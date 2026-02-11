Výsledek hlasování, ve kterém 77,8 % lidí zvolilo variantu s odkazem na historickou osadu Dvorce, čeká ještě na doplnění odborného stanoviska Místopisné komise hlavního města. Konečné rozhodnutí následně vydají pražští radní.
„Tentokrát na Portálu Pražana hlasovalo rekordních 7 299 lidí. Dvorecký most přitom získal 5 669 hlasů, most Anežky České 1 630 hlasů,“ uvedl náměstek primátora Jaromír Beránek.
Hlasování probíhalo kromě online portálu také skrze tištěné hlasovací lístky dostupné přímo na městských částech Prahy 4 a 5 a podatelnách magistrátu, čehož využili další tři stovky Pražanů.
„Je skvělé, že lidé mohli vyjádřit svůj názor. Zároveň mám radost, že zvítězil právě zeměpisný název, myslím si, že se už propsal do povědomí veřejnosti a nezměnilo by se to, i kdyby se oficiálně jmenoval jinak,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.
Výsledek si pochvalují také oba starostové městských částí.
„Dosavadní pracovní název Dvorecký most se tak již zcela evidentně vžil a je lidmi všeobecně používán,“ komentoval výsledek hlasování starosta Prahy 4 Ondřej Kubín.
„Pevně věřím, že fanouškům druhé možnosti to nemusí být líto a brzy v Praze vznikne stavba, která bude hodna jména naší světice,“ dodal starosta Prahy 5 Lukáš Herold.
Stavba se protáhla
Město aktuálně počítá s otevřením nového mostu mezi Lihovarem a Podolským nábřežím v prvním čtvrtletí roku 2026. Zhruba o šest měsíců později by pak měl být most úplně dokončen, včetně všech uměleckých instalací.
Stavba nejmladší pražské spojnice přes Vltavu začala už před více než třemi lety v září 2022. Původní datum otevření odhadoval magistrát hlavního města na přelom let 2024 a 2025. Kvůli problémům, jež se objevily během výstavby, se však avizovaný termín dvakrát posunul – nejdříve na letošní podzim a následně na rok 2026.
Nový most bude sloužit zejména vozidlům pražské MHD, počítá se však i s chodci a cyklisty. Po dokončení bude nejjižnějším tramvajovým spojením přes řeku. Ze sousedního Barrandovského mostu se sem také přesune část autobusových linek.
Kromě vozidel IZS na něj naopak nebudou smět auta. Dopravě na nedalekém Barrandovském mostě by však otevření nové spojnice mělo podle náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba přesto pomoci – například právě úbytkem autobusů.
27. ledna 2026