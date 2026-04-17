Odpoledne všedního dne. Obloha mírně pod mrakem a na Dvoreckém mostě se stále pracuje.
Na novém skvostu Prahy v kubistickém stylu se dolaďují už jen poslední detaily před pátečním slavnostním otevřením. Je tu také poslední kontrola. Pánové z Drážního úřadu zdviženým palcem nahoru konstatují, že všechno je OK.
Vstup na 16 a půl metru široký a 350 metrů dlouhý most z podolské i zlíchovské strany nicméně stále zakazují cedule a instalované pletivo. Turisté i Pražané tak mají zatím smůlu.
|
Redaktor iDNES.cz Tomáš Brych přesto dostává šanci projet most na kole. Dát zapravdu nebo vyvrátit spekulace, že pro cyklisty jsou některá místa nešťastně řešená.
Nájezd na most = stoupání
„První věc je nájezd na most. Na podolské straně je třeba nejdřív překřížit cestu autům jedoucím po nábřeží. V momentě, kdy vyrazím, je nutné dát pozor na několikeré křížení s tramvajovými kolejemi, které umí přední kolo nepěkně zachytit do kleští a vy se tak můžete bleskově zřítit k zemi,“ upozorňuje Tomáš Brych.
Pak už se vydává na most. Je jasné, že dosud nemůže porovnat jízdu v plném provozu, tedy kombinaci s chodci. Parťáka a „křoví“ mu v tomto směru dělá alespoň kolega z redakce Vítězslav Bureš, nadšený běžec a také náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek, rovněž sportovec.
Vstup na most z podolské strany začíná mírným stoupáním. Takže cyklista musí víc šlápnout do pedálů a běžci se pořádně nadechnout. Převýšení činí nakonec zhruba deset metrů.
Jízdu v tramvajovém / autobusovém pásu využijí po otevření mostu hlavně rychlí cyklisté, kteří se nebudou chtít „kochat“ výhledy na řeku a Vyšehrad na jedné straně a zlíchovský kostel na straně druhé. Pozor si ale budou muset dát za „horizontem“, kdy je na konci mostu čeká zastávka MHD.
„Takže je potřeba počítat i s tím, že tramvaj nebo autobus zastaví dřív, než o pár metrů dál v křižovatce s ulicí Na Zlíchově,“ upozorňuje redaktor.
|
Obousměrné chodníky a lavička „navíc“
Zatímco při jízdě po tramvajovém pásu musejí cyklisté dodržovat směr jako při běžném provozu na silnici, pro jízdu po chodnících platí jiná pravidla.
Neexistuje pravý chodník pro cestu tam a levý pro opačný směr. Po obou mohou cyklisté stejně jako chodci v obou směrech bez omezení.
|
Čtyři a půl metru široká smíšená stezka pokrytá červeným asfaltem pro chodce a cyklisty ale podle našeho figuranta není problém. „Chodníky jsou dostatečně široké téměř v celé délce mostu,“ říká Brych.
Kritické místo však nastává na opačné straně u Lihovaru – zastávky MHD s několika betonovými lavičkami. „Tady se dva protijedoucí cyklisté skutečně vyhnou jen s velkou opatrností,“ dodává náš tester.
Že chodci v tomto místě budou muset být pozorní a cyklisté zpomalit, přiznali nedávno i samotní architekti mostu. Jak zmínil náměstek Beránek, podobné místo, kde se chodci i cyklisté musí podělit o poměrně úzký prostor, je třeba v tramvajové zastávce Na Fidlovačce. Tam jim ale situaci ulehčuje zábradlí.
Tady kromě laviček, z nichž jedna je i podle Beránka instalovaná až příliš daleko od prostoru samotné zastávky, stojí zmínit i přístřešek pro čekající cestující.
Klasickou lavičku zde totiž nahradila kovová trubka sloužící při čekání na spoj spíš k opření se, než k sezení. Nebo k protažení se, což figurant běžec hned úspěšně vyzkoušel.
Na zastávce na mostě je pak navíc poměrně vysoký obrubník, který usnadňuje nastupování do tramvaje, ale ztíží cestu cyklistů z chodníku na koleje, kudy by mohli zastávku objet.
Rampa na pohodu a komplikace v závěru testu
Výjezdu z mostu na hlavní komunikaci i na zlíchovské straně zatím stále brání instalované ploty.
Chodci dolů k autobusové zastávce sejdou asi 50 schodů na každé straně. Nebo, stejně jako cyklisté, mohou po vybudované bezbariérové rampě. Tady je to na pohodu. Rampa je dostatečně široká a není ani prudká.
Sjezd na levém břehu řeky je pak možný několika způsoby - průjezdem křižovatkou vlevo pokračovat na Zlíchov a do Prokopského údolí nebo vpravo po silnici na Smíchovské nádraží. Tady však číhá hustý provoz tramvají i autobusů.
Nebo ještě na mostě lze překřížit tramvajový provoz a vydat se dolů pod most k přechodům a po nich se dostat na Strakonickou výpadovku a tady následně buď cyklopruhem do centra Prahy, či opačným směrem na cyklostezku podél Vltavy směrem do Chuchle.
Jedno úskalí náš figurant ale ještě objevil. V samotném závěru svého pokusu, kdy už všichni zúčastnění pomalu objekt opouštěli.
A to při sjezdu zpět na podolskou stranu po chodníku navazujícím na parkoviště u Žlutých lázní. Nenápadný, ale možná důležitý postřeh.
„Při sjezdu z mostu směrem na podolskou cyklostezku A2 jsou tu po pravé ruce téměř neviditelné schody, vedoucí do areálu pod most,“ všiml si Brych.
Těsně před nimi je na sloupu označená cyklostezka a cyklisty tak může svádět držet se pravého okraje až příliš. Navíc schody i dlažba nad nimi jsou ve stejné barvě. „Tady hrozí opravdu nepěkný úraz,“ uzavírá svou inspekci redaktor iDNES.cz.
Náměstek Beránek námitku uznává a konstatuje, že by problém mohla alespoň dočasně vyřešit reflexní páska. Zároveň dodává, že další dílčí úpravy na mostě nejsou vyloučeny, což v příštích týdnech ukáže chování chodců a cyklistů za plného provozu.