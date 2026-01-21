Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara

Autor: iDNES.cz, ČTK
  16:42aktualizováno  16:42
Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak na místě novinářům řekl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti), otevření mostu je plánováno na duben. Náklady na stavbu zahájenou v září 2022 město předpokládá na 1,5 miliardy korun bez DPH.

Zkoušky měla na starosti firma Pontex, která most rovněž projektovala. Podle jejího ředitele Petra Součka bylo smyslem akce ověřit, jestli se konstrukce chová v zatížení podle předpokladů. „Zatěžovací zkouška je takovým symbolem, že se blížíme do finále,“ uvedl projektant.

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)
Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)
Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)
Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)
63 fotografií

Zatížení se uskutečnilo nejprve ve střední části mostu s pomocí osmi vozů naložených na váhu 32 tun a později šesti vozů na části blíže Podolí. Geodeti při zatížení změřili průhyb mostu oproti nezatíženému stavu, který měl být podle modelů něco přes centimetr. V dalších dnech budou projektanti data analyzovat.

Na mostu zbývá dodělat finální vrstvy asfaltu. Práce jsou nyní podle sdělení zástupců města pozastaveny kvůli počasí a jejich pokračování je naplánováno v březnu. V pondělí pak začne dopravní podnik pracovat na napojení mostu na tramvajové koleje na zlíchovské straně, v Podolí to je již hotovo. Od pondělí do 2. února kvůli pracím nepojedou tramvaje mezi zastávkami Na Knížecí a Slivenec.

Sto spojů za hodinu. Dvorecký most bude revolucí pražské MHD, líčí náměstek z ROPID

Dokončovaný most bude určený pro MHD, pěší a cyklisty. „Přes Dvorecký most povedou tramvajové linky číslo 20 a 21, denní autobusové linky číslo 118, 124, 196, 197 a noční spoje číslo 901 a 914,“ uvedl Beránek. „Rozhodně to ulehčí dopravě a především zrychlí fungování MHD,“ dodal starosta Prahy 4 Ondřej Kubín (ODS). Podle starosty Prahy 5 Lukáše Herolda (ODS) je škoda, že most nebude i pro auta, i tak se nicméně jedná o významnou stavbu.

Dvorecký, nebo Anežky České? Napoví lidé

Název Dvorecký most je stále pouze pracovní, o oficiálním pojmenování budu radní města teprve rozhodovat. Město k tomu plánuje přes Portál občana uspořádat anketu, kde bude na výběr mezi dvěma pojmenováními doporučenými magistrátní místopisnou komisí, kterými jsou Dvorecký most a most Anežky České.

Dvorecký most se napojí na tramvajovou trať, oblast čeká výluka

Anketa nicméně nemá být závazná, což kritizoval Herold. „Já bych už nedělal větší PR akce a nechal, ať se to jmenuje Dvorecký most,“ řekl. Pro již zažitý název je i Gros.

Stavba mostu nabrala zpoždění, původně měl být hotov už loni. Zvýšila se také cena, z původních zhruba 1,08 miliardy na nynějších asi 1,5 miliardy korun bez DPH. Důvodem byly především nepředpokládané komplikace související s geologickými podmínkami v korytě Vltavy.

Na smíchovské straně vznikne ještě letos pod novým mostem světelná zahrada od výtvarníka Krištofa Kintery, ve které bude 120 různých lamp veřejného osvětlení z celého světa. V Podolí pak bude u stavby multifunkční prostor pro pořádání kulturních akcí s amfiteátrem, skateparkem, občerstvením, lezeckou stěnou, toaletami či Kinterovými sochami.

4. července 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Nové Město na Moravě 2025/2026: Biatlonový svátek v Česku odstartuje již zítra

Vítězslav Hornig bojuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Nejatraktivnější díl světového poháru v biatlonu pro českého fanouška je tady. Jeho sedmou zastávkou je totiž Nové Město na Moravě, které je pověstné nadšenými diváky a skvělou atmosférou. Jedná se...

