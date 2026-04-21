Chyba v navigaci? Dvorecký most přes zákaz hned projelo auto, navíc v protisměru

Autor: sahu
  7:02aktualizováno  7:02
Hned druhý den po zprovoznění nového Dvoreckého mostu v Praze ho i přes zákaz projelo auto. Černé BMW se navíc nezdráhalo jet v protisměru a přes plnou čáru. Přestupek okamžitě vyvolal bouřlivé debaty na sociálních sítích a vzbudil pozornost policie. Ta případ pro iDNES.cz okomentovala.
Řidič projel nově otevřený Dvorecký most v BMW, navzdory zákazu individuální...

Řidič projel nově otevřený Dvorecký most v BMW, navzdory zákazu individuální automobilové dopravy (18. dubna 2026) | foto: mobilnitabla.cz (Instagram)

Chodci, cyklisté, tramvaje, autobusy. Dvorecký most už je v plné permanenci....
Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)
Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)
Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)
36 fotografií

Na most totiž kromě chodců či cyklistů mohou jen tramvaje a autobusy MHD, vozy policie, záchranky a hasičů. Běžná auta nikoliv.

Někteří lidé na sociálních sítích na sobotní průjezd BMW nešetřili ostrými slovy a zatímco jedna skupina na sociální síti X jednání řidiče odsoudila jako projev arogance, část motoristů se ho paradoxně zastala. Podle nich by měla být nová spojka přístupná i pro individuální automobilovou dopravu.

„Řidič si ověřil, že bílá čára není zeď. Miliardy v háji za fancy lávku pro MHD a chodce. Tomu říkám efektivní správa věcí veřejných,“ poznamenal jeden z kritiků na síti X s přirovnáním k opravě dálnice D1.

Jeden z uživatelů na Instagramu situaci glosoval slovy, že zatímco se v internetových diskusích stále dokola omílá „milionkrát vysvětlená otázka“ zákazu vjezdu aut, někteří řidiči si se značkami hlavu nelámou. Vznesl také hypotézu k možné příčině: „Asi chyba v navigaci,“ uzavřel.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Někteří diskutující doplnili, že tato „divoká jízda“ mohla být důsledkem krajní nouze, včetně akutní cesty do nemocnice. Tuto tezi ale zatím oficiální kruhy nepotvrdily.

Policie už situaci ze soboty šetří. „O tomto případu víme. Zaregistrovali jsme zatím pouze tento případ, který jsme předali kolegům z dopravního oddělení,“ uvedl k možnému přestupku mluvčí policie Jan Daněk. Zároveň dodal, že se zatím jedná o ojedinělý případ.

17. dubna 2026

Podobné přestupky a vjezdy obyčejných aut ale zatím nelze monitorovat, nová chlouba Prahy totiž zatím není osazena kamerami.

„Kamery pro sledování neoprávněných vjezdů motorových vozidel na mostě zatím instalovány nejsou. Jejich osazení je aktuálně ve fázi projektové a předrealizační přípravy,“ vysvětlil iDNES.cz mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Proč tato dopravní omezení?

Důvodem, proč je Dvorecký most pro osobní automobily uzavřen, je snaha o zrychlení a zkapacitnění veřejné dopravy mezi Prahou 4 a Prahou 5. Most byl vybudován jako klíčová spojka pro tramvajové a autobusové linky, které by v případě zaplnění mostu auty nabíraly zpoždění.

„Kilometr odsud je dálniční Barrandovský most,“ vysvětlovali už dříve projektanti. Provést dodatečné úpravy pro autodopravu by bylo technicky komplikované.

17. dubna 2026

Podle bývalého poslance a pražského zastupitele (2014-2018) Mikuláše Ferjenčíka by vpuštění osobních vozidel na most znamenalo nárůst dopravy v Jeremenkově ulici o devět až deset tisíc aut denně, což představuje zvýšení o 75 procent oproti současnému stavu.

Aby okolní komunikační síť takový nápor zvládla, musela by se podle něj Jeremenkova ulice proměnit ve čtyřproudou magistrálu s mimoúrovňovými křižovatkami na nábřeží, což by vyžadovalo rozsáhlé kácení zeleně a likvidaci parkovacích míst na Pankráci.

Kromě drastických zásahů do urbanismu by most pro auta musel být „až o 14 metrů širší“, což by si vyžádalo nákladnější konstrukci a ohrozilo plynulost více než stovky spojů MHD, které ve špičce každou hodinu most využívají.

Právě vyloučení aut z mostu je předmětem dlouhodobých sporů mezi zastánci automobilismu a urbanisty, kteří preferují udržitelnou mobilitu v centru města. Incident s BMW tak pouze znovu rozdmýchal debatu o smyslu současných pravidel v pražských ulicích.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Moc se houpala. Žďárskou lávku mají zkrotit speciální tlumiče, testují ji běžci

Minulý týden ve čtvrtek nezávislý posuzovatel testoval, zda je chvění po...

Už loni v květnu instaloval druhý nejsilnější autojeřáb v republice díly nové lávky ve Žďáře nad Sázavou. Testy pak ale ukázaly, že se stavba moc chvěje. Přemostění řeky Sázavy je tak i po roce stále...

