCT Klára Janderová.
V posledních šesti letech městská firma investovala miliony korun do kultivačních kampaní, ve kterých Prahu prezentuje mimo jiné jako místo literárních příběhů. Mladé návštěvníky se snaží oslovit nedávno aktualizovanou verzí mobilní hry Playing Prague. Jde o netradiční způsob, jak provést návštěvníky historií hlavního města a představit jim klíčové osobnosti.
Kampaň mění tvář turistiky
Jednu z nejčerstvějších novinek nabízí organizace PCT od října na malostranské Svatomikulášské městské zvonici. Představila tam novou podobu expozice Strážci bezpečí.
„Osu expozice tvoří motiv zvonu, který varuje před pohromou, symbolizuje plynoucí čas a zní na paměť předků. Proto expozicí prochází jeho zvuk a údery zvonu navíc člení i výstavní texty, abychom do příběhu věže dostali také trochu hravosti,“ vysvětlil spisovatel Vratislav Maňák, autor ideového konceptu expozice.
Praha se stává pro turisty prémiovou destinací
92,7 bodu ze 100 má hodnocení Prahy v porovnání evropských měst. Vídeň získala 85,6 bodu, Berlín 78,4 bodu.
Zdroj: Global Tourist Perception Index, PCT
Investice do série kampaní se podle vedení PCT vyplácejí. „Značku Prahy jsme převedli do konkrétních vyšších standardů služeb a začali systematicky měřit, zda realita odpovídá příslibu značky,“ vysvětlila Jana Adamcová, místopředsedkyně představenstva PCT.
Metropole i tak čelí problémům spojeným s vysokou návštěvností turistů. Podle statistických dat za 1. pololetí roku 2026 jich do města zavítalo 3,8 milionu. Pomocí aplikace Enjoy Respect Prague i rozšiřování nabídky aplikace Prague Visitor Pass se je PCT snaží přesměrovat z přecpaného centra.
Například jim nabízí jiné zajímavé atrakce než Staroměstské náměstí nebo Pražský hrad. Důležitý krok k dalšímu omezení vlivu overturismu by znamenalo podle expertů zvýšení turistického poplatku na osobu a noc až na 200 korun, tedy čtyřnásobně oproti dnešku.
„Cílem je, aby obce s vysokou návštěvností nemusely náklady spojené s cestovním ruchem, například na úklid veřejných prostranství, čištění odpadních vod nebo řešení parkování, přenášet na své obyvatele,“ uvedli představitelé Svazu měst a obcí.