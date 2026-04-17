Otevírá se Dvorecký most. Uleví dopravě na jihu Prahy, auta na něj ale nesmí

Autor: bur, ČTK
Přímý přenos   9:02aktualizováno  11:00
V Praze se otevírá Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Slavnostní okamžik nastane po 11. hodině dopoledne. Sledovat ho můžete živě na portálu iDNES.cz. Na místě už čekají davy lidí. V sobotu most začnou využívat pravidelné linky MHD, tedy tramvaje a autobusy. Bude určený rovněž cyklistům a chodcům. Na most ale nesmějí automobily, s výjimkou vozů záchranky, policie či hasičů.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Slavnostní stříhání pásky se uskuteční po 11. hodině. Ve stejnou dobu začne doprovodný program ve Žlutých lázních a na vodu vyrazí speciální přívoz.

„Stojí tu davy lidí,“ uvedl z místa reportér iDNES.cz. Pro ně bude most přístupný až ve 13 hodin. V přilehlém prostoru u Žlutých lázní probíhá doprovodný program.

Už za svítání si most vyzkoušeli v rámci výběhu zaměstnanci magistrátu, úřadů Prahy 4 a 5 a s nimi další běžečtí nadšenci.

Most bude sloužit především hromadné dopravě. Pojedou po něm dvě tramvajové (20, 21) linky. A poslouží také autobusovým linkám, které dosud vedou přes Barrandovský most (118, 196, 197), nebo skončí na kopci nad Podolím na Zeleném pruhu (124).

Pojedou tudy i dva noční autobusové spoje. Z Barrandovského mostu podle dřívějšího vyjádření Ropidu zmizí na 700 spojů denně, tedy 350 v každém směru.

Jako první jsme projeli nový most na kole. Chodníky jsou OK, ale kde si dát pozor?

„Mám radost, že otevření Dvoreckého mostu nebude jen technickou událostí, ale i příležitostí, aby si jej lidé mohli skutečně užít a poznat z různých perspektiv. Jsem rád, že město při této příležitosti nabídne program pro rodiny, zájemce o dopravu i všechny, kdo se chtějí s novým mostem seznámit zblízka,“ řekl pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Most nese pojmenování podle Dvorců, kdysi samostatné osady na pravém břehu Vltavy. Dříve se objevily i jiné varianty názvu. Například po bývalé americké ministryni zahraničí Madeleine Albrightové nebo po svaté Anežce České. První možnost odmítli pozůstalí, druhou nepodpořili Pražané v anketě.

14. dubna 2026

Dominantou je bílý beton

Vizuální dominantou mostu je bílý monolitický beton. „Ačkoliv je most označován za kubistický, toto tvarosloví nebylo prvotním plánem. Kubismus z konstrukce vyplynul organicky během hledání statického řešení. Plynulá proměna tvaru z lichoběžníku nad pilíři v trojúhelník uprostřed polí vytvořila sochařskou formu, která bezděčně navazuje na nedaleké kubistické vily pod Vyšehradem,“ uvádějí autoři mostu z Atelieru 6 Radek Šíma a Štěpán Braťka. Atelier uspěl v soutěži v roce 2017.

Tramvaje a autobusy na Dvoreckém mostě. Jak zamíchají pražskou dopravou?

Most se stavěl od září 2022, hotový měl být na přelomu let 2024 a 2025. Stavba se ale prodloužila a také prodražila. Zpoždění nabraly práce kvůli nepředpokládaným geologickým podmínkám v korytě Vltavy. Konečné náklady se pohybují kolem dvou miliard korun.

Na obou koncích most doplní umělecké instalace. Na smíchovské straně vznikne „světelná zahrada“, kde namísto stromů bude 120 různých lamp veřejného osvětlení z celého světa podle návrhu výtvarníka Krištofa Kintery.

Ten je také autorem pětice soch, které budou umístěny na podolské straně, kde vznikne i multifunkční prostor pro pořádání kulturních akcí s amfiteátrem, skateparkem, občerstvením či lezeckou stěnou. Vše má být hotové příští rok.

Inteligentní most pro 21. století

Dvorecký most je „chytrý“. Uvnitř mostovky jsou skryty všechny inženýrské sítě, aby nerušily vzhled. Konstrukce je osazena IoT senzory, které v reálném čase sledují průhyby, napětí v kabelech i stav betonu.

Historické tramvaje, atrakce i jízdy zdarma. Otevření mostu láká na pestrý program

Díky speciálnímu izolačnímu systému je most také nejlépe zabezpečenou stavbou v Česku proti vlivům tzv. bludných proudů ze železnice a metra.