21. ledna 2026  19:01

Karolína Muchová na Australian Open: Ve 2. kole přehrála Američankou Parks až v rozhodujícím setu

Karolína Muchová se napřahuje k bekhendu ve druhém kole Australian Open.

Karolína Muchová se ve středu dostala jako první z Češek do do 3. kola Australian Open. O postupu rozhodla až ve třetím setu. V dalším kole na ní čeká 50. hráčka světa.

21. ledna 2026  12:35,  aktualizováno  18:53

Australian Open 2026 je v plném proudu. Do 3. kola již prošel první Čech

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro...

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Kvalifikacemi odstartoval totiž první ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie – Grand Slamu. Z Čechů dnes v singlu hrála pouze Muchová.

21. ledna 2026  12:59,  aktualizováno  18:50

V Cekově na Rokycansku budou nové volby, podaná byla jedna nezávislá kandidátka

ilustrační snímek

Vesnička Cekov na Rokycansku, kde budou 28. března nové volby do zastupitelstva, předala na pověřený úřad jednu kandidátní listinu nezávislých se šesti jmény,...

21. ledna 2026  17:05,  aktualizováno  17:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Liberec má od této zimy novou službu, polystyrenové boudy pro venkovní kočky

ilustrační snímek

Liberec poskytuje venkovním kočkám polystyrenové boudy, v nichž mohou přečkat mrazy. Radnice je ve spolupráci se spolkem Šance zvířatům vydává lidem, kteří...

21. ledna 2026  16:54,  aktualizováno  16:54

Veterinární první pomoc bude v Karlovarském kraji pokračovat další dva roky

ilustrační snímek

Služba veterinární první pomoci o víkendech a svátcích bude v Karlovarském kraji pokračovat do konce roku 2027. Novinářům to dnes řekl krajský radní pro...

21. ledna 2026  16:46,  aktualizováno  16:46

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

21. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  18:24

V Brodci se ani na devátý pokus volby neuskuteční, obec dál spravuje úředník

ilustrační snímek

V Brodci na Lounsku se na konci března dodatečné volby neuskuteční. Kandidátku nikdo nepodal. ČTK o tom dnes informovala mluvčí pověřené lounské radnice Pavla...

21. ledna 2026  16:41,  aktualizováno  16:41

Architekt Wiesner má v Liverpoolu nový náhrobek s úlomky brněnských budov

Architekt Wiesner mĂˇ v Liverpoolu novĂ˝ nĂˇhrobek s Ăşlomky brnÄ›nskĂ˝ch budov

Nový náhrobek architekta Ernsta Wiesnera, který ve 20. letech minulého století ovlivnil podobu Brna, dnes na hřbitově v britském Liverpoolu odhalili zástupci...

21. ledna 2026  16:33,  aktualizováno  16:33

Naředěná kejda už natéká do nádrže. Voda je zatím pitná, Znojmo chystá opatření

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Naředěná kejda už podle Povodí Moravy natéká do znojemské nádrže. Stále ale platí, že vodu ve Znojmě lze bez obav pít, uvedla vodárenská firma VAS. Ta nepředpokládá, že by kvůli úniku kejdy přerušila...

21. ledna 2026  11:12,  aktualizováno  18:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zlínský kraj pošle hasičům a horské službě peníze na vybavení nebo mládež

ilustrační snímek

Zlínský kraj letos pošle profesionálním a dobrovolným hasičům, horské službě a červenému kříži dohromady přes 3,7 milionu korun. Peníze jsou určené na vybavení...

21. ledna 2026  16:19,  aktualizováno  16:19

Víte, jak zareagovat, když uvíznete na železničním přejezdu? Poradí vám apka

Multimediální aplikace: První u nehody. cz pro telefon

Schopnost správně reagovat v krizové situaci rozhoduje o životě a smrti. Přesto se s nebezpečnými okamžiky na silnici často setkáváme mnohdy zcela nepřipraveni. Změnit to má nová apka První u nehody....

21. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.