Že to dobře dopadne, jsem začal věřit až těsně před otevřením, přiznal autor mostu

Vítězslav Bureš
  15:12
Nebyl hlavním řečníkem. Stál v povzdálí, oblečen do tmavého obleku a trpělivě čekal, až si své projevy odbudou politici. A až po nich dostal slovo. Přitom on a jeho tým byli těmi, kteří Dvorecký most vymysleli. Architekt Radek Šíma přiznal, že začal v úspěch svého projektu věřit až krátce před stříháním pásky.

Dvorecký most se otevřel. Ulevilo se vám?
Je to částečná úleva. Ale nacházíme se tak ve dvou třetinách celé té cesty. Ta závěrečná třetina nás ještě čeká. Pro nás je podstatné, jak se infrastrukturní stavba dotýká jednotlivých břehů. Takže to je ta etapa, která nás ještě čeká.

Slavnostní otevírání Dvoreckého mostu. (17. dubna 2026)
V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. (17. dubna 2026)
V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Na snímku primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda. (17. dubna 2026)
V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Na snímku zleva starosta Prahy 4 Ondřej Kubín, primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, starosta Prahy 5 Lukáš Herold. (17. dubna 2026)
58 fotografií

Spadl vám kámen ze srdce a kdy jste začal věřit, že to dobře dopadne?
Asi tak před půl hodinou.

Co byste tomu mostu popřál?
Já bych popřál spíš uživatelům toho mostu. Aby si ho užívali. Myslím, že bude uživatelsky příjemný. Jsou tu krásné výhledy na Prahu, nachází se v úžasném prostředí mezi Dívčím vrchem a Kavčími horami. Jsou tu nádherné výhledy – Pražský hrad a Emauzy v jednom záběru.

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

Už jsme zaznamenali první výtky k některým prvkům, třeba lavičky u autobusové zastávky a obavy z míjení cyklistů a chodců a že by se do toho prostoru oba nemuseli vejít. Je možné, že se budou ještě upravovat?
To jsou věci, které byly součásti toho soutěžního zadání v roce 2017 a 2018. Je pravda, že dlouhou dobu se uvažovalo o tom, že tu bude oddělený pěší a cyklistický provoz.

Jako první jsme projeli nový most na kole. Chodníky jsou OK, ale kde si dát pozor?

Někdy loni v létě se na magistrátu sešla opravdu velká početná skupina, tzv. dopravní komise, která to posuzovala z různých úhlů pohledu a dospěla k tomuto sloučenému provozu. Já doufám, že budeme schopni se navzájem respektovat.

Je Dvorecký most vaším největším dílem?
Určitě.

Jak se budete dopravovat přes Dvorecký most?

celkem hlasů: 1645

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Želivského a Vinice na okraji pražských Vinohrad. Omezení začne v sobotu přibližně...

Transplantace orgánů narušuje rovnováhu střevního mikrobiomu, zjistili vědci

ilustrační snímek

Transplantace orgánů narušuje rovnováhu střevního mikrobiomu, zjistili vědci z brněnského Centra transplantační a kardiovaskulární chirurgie (CKTCH). Odborníci...

17. dubna 2026  14:47,  aktualizováno  14:47

Český ráj se otevře dětem

Koupaliště Maškova zahrada v Turnově (30. června 2025)

Zahájení turistické sezóny v Českém ráji proběhne v sobotu v rámci hry „Za pověstmi Českého ráje“.

17. dubna 2026  16:26

Zemřela zakladatelka českobudějovické charity Helena Faberová, bylo jí 90 let

ilustrační snímek

Ve věku 90 let zemřela ve čtvrtek Helena Faberová, zakladatelka Diecézní charity České Budějovice. Za snahu o smíření Čechů a Němců získala německý záslužný...

17. dubna 2026  14:45,  aktualizováno  14:45

Na zlínském cestovatelském festivalu Neznámá země vystoupí i horolezec Messner

ilustrační snímek

Na zlínském cestovatelském festivalu Neznámá země vystoupí i horolezec Reinhold Messner. Festival začne v pondělí 20. dubna, potrvá do 29. dubna. Uskuteční se...

17. dubna 2026  14:38,  aktualizováno  14:38

Klatovy zřídí útulek pro toulavé a opuštěné kočky, kapacita bude 30 míst

ilustrační snímek

Klatovy postaví záchytnou stanici pro toulavé a opuštěné kočky. Bude v objektu úpravny vody u Sobětic a bude mít kapacitu pro přibližně 30 zvířat. Stavbu...

17. dubna 2026  14:34,  aktualizováno  14:34

Šest až deset hodin bez ruky. V Brně lékaři muži přišili utrženou paži včas

Pacientovi utrhl dopravníkový pás ruku v úrovni paže. Brněnským chirurgům...

Mimořádně náročný zákrok mají za sebou lékaři z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Pacientovi, kterému pracovní úraz utrhl pravou paži, ji dokázali znovu přišít a obnovit její funkci. Podobná...

17. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

OBRAZEM: Historické tramvaje, jazz i fronta na přívoz. Jak se otevíral most

Otevření Dvoreckého mostu v Praze. (17. dubna 2026)

Praha se od pátku chlubí novým mostem přes Vltavu. Přes 300 metrů dlouhý Dvorecký most spojuje Zlíchov s Podolím. Výrazně zkrátí dopravu mezi oběma břehy. Osobní auta na nový pražský skvost ale...

17. dubna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Výzkumníci z Plzně zkoumají osobní věci obětí v Srebrenici, vypráví jejich osudy

VĂ˝zkumnĂ­ci z PlznÄ› zkoumajĂ­ osobnĂ­ vÄ›ci obÄ›tĂ­ v Srebrenici, vyprĂˇvĂ­ jejich osudy

Plzeňští archeologové zkoumají osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině z roku 1995. S pracovníky Památníku Srebrenica - Potočari, jejichž...

17. dubna 2026  14:28,  aktualizováno  14:28

Památník odboje v Žamberku otevře expozici o generálu Knopovi

ilustrační snímek

Památník odboje Žamberk na Orlickoústecku otevře na začátku května stálou expozici věnovanou generálu Josefu Knopovi. Po vykonstruovaném procesu v období...

17. dubna 2026  14:19,  aktualizováno  14:19

V milovické rezervaci se narodila letos první hříbata, pomohou dalším rezervacím

ilustrační snímek

Divokým koním v rezervaci velkých kopytníků v Milovicích na Nymbursku se tento týden narodila první tři letošní hříbata. Ještě letos by měla odcestovat do...

17. dubna 2026  14:17,  aktualizováno  14:17

Konec největší dálniční ostudy se blíží. Silničáři řekli, kdy začnou opravu zvlněné D1

Na ostravské části dálnice D1 začaly provizorní opravy zvlněné vozovky. (12....

Po vleklých soudních sporech začne oprava posledního zvlněného úseku dálnice D1 v Ostravě, na základě loňského verdiktu rozhodčího soudu celou rekonstrukci zaplatí zhotovitel. První etapa skončí...

17. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  15:49

Hejtmani chtějí do konce roku předložit vládě změnu rozpočtového určení daní

ilustrační snímek

Finální návrh změny rozpočtového určení daní (RUD) chce Asociace krajů ČR předložit vládě do konce roku. Hejtmani tak navazují na březnové jednání s vládou. Na...

17. dubna 2026  14:15,  aktualizováno  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.