Dvorecký most se napojí na tramvajovou trať, oblast čeká výluka

Výluka začne v sobotu 10. ledna. Linky 2, 3, 17 a 92 budou končit v zastávce Podolská vodárna. Linka 21 bude zrušena. Nahradí je autobusová linka X2 na trase Podolská vodárna - Nádraží Braník, X17 v trase Podolská vodárna - Libuš a v noci X92 v úseku Podolská vodárna - Sídliště Modřany.
V nedělí 18. ledna bude tramvajová linka 2 vedena z Výtoně přes Otakarovu na Čechovo náměstí, linka 3 pojede z Výtoně přes Otakarovu a Nádraží Vršovice na Kubánské náměstí. Linky 17 a noční 92 zamíří z Výtoně přes Otakarovu na konečnou na náměstí Bratří Synků. Náhradní autobusy X2, X17 a X92 pojedou v tento den už z Výtoně.
Dvorecký most, který Praha buduje od září 2022, by měl být otevřen na začátku dubna. Je určen pro MHD, pěší, cyklisty a vozy integrovaného záchranného systému, nikoliv pro individuální automobilovou dopravu.
„V ranní špičkové hodině se počítá, že po mostě projede v každém směru 55 spojů, to je 40 autobusů a 15 tramvají. Na mostě tedy bude nějaké vozidlo PID zhruba dvakrát za minutu. Myslím si, že bychom se hned mohli přehoupnout v počtu cestujících přes 50 tisíc denně, což představuje obrovské číslo,“ doplnil ve středu v rozhovoru pro iDNES.cz Martin Šubrt, náměstek ředitele ROPID pro městskou dopravu a marketing.
4. července 2025