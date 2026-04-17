Dvorecký most se otevřel. Ulevilo se vám?
Je to částečná úleva. Ale nacházíme se tak ve dvou třetinách celé té cesty. Ta závěrečná třetina nás ještě čeká. Pro nás je podstatné, jak se infrastrukturní stavba dotýká jednotlivých břehů. Takže to je ta etapa, která nás ještě čeká.
Spadl vám kámen ze srdce a kdy jste začal věřit, že to dobře dopadne?
Asi tak před půl hodinou.
Co byste tomu mostu popřál?
Já bych popřál spíš uživatelům toho mostu. Aby si ho užívali. Myslím, že bude uživatelsky příjemný. Jsou tu krásné výhledy na Prahu, nachází se v úžasném prostředí mezi Dívčím vrchem a Kavčími horami. Jsou tu nádherné výhledy – Pražský hrad a Emauzy v jednom záběru.
Už jsme zaznamenali první výtky k některým prvkům, třeba lavičky u autobusové zastávky a obavy z míjení cyklistů a chodců a že by se do toho prostoru oba nemuseli vejít. Je možné, že se budou ještě upravovat?
To jsou věci, které byly součásti toho soutěžního zadání v roce 2017 a 2018. Je pravda, že dlouhou dobu se uvažovalo o tom, že tu bude oddělený pěší a cyklistický provoz.
Někdy loni v létě se na magistrátu sešla opravdu velká početná skupina, tzv. dopravní komise, která to posuzovala z různých úhlů pohledu a dospěla k tomuto sloučenému provozu. Já doufám, že budeme schopni se navzájem respektovat.
Je Dvorecký most vaším největším dílem?
Určitě.