Dvorecký most se prodraží. Náklady na stavbu se zvedly o téměř 400 milionů

Autor: iDNES.cz, ČTK
  12:02aktualizováno  12:02
Celkové náklady na stavbu Dvoreckého mostu, jež spojí Prahu 4 a Prahu 5, se oproti původně stanovené částce 1,57 miliardy korun navýšily na zhruba 1,97 miliardy. Vyplývá to z pondělního rozhodnutí radních města, kteří schválili navýšení nákladů o 395,1 milionu korun. Zelenou dali také smlouvě na uměleckou instalaci od výtvarníka Krištofa Kintery na zlíchovské straně mostu.

Stavba mostu začala v roce 2022 a pro město ji zajišťují firmy Metrostav, Strabag a Firesta Fisher. Z původních nákladů stanovených v době začátku stavby mělo jít podle radními schváleného dokumentu asi 1,39 miliardy na stavbu, 132,7 milionu projektantům a zbytek na drobnější položky, jako jsou přeložky sítí.

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)
Napojování Dvoreckého mostu na tramvajovou síť (27. ledna 2026)
Vítězný návrh Dvoreckého mostu spojujícího Prahu 4 a Prahu 5 (2. října 2018)
Napojování Dvoreckého mostu na tramvajovou síť (27. ledna 2026)
Nakonec město podle materiálu zaplatí o 251 milionů více stavebním firmám za vícepráce a 40 milionů činí navýšení o inflaci. Další desítky milionů půjdou právě na instalaci uměleckých děl a další úpravy na obou březích včetně vybudování nové vodácké základny v Podolí.

Město již 210 milionů korun stavebním firmám uhradilo v minulých dvou letech, letos zaplatí 18 milionů a podklady pro další práce za 23 milionů korun se nyní připravují.

Prodražení stavebních prací bylo podle dřívějších informací dáno především nepředpokládanými komplikacemi souvisejícími s geologickými podmínkami v korytě Vltavy. Kvůli tomu se stavba také prodloužila, původně měla být hotova už loni, nyní město počítá s otevřením mostu letos v dubnu.

Vyrovnat pantografy, dotáhnout a připojit troleje. Práce na Dvoreckém mostu finišují

Na smíchovské straně město plánuje pod mostem umístit instalaci výtvarníka Kintery, ve které bude 120 různých lamp veřejného osvětlení z celého světa. V Podolí pak bude u stavby multifunkční prostor pro pořádání kulturních akcí s amfiteátrem, skateparkem, občerstvením, lezeckou stěnou, toaletami či Kinterovými sochami.

Název Dvorecký most je stále pouze pracovní, o oficiálním pojmenování budu radní města teprve rozhodovat. Město k tomu přes Portál občana uspořádalo anketu, kde bude na výběr mezi dvěma pojmenováními doporučenými magistrátní místopisnou komisí, kterými jsou Dvorecký most a most Anežky České. Lidé mohou hlasovat do 9. února, výsledek bude nezávazný.

Pražané hlasují o názvu nového mostu. Rozhodující slovo ale budou mít politici

Dvorecký most mezi Podolím a Zlíchovem bude určen pro MHD, pěší a cyklisty. Budou přes něj moci přejet i složky integrovaného záchranného systému, nikoliv však individuální automobilová doprava.

Pojedou přes něj tramvajové linky 20 a 21, autobusové linky 118, 124, 196, 197 a noční spoje 901 a 914. Poslední most přes Vltavu začal v metropoli fungovat v roce 2014, a to Trojský most sloužící pro auta, MHD, pěší i cyklisty.

