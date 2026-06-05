Druhá část linky metra D se začne stavět v červnu, přípravné práce už odstartovaly

Autor: ČTK
  13:42aktualizováno  13:42
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Přípravné práce pro budování druhé části linky metra D již začaly, oficiální zahájení stavby bude v druhé polovině června. Metro by podle něj mělo začít jezdit asi za šest let buď v úseku mezi Pankrácí a Novými Dvory, nebo až do Písnice, podle rychlosti příprav a zadání zakázek.
Místo posledních ražeb ve stanici Pankrác D. (květen 2026)

Místo posledních ražeb ve stanici Pankrác D. (květen 2026) | foto: DPP - Daniel Šabík

Eskalátorový tunel – výstup z déčka do OC Arkády (pohled ze stavební jámy od OC...
Pohled do eskalátorového tunelu – výstup z déčka do OC Arkády. (květen 2026)
Přestupní chodba C/D, vzadu je vidět eskalátorový tunel do stanice Pankrác D,...
Pohled do stavební jámy před OC Arkády. Vlevo a vpravo jsou vidět traťové...
15 fotografií

Informoval mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík. Metro by podle něj mělo začít jezdit asi za šest let buď v úseku mezi Pankrácí a Novými Dvory, nebo až do Písnice, podle rychlosti příprav a zadání zakázek. První úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova již je v hrubé stavbě z velké části hotov, betonuje se ještě ve stanicích.

Stavba první části linky mezi Pankrácí a stanicí pracovně označovanou jako Olbrachtova začala v roce 2022. Navazující část do Písnice nabrala zpoždění kvůli opakovaným napadáním tendru u antimonopolního úřadu (ÚOHS). Smlouvu se sdružením vedeným firmou Subterra na zakázku za zhruba 30 miliard korun bez DPH podepsal DPP začátkem letošního dubna a podle Šabíka asi 14 dní poté dodavatel převzal staveniště.

OBRAZEM: Na Pankráci zbývá dorazit část jádra stanice, pokračuje stavba vestibulů

Od té doby stavební firmy pracují na přípravě zahájení stavby. Hlavní staveniště bude v Písnici u Kunratické spojky a stavba je naplánována od jihu.

Podnik by v ideálním případě chtěl spustit celý úsek mezi stanicemi Pankrác a Písnice najednou, ale pokud se to nestihne, nejprve začne metro jezdit jen z Pankráce na Nové Dvory. Technologická zařízení, jako jsou koleje, rozvody elektřiny, vzduchotechnika či zabezpečení, se budou osazovat najednou v obou úsecích.

První část linky je nyní podle Petra Chamry ze Subterry stavebně z velké části hotová. „Tunel mezi stanicemi se dá říci, že je stavebně hotový v těch hrubých konstrukcích,“ řekl. Dodal, že betonování takzvaného sekundárního ostění, tedy vnitřní vrstvy betonu v tunelech, se nyní dokončuje ve stanici Olbrachtova, kde již je vybetonováno i nástupiště.

V nové stanici Pankrác, která se nachází pod stejnojmennou stanicí linky C a bude sloužit jako přestupní, je již podle Chamry ražba téměř u konce. „Zde práce na sekundárních ostěních a izolacích začnou v létě,“ vysvětlil. Úplné dokončení úseku pak bude navázáno na postup prací v další etapě, dodal.

Stanice Olbrachtova bude v síti pražského metra poměrně unikátní z důvodu své malé velikosti, která je dána předpokládaným menším náporem cestujících kvůli poloze i snahou minimalizovat vliv na rezidenční oblast nad stanicí. Namísto standardního otevřeného prostoru mezi nástupišti budou lidé mezi směry přecházet třemi propojkami.

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, kvůli odporu neúspěšných uchazečů se však termín posunul a aktuální harmonogram mluví o roku 2032. Poté bude ještě pokračovat stavba na náměstí Míru a výhledově město plánuje prodloužení až na náměstí Republiky.

Na úrovni vedení města se vede debata o pojmenování stanic nové linky. Magistrátní místopisná komise nedávno doporučila, aby se názvy oproti těm dosud pracovně používaným změnily u stanic Náměstí Bratří Synků, Olbrachtova, Nové Dvory a Písnice, a to na Nusle, Ryšánka, Tempo a Sídliště Písnice. Názvy Libuš, Nemocnice Krč, Nádraží Krč, Pankrác a Náměstí Míru mají zůstat. Konečná stanice nové linky na jihu města je nyní označována jako Depo Písnice, o té komise zatím nerozhodla.

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