DVORECKÝ MOST
Délka:337,8 m
Šířka:16,5 m
Výška nosné konstrukce v krajních polích:2,7 m
Výška nosné konstrukce v místě náběhů nad řekou:5,4 m
Výška nosné konstrukce v hlavním poli nad řekou:3,1 m
Výška mostu nad hladinou řeky u levého břehu:16,3 m
Výška mostu nad hladinou řeky u pravého břehu:11,6 m
Pole mostu:6
Pilíře mostu:5
Materiál:bílý beton
Osvětlení:24 lamp a LED pásky v madlech zábradlí
Délka dvojkolejní tramvajové tratě:433,7 m
Architektonický styl:kubismus a brutalismus
Doba trvání stavby:2022–2026, celkem 1 312 dnů
Zajímavost:most je popisován jako „socha přes řeku“
V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. (17. dubna 2026)
Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Želivského a Vinice na okraji pražských Vinohrad. Omezení začne v sobotu přibližně...

OBRAZEM: Slavností otevření Dvorecké mostu přilákalo davy. Novou stavbu vítá letní počasí

První den Dvoreckého mostu (17. dubna 2026)

Den D je tu. Dvorecký most si poprvé zkouší veřejnost. Odpoledne se na novou dopravní stavbu, který propojuje Podolí a Zlíchov podívají i autobusu a tramvaje. Deník Metro je na místě a přináší...

17. dubna 2026  10:44,  aktualizováno  11:04

Sledujte otevření Dvoreckého mostu živě. Partnerem přenosu je i Římskokatolická farnost

Konstrukce Dvoreckého mostu je odlitá z unikátního bílého betonu (13. dubna...

Praha dnes slavnostně otevírá Dvorecký most a pokud se na místo nedostanete osobně, můžete být u toho alespoň virtuálně. Produkce YouTube pořadu SlowTV spustila speciální 24/7 živý přenos z kamery...

17. dubna 2026  11:01

Liberecké Naivní divadlo se rozloučí po 18 letech s úspěšnou Pohádkou o Raškovi

ilustrační snímek

Po 18 letech stáhne Naivní divadlo v Liberci z repertoáru jednu ze svých nejúspěšnějších inscenací. Derniéra Pohádky o Raškovi bude v sobotu. ČTK o tom...

17. dubna 2026  9:16,  aktualizováno  9:16

Kdo otrávil koktejl? V libereckém divadle ožívá případ slečny Marplové

Divadlo F. X. Šaldy uvádí v Liberci detektivku podle Agathy Christie Rozbité...

Psychologicky propracovanou detektivku Rozbité zrcadlo nastudovala činohra Šaldova divadla v Liberci. Pozdní dílo Agathy Christie s amatérskou vyšetřovatelkou slečnou Marplovou ožívá na jevišti...

17. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Zboží, které potřebuje každý. Nová linka vyrobí 20 tisíc tun toaletního papíru ročně

Loňské tržby společnosti Moracell atakovaly dvě miliardy korun. Díky...

V hale to bzučí jako v úle, ale pilně jako včelky tu nekmitají zaměstnanci. Práci odvádějí stroje, které běží prakticky nonstop. Na obsluhu jedné linky na výrobu toaletního papíru stačí pouze pět...

17. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Požár v přerovské Meoptě způsobil škody za 50 milionů. Nešlo o útok, uklidňuje firma

Požár přerovského podniku Meopta. Škoda je zhruba padesát milionů korun. (16....

Při požáru rozvodny v přerovském podniku Meopta vznikla škoda 50 milionů korun. Hasiči jej ve čtvrtek likvidovali až do večera, zásah trval pět hodin. „Nikdo nebyl zraněn a nebyla nutná ani...

17. dubna 2026  8:22,  aktualizováno  10:52

Kraj vypsal veřejnou zakázku na stavbu urgentního příjmu v Chebu

ilustrační snímek

Karlovarský kraj pokračuje v modernizaci Karlovarské krajské nemocnice v Chebu (KKN). Hledá zhotovitele pro stavbu urgentního příjmu a vypsal i výběrové řízení...

17. dubna 2026  9:11,  aktualizováno  9:11

Řidič auta se při předjíždění střetl s náklaďákem, pomoc zavolal systém eCall

Nehoda nákladního a osobního auta zastavila provoz na silnici I/35. (16. dubna...

Hrozivě vypadající nehoda ve čtvrtek večer zastavila provoz na hlavním silničním tahu I/35 na Svitavsku mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí. U Gruny se Škoda Octavia srazila při předjíždění s...

17. dubna 2026  10:22

ÚS odmítl stížnost proti jedné z domovních prohlídek kvůli dronům pro Ukrajinu

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost proti jedné z domovních prohlídek, kterou policisté provedli loni v prosinci v souvislosti s prověřováním sbírky na drony pro...

17. dubna 2026  8:44,  aktualizováno  8:44

V Plzni rozkopali náměstí Republiky. Po přestavbě už ho autem neobjedete

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni. Západní strana se stane pěší zónou a...

Začíná turistická sezona a nejkrásnější část Plzně, náměstí Republiky s renesančními či barokními domy a gotickou katedrálou svatého Bartoloměje, je rozkopaná. Nad tím se pozastavují někteří...

17. dubna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Obecní dům

Obecní dům

V Obecním domě na Náměstí Republiky vystoupil Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.

vydáno 17. dubna 2026  9:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.