„Pytlík s neznámou krystalickou látkou jsme zajistili u člověka, který byl v noci kvůli podezřelé intoxikaci převezen do nemocnice. Na místním oddělení nyní probíhá zkoumání látky,“ sdělil iDNES.cz mluvčí Richard Hrdina.
Hasiči i zdravotníci poslali ke služebně v Praze 2 po dvou vozech.
„Je to z preventivních důvodů. Musíme takto postupovat pokaždé, když nevíme, s jakou látkou se potýkáme,“ doplnil mluvčí.
