Opožděně, dráž a zapovězený autům. Dvorecký most mění tok dopravy

Jan Bohata, Jana Sobíšková
  0:02aktualizováno  0:02
Slavnostní otevření s historickými autobusy, ale i největší změny v městské hromadné dopravě za posledních deset let. Také to Pražanům od pátku 17. dubna přinese otevření nové spojnice přes Vltavu mezi Podolím a Zlíchovem, kubisticky laděný Dvorecký most. Praha se podobné stavby dočkala po téměř dvanácti letech od otevření mostu v Troji. V létě 2023 začala sloužit Štvanická lávka.

Vltavské mosty nejsou vůbec lacinou záležitostí. Platí to o Dvoreckém, ale také o zmiňovaném trojském mostě. V prvním případě cena za pár let vyskočila o sto procent. Magistrát v roce 2021 vyčíslil předpokládané náklady na 972 milionů korun. Nedávno zveřejněný účet hovořil o 1,965 miliardy.

„Platí, že pokud budou splněna všechna kritéria, bude zde poskytnuta evropská dotace ve výši jedné miliardy z operačního programu Doprava,“ vysvětlují zástupci magistrátu.

Dvorecký most, který bude spojovat břehy Prahy 4 a 5 se oficiálně otevře veřejnosti 17. dubna. Den poté dojde ke zprovoznění tramvajové a autobusové dopravy přes most
Pohled na Dvorecký most z řeky podtrhuje jeho kubistické prvky (13. dubna 2026)
Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz tramvají a autobusů začne o den později.
26 fotografií

Za zvýšenými náklady stojí inflace, rostoucí ceny stavebních materiálů a vícepráce. Velkým dílem také úprava na obou březích včetně vybudování nové vodácké základny v Podolí. Náklady se ale nelíbí magistrátní opozici.

„Zvýšení o sto procent mi přijde naprosto neobhajitelné. Vůbec nerozumím tomu, jak mohlo k prodražení na dvojnásobek dojít. To nelze vysvětlit ani vysokou inflací,“ komentoval stavbu Ondřej Prokop, šéf pražského hnutí ANO.

Trojský most, využívaný nejen hromadnou dopravou, ale také auty, stál přibližně půldruhé miliardy korun. Téměř třikrát více, než byl původní předpoklad.

Nepředvídatelné dno Vltavy

Přelom let 2024 a 2025 – to byl první předpokládaný termín otevření, který zdržely problémy se spodní vodou, ale i s „tajemným“ tunelem. „Vždy, když se kopne do řeky, je to komplikované kvůli geologickým podmínkám,“ vysvětlil Petr Koukolík, vedoucí projektu, na kterém se podílely firmy Metrostav TBR Firesta a STRABAG.

Komplikace podle něj nastaly při zakládání dvou pilířů v řece, kde sice před stavbou proběhl zevrubný geologický průzkum, ale ani to nestačilo. Na podolské straně zase bylo nutné řešit vyšší hladinu spodní vody.

Na smíchovském břehu stavbaři našli dosud neznámý tunel pod Strakonickou ulicí, který zřejmě sloužil ke splavování dřeva. Při stavbě sloužily také lodě, které k mostní konstrukci dopravily ocelové konstrukce. Ty sloužily nad vodní hladinou jako podpůrné prvky pro lešení a bednění.

Bez aut, jen pro MHD a IZS

Řidiči přes most neprojedou, poslouží jen MHD a vozidlům IZS.

„Kilometr odsud je dálniční Barrandovský most,“ vysvětlovali projektanti. Provést dodatečné úpravy pro autodopravu by bylo technicky komplikované. „Je to škoda, mohlo jít o přirozenou objízdnou trasu při opravě jiných mostů,“ domnívá se Ondřej Prokop. Vytkl i to, že podle něj není udělán správně ani pro pěší a cyklisty.

V následujících letech by tramvaj mohla od Podolského nábřeží zamířit do Krče a Michle. A to z Dvorců na Budějovickou, přes Jeremenkovu, Olbrachtovu a Vyskočilovu ulici.

Zrušení spojů MHD

I cestující MHD čekají v souvislosti s novým mostem výrazné změny. Hlavními jsou zrušení tramvajové linky 14 a autobusu 193.

Za konec čtrnáctky může řetězová reakce odstartovaná uzavírkou Libeňského mostu. Podle Martina Šubrta, náměstka ředitele pro městskou dopravu a marketing Ropid, se tramvaje v současném počtu nemají v Holešovicích kde obracet. Proto se po neúspěchu jiných variant nakonec u Nádraží Holešovice dvě linky 6 a 14 spojí do jedné dlouhé trasy. Nově bude jezdit linka 34.

„Holešovicím neubývá ani jeden spoj, přímé spojení do centra do zastávek Masarykovo nádraží, Jindřišská, Václavské náměstí, Vodičkova, Lazarská i Karlovo náměstí je z Holešovic samozřejmě nadále zajištěno trasou přes Výstaviště. Linka 34 jede rovněž do centra na náměstí Republiky a k Bílé labuti, kde nabízí přestupy na všechny další linky jedoucí přes centrum,“ okomentoval Šubrt.

Za ukončením oblíbené linky 193 stála naopak Praha 4, která si přála zrychlit spojení z Budějovické na Smíchov, Ropid jí vyhověl posílením linky 124.

„Pokud tato linka jede nově z Brumlovky přímo na Smíchov, bylo potřeba ji nahradit v úseku Brumlovka – Poliklinika Budějovická – Zelený pruh jinou linkou s kloubovými autobusy,“ vysvětlil Šubr.

Protože autobus 193 jezdil kolem Krčského hřbitova na Pankrác prázdný, došlo k rozdělení trasy na dvě linky 114 a 106. Menší dvanáctimetrové autobusy linky 106 vyjedou na část původní trasy linky 193 od Pražského povstání po celé Pankráci až k Nemocnici Krč.

Anežka Česká neprošla

Podle původních plánů měla nést novostavba jméno významné ženské osobnosti z české historie, nakonec zůstalo u místního pojmenování, na Anežku Českou nedošlo.

„Dvorecký most je přirozený, srozumitelný název, který vychází z místní tradice a skvěle zapadne do pražského prostředí,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

TeplickĂ© muzeum pĹ™edstavuje dĂ­la z nejstarĹˇĂ­ sklĂˇĹ™skĂ© Ĺˇkoly, slavĂ­ 170 let

V Jablonci se stĹ™etl vlak s osobnĂ­m autem, zranÄ›nĂ­ utrpÄ›li ÄŤtyĹ™i lidĂ©

