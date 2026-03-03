Dětem v nesnázích pomůže síť expertů, obracet se na ně mohou i školy

„Vaše služba funguje pro jaké děti?“ „A co vy přesně děláte?“ Takhle se odborníci z různých sfér péče o děti „síťovali“ na mezioborovém setkání, které uspořádala Praha 8. Právě tady totiž roste síť odborníků, kteří o sobě budou vzájemně vědět a na které se budou moci obracet školy. Ty se totiž často mylně domnívají, že v případě zjištěných potíží u dětí mají k dispozici jen Orgán sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD), lidově sociálku.
Jak zjistila z průzkumu radnice osmé městské části, potíží mají žáci stále více. Jedenáct z patnácti místních základních škol uvádí zhoršující se vztahy a konflikty mezi žáky, výskyt šikany a nárůst agresivity.

Učitelé jsou prvními, kdo si může zhoršené psychiky dítěte všimnout, jsou ale přetížení, 20 procent z nich věnuje emoční pohodě svých žáků více času než výuce.

Mladí čelí tlaku. Dospělost není stabilní stav, říká psycholožka z Instagramu

„Zvyšuje se frekvence různých sociálněpatologických jevů, od šikany přes kyberšikanu, sebepoškozování, závislosti až po opravdu extrémní příklady typu hromadný útok ve škole a podobně, což se v Praze 8 také odehrálo nebo připravovalo,“ řekl Matěj Fichtner, místostarosta této městské části.

„Cílem tohoto setkání je, aby se odborníci, kteří se duševními potížemi dětí zabývají na různých úrovních a místech, takzvaně prosíťovali, to znamená, aby byli v kontaktu, aby řešení konkrétního případu bylo jednodušší,“ vysvětlil.

Síť 37 partnerů

Radnice už loni školám představila koordinátorku, na kterou se můžou v případě potřeby obracet pro pomoc v konkrétních případech. Ta od loňského května do letošního února mapovala situaci a seznámila se s lokálními odborníky ze školského, zdravotnického a sociálního sektoru a ve spolupráci s neziskovou organizací SOFA vytvořila síť 37 partnerů, kteří se na zmíněném setkání mohli poznat osobně.

Duševní zdraví žáků v Praze

Podle loňského výzkumu Centra sociálních služeb a Pražského centra primární prevence by zhruba každé páté dítě potřebovalo odbornou pomoc a 20,7 procenta dětí vnímá svou emoční pohodu jako velmi nízkou.

Kam se obrátit při potížích:

Linka bezpečí – 116 111: pomoc dětem a mladistvým do 26 let, nonstop a bezplatně.

Bílý kruh bezpečí 116 006: pomoc obětem kriminality a domácího násilí, nonstop a bezplatně.

Linka pro rodinu a školu 116 000: nonstop a bezplatně.

Centrum krizové Intervence pod Psychiatrickou nemocnicí Bohnice 284 016 110, pro dospělé.

Linka důvěry dětského krizového centra 777 715 215, pro děti i dospělé.

Zdroj: SOFA a Zahrada pro duši

„Metodicky budeme podporovat koordinátorku, vznikne takzvaná platforma mezioborové spolupráce napříč všemi obory. Ideálně je tam několik členů ze školství, ze sociální oblasti i ze zdravotnictví, někdo z nemocnice, z policie, z městské policie. Vytvoříme karty s našimi konkrétními kontakty,“ popsala Tereza Svačinová, projektová manažerka a metodička projektu Signály organizace SOFA.

Karty Kid, které bude mít k dispozici každá škola osmé městské části, je nejen plná kontaktů, na které v jaké situaci volat, ale poskytuje také vodítka k rozeznání například špatného zacházení s dítětem doma nebo postup, jak zajistit ochranu dítěte v případě akutního či dlouhotrvajícího ohrožení.

Je také důležité, aby se učitel při snaze pomoci žákovi dovolal odborníkovi z karty na první vytočení a slyšel: Ano, jsme ti, kteří vám pomůžou. Protože při neúspěchu podle zkušenosti SOFA dramaticky klesá vůle volat jinam.

Důležitým cílem projektu také je, aby dítě v potížích nemuselo svůj příběh vyprávět na několika místech, jak tomu často bývá, než se mu dostane pomoci.

„Ne, že dítě putuje sedmi institucemi, ale koordinátor už má být schopen vytvořit kolem něj tým, který bude řešit jeho konkrétní situaci,“ doplnila Hana Boříková z odboru plánování a rozvoje Prahy 8.

Pokud tedy škola nemá kapacitu obvolávat konkrétní odborníky z karty, může se kdykoliv obrátit na koordinátorku městské část.

V Praze 6 to funguje

SOFA už má svůj projekt Signály zavedený v Praze 6, kde dobře funguje.

„Měli jsme například chlapce, který se sebepoškozoval ve škole téměř rok a ve chvíli, kdy do toho vstoupil sociální pedagog, který ve škole působí, došlo ke zvratu. Velmi rychle zmapoval situaci celé rodiny, zjistil problematický rozvod, kdy chlapec musel zůstat v péči otce, zatímco matka se odstěhovala do jiného města, což hoch těžce snášel, a tak revoltoval tím sebepoškozováním,“ vylíčila Svačinová, která k jeho situaci svolala případové setkání vícero odborníků, kam přizvala rodiče.

Zimní únava vs. deprese: Jak poznat rozdíl a kdy jít k lékaři

„Všechno se prodiskutovalo, ani jeden z rodičů nechtěl, aby si syn ubližoval, a tak se přesunul k mamince, do jiné školy, s níž se ta stávající online propojila, aby si vše vysvětlily, a chlapec se přestal sebepoškozovat. Co se dělo rok, se za měsíc vyřešilo,“ poukázala Svačinová.

Karta Kid bude pro Prahu 8 hotová asi na podzim. „Často řešíme i to, že při ohlášení na OSPOD ten odpoví, že dítě není ohroženo podle paragrafu 6. V tu chvíli je čas mezioborové spolupráce, protože pokud se dítku nebude nikdo dál věnovat, propadne systémem a pravděpodobně za dva až tři roky bude stejně v evidenci OSPODU. Je potřeba pomoci včas,“ podotkla Svačinová.

