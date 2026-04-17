Otevírá se Dvorecký most. Uleví dopravě na jihu Prahy, auta na něj ale nesmí

Slavnostní stříhání pásky se uskuteční po 11. hodině. Ve stejnou dobu začne doprovodný program ve Žlutých lázních a na vodu vyrazí speciální přívoz.
„Stojí tu davy lidí,“ uvedl z místa reportér iDNES.cz. Pro ně bude most přístupný až ve 13 hodin. V přilehlém prostoru u Žlutých lázní probíhá doprovodný program.
Už za svítání si most vyzkoušeli v rámci výběhu zaměstnanci magistrátu, úřadů Prahy 4 a 5 a s nimi další běžečtí nadšenci.
Most bude sloužit především hromadné dopravě. Pojedou po něm dvě tramvajové (20, 21) linky. A poslouží také autobusovým linkám, které dosud vedou přes Barrandovský most (118, 196, 197), nebo skončí na kopci nad Podolím na Zeleném pruhu (124).
Pojedou tudy i dva noční autobusové spoje. Z Barrandovského mostu podle dřívějšího vyjádření Ropidu zmizí na 700 spojů denně, tedy 350 v každém směru.
„Mám radost, že otevření Dvoreckého mostu nebude jen technickou událostí, ale i příležitostí, aby si jej lidé mohli skutečně užít a poznat z různých perspektiv. Jsem rád, že město při této příležitosti nabídne program pro rodiny, zájemce o dopravu i všechny, kdo se chtějí s novým mostem seznámit zblízka,“ řekl pražský primátor Bohuslav Svoboda.
Most nese pojmenování podle Dvorců, kdysi samostatné osady na pravém břehu Vltavy. Dříve se objevily i jiné varianty názvu. Například po bývalé americké ministryni zahraničí Madeleine Albrightové nebo po svaté Anežce České. První možnost odmítli pozůstalí, druhou nepodpořili Pražané v anketě.
14. dubna 2026
Dominantou je bílý beton
Vizuální dominantou mostu je bílý monolitický beton. „Ačkoliv je most označován za kubistický, toto tvarosloví nebylo prvotním plánem. Kubismus z konstrukce vyplynul organicky během hledání statického řešení. Plynulá proměna tvaru z lichoběžníku nad pilíři v trojúhelník uprostřed polí vytvořila sochařskou formu, která bezděčně navazuje na nedaleké kubistické vily pod Vyšehradem,“ uvádějí autoři mostu z Atelieru 6 Radek Šíma a Štěpán Braťka. Atelier uspěl v soutěži v roce 2017.
Most se stavěl od září 2022, hotový měl být na přelomu let 2024 a 2025. Stavba se ale prodloužila a také prodražila. Zpoždění nabraly práce kvůli nepředpokládaným geologickým podmínkám v korytě Vltavy. Konečné náklady se pohybují kolem dvou miliard korun.
Na obou koncích most doplní umělecké instalace. Na smíchovské straně vznikne „světelná zahrada“, kde namísto stromů bude 120 různých lamp veřejného osvětlení z celého světa podle návrhu výtvarníka Krištofa Kintery.
Ten je také autorem pětice soch, které budou umístěny na podolské straně, kde vznikne i multifunkční prostor pro pořádání kulturních akcí s amfiteátrem, skateparkem, občerstvením či lezeckou stěnou. Vše má být hotové příští rok.
Inteligentní most pro 21. století
Dvorecký most je „chytrý“. Uvnitř mostovky jsou skryty všechny inženýrské sítě, aby nerušily vzhled. Konstrukce je osazena IoT senzory, které v reálném čase sledují průhyby, napětí v kabelech i stav betonu.
Díky speciálnímu izolačnímu systému je most také nejlépe zabezpečenou stavbou v Česku proti vlivům tzv. bludných proudů ze železnice a metra.
|Délka:
|337,8 m
|Šířka:
|16,5 m
|Výška nosné konstrukce v krajních polích:
|2,7 m
|Výška nosné konstrukce v místě náběhů nad řekou:
|5,4 m
|Výška nosné konstrukce v hlavním poli nad řekou:
|3,1 m
|Výška mostu nad hladinou řeky u levého břehu:
|16,3 m
|Výška mostu nad hladinou řeky u pravého břehu:
|11,6 m
|Pole mostu:
|6
|Pilíře mostu:
|5
|Materiál:
|bílý beton
|Osvětlení:
|24 lamp a LED pásky v madlech zábradlí
|Délka dvojkolejní tramvajové tratě:
|433,7 m
|Architektonický styl:
|kubismus a brutalismus
|Doba trvání stavby:
|2022–2026, celkem 1 312 dnů
|Zajímavost:
|most je popisován jako „socha přes řeku“