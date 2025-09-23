Čtrnáctiletá Anežka Fintová odešla z dětského domova ráno, do školy nedorazila a do domova se nevrátila. Nemá u sebe mobilní telefon. Podle policejní databáze má hubenou postavu, hnědočerné vlasy a hnědé oči. Má jizvy na obou předloktích a vpředu na obou stehnech.
Oblečené by měla mít černé šaty ke kolenům, černou péřovou bundu a šedé nazouvací tenisky. „Podle zjištění by se měla pohybovat v okolí Řep. Naposledy byla nalezena v České Lípě,“ uvedl mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.
Patnáctiletá Taisia Ivanenko nechala doma mobilní telefon a dopis, v němž se loučí s rodinou. Na sociálních sítích je neaktivní, dosud se nikomu neozvala. Má blonďaté vlasy a modré oči.
„Důvodem jejího odchodu je problém s nadváhou a posměch ostatních,“ uvedl Rybanský. Rodina se podle něj bojí o život a zdraví dívky.
Pokud někdo ví, kde dívky jsou, má se ozvat na policejní linku 158, vyzval mluvčí.