Druhá část linky metra D se začne stavět v červnu, přípravné práce už odstartovaly

Informoval mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík. Metro by podle něj mělo začít jezdit asi za šest let buď v úseku mezi Pankrácí a Novými Dvory, nebo až do Písnice, podle rychlosti příprav a zadání zakázek. První úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova již je v hrubé stavbě z velké části hotov, betonuje se ještě ve stanicích.
Stavba první části linky mezi Pankrácí a stanicí pracovně označovanou jako Olbrachtova začala v roce 2022. Navazující část do Písnice nabrala zpoždění kvůli opakovaným napadáním tendru u antimonopolního úřadu (ÚOHS). Smlouvu se sdružením vedeným firmou Subterra na zakázku za zhruba 30 miliard korun bez DPH podepsal DPP začátkem letošního dubna a podle Šabíka asi 14 dní poté dodavatel převzal staveniště.
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Od té doby stavební firmy pracují na přípravě zahájení stavby. Hlavní staveniště bude v Písnici u Kunratické spojky a stavba je naplánována od jihu.
Podnik by v ideálním případě chtěl spustit celý úsek mezi stanicemi Pankrác a Písnice najednou, ale pokud se to nestihne, nejprve začne metro jezdit jen z Pankráce na Nové Dvory. Technologická zařízení, jako jsou koleje, rozvody elektřiny, vzduchotechnika či zabezpečení, se budou osazovat najednou v obou úsecích.
První část linky je nyní podle Petra Chamry ze Subterry stavebně z velké části hotová. „Tunel mezi stanicemi se dá říci, že je stavebně hotový v těch hrubých konstrukcích,“ řekl. Dodal, že betonování takzvaného sekundárního ostění, tedy vnitřní vrstvy betonu v tunelech, se nyní dokončuje ve stanici Olbrachtova, kde již je vybetonováno i nástupiště.
V nové stanici Pankrác, která se nachází pod stejnojmennou stanicí linky C a bude sloužit jako přestupní, je již podle Chamry ražba téměř u konce. „Zde práce na sekundárních ostěních a izolacích začnou v létě,“ vysvětlil. Úplné dokončení úseku pak bude navázáno na postup prací v další etapě, dodal.
Stanice Olbrachtova bude v síti pražského metra poměrně unikátní z důvodu své malé velikosti, která je dána předpokládaným menším náporem cestujících kvůli poloze i snahou minimalizovat vliv na rezidenční oblast nad stanicí. Namísto standardního otevřeného prostoru mezi nástupišti budou lidé mezi směry přecházet třemi propojkami.
Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, kvůli odporu neúspěšných uchazečů se však termín posunul a aktuální harmonogram mluví o roku 2032. Poté bude ještě pokračovat stavba na náměstí Míru a výhledově město plánuje prodloužení až na náměstí Republiky.
Na úrovni vedení města se vede debata o pojmenování stanic nové linky. Magistrátní místopisná komise nedávno doporučila, aby se názvy oproti těm dosud pracovně používaným změnily u stanic Náměstí Bratří Synků, Olbrachtova, Nové Dvory a Písnice, a to na Nusle, Ryšánka, Tempo a Sídliště Písnice. Názvy Libuš, Nemocnice Krč, Nádraží Krč, Pankrác a Náměstí Míru mají zůstat. Konečná stanice nové linky na jihu města je nyní označována jako Depo Písnice, o té komise zatím nerozhodla.