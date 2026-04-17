Dvorecký most změní trasy MHD. Jak od soboty pojedou tramvaje a autobusy?

Petra Škraňková
  14:52aktualizováno  14:52
S otevřením Dvoreckého mostu se změní trasy osmi tramvajových linek a přibude jedna nová autobusová. Konkrétně na Dvorecký most zamíří denní tramvajové linky 20 a 21, denní autobusy 118, 124, 196, 197 a noční 901 a 914. Jak se od soboty změní doprava MHD?
Den otevírání Dvoreckého mostu v Praze. (17. dubna 2026)

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...
28 fotografií

Od soboty 18. dubna změní 361 metrů nová spojnice přes Vltavu trasy linek nejen na Smíchově a Podolí, ale i v širším okolí. Dvorecký most propojí Prahu 4 s pátou městskou částí a nabídne nová spojení.

Jak se změní doprava v Praze od soboty 18. dubna 2026

„U řady linek nabídne výraznou časovou úsporu a zejména vyšší spolehlivost, neboť se díky němu autobusy vyhnou hned několika úsekům kolem Barrandovského mostu, kde jim nyní hrozí zpoždění,“ slibuje dopravní podnik.

Konkrétně se změní trasy osmi tramvajových linek. Jinak pojedou 2, 4, 6, 7, 15, 21 a 24. Dočasně skončí tramvaj číslo 14 a přibude 34. Protože most vede od Lihovaru na Podolské nábřeží, zkrátí se jízda autobusy a přibude další linka.

OBRAZEM: Pražský Dvorecký most se otevřel pro veřejnost. Co se na místě právě děje?

Jak budou jezdit tramvaje

Vznikají dvě nová hlavní tramvajová spojení. V tom prvním Dejvice, Malou Stranu, Anděl, Smíchovské nádraží a Lihovar propojí s Dvorci, Braníkem a Modřany tramvajová linka 20. „Dvacítku“ na Barrandově nahradí linka 15, která zároveň pomůže linkám 12 a 20 mezi Lihovarem a Malostranskou zvládat očekávanou vyšší poptávku.

Na Kotlářce zaplní uvolněné místo po „patnáctce“ linka 7. „Jelikož z Plzeňské ulice směřuje páteřní linka 9 na Újezd a Národní třídu a páteřní svazek linek 10 a 16 na Karlovo náměstí a Vinohrady, je jako doplňková linka na Kotlářce nejvhodnější právě „sedmička“, která odtud pokračuje jiným směrem, do Nuslí,“ vysvětluje pražský dopravní podnik.

Při mimořádných situacích v centru města bude podle něj lépe garantováno, že na Plzeňskou ulici vždy nějaká tramvaj cestujícím přijede.

Protože se blíží zásadní rekonstrukce a rozšíření Radlické ulice i ulice Za Ženskými domovy, tramvajová obsluha Radlic bude dočasně zajišťována pouze linkou 4, protože její odklon bude během rozsáhlé stavební činnosti nejlépe proveditelný. „Radlice se po dokončení všech staveb v okolí za několik let opět dočkají dvojice tramvajových linek, „čtyřky“ ve směru na Karlovo náměstí a Náměstí Míru a zcela nové „čtrnáctky“, která zamíří na Újezd, Národní třídu, Václavské náměstí a Vinohradskou třídu,“ slibuje dopravní podnik.

Uvolněné místo po lince 4 na Slivenci a Barrandově zaplní linka 21 a díky ní vznikne druhé nové významné tramvajové spojení – mezi Slivencem, Barrandovem, Hlubočepy, Lihovarem, Podolím a Vinohrady. Linka 21 navíc na Francouzské ulici pomůže nahradit během stavby u Muzea zkrácenou linku 13.

Jako první jsme projeli nový most na kole. Chodníky jsou OK, ale kde si dát pozor?

A protože tato nová „jednadvacítka“ v celotýdenním provozu významně posílí oblast Podolí, může se linka 2 vydat z Karlova náměstí do Nuslí a na Náměstí Bratří Synků. Linka, která měla dosud jenom jeden vagon, bude v pracovní dny jezdit jako souprava.

Dočasně skončí tramvaj 14, jež v současnosti spojuje Nádraží Holešovice a Spořilov. Na koleje se vrátí po otevření tratě přes Václavské náměstí, k čemuž by mělo dojít v roce 2027.

Naopak vznikne linka 34 od Bílé labutě na Nádraží Holešovice, odtud bude pokračovat jako tramvaj číslo 6.

Jak budou jezdit tramvajové linky MHD po otevření Dvoreckého mostu
LinkaTrasa
2SÍDLIŠTĚ PETŘINY – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Národní třída – Karlovo náměstí – Albertov – Divadlo Na Fidlovačce – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
4RADLICKÁ – Anděl – Zborovská – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Jana Masaryka – Krymská – Ruská – Vršovické náměstí – ČECHOVO NÁMĚSTÍ
6KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ – Nádraží Vršovice – Nuselské schody – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště (S) – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE a dále jako linka 34
7KOTLÁŘKA – Anděl – Výtoň – Albertov – Divadlo Na Fidlovačce – Nádraží Vršovice – Kubánské náměstí – Strašnická – Želivského – Nákladové nádraží Žižkov – Palmovka – Aréna Libeň jih – Nádraží Libeň – Hloubětín (B) – Sídliště Hloubětín – LEHOVEC
14zrušena do otevření trati na Václavském náměstí (případně do ukončení rekonstrukce Seifertovy a Ječné ulice)
15SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – Smíchovské nádraží – Anděl – Arbesovo náměstí – Újezd – Malostranská – Dlouhá třída – Masarykovo nádraží – Hlavní nádraží - Olšanské náměstí – Flora – OLŠANSKÉ HŘBITOVY
20DĚDINA – Divoká Šárka – Bořislavka – Hradčanská – Malostranské náměstí – Újezd – Anděl – Smíchovské nádraží – Dvorce – Nádraží Braník – Modřanská škola – Poliklinika Modřany – SÍDLIŠTĚ MODŘANY – LEVSKÉHO
21SLIVENEC – Sídliště Barrandov – Lihovar – Kublov – Podolská vodárna – Výtoň –Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Jana Masaryka – Vršovické náměstí – Slavia-Nádraží Eden (S) – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
24VOZOVNA KOBYLISY – Bulovka – Palmovka – Florenc – Václavské náměstí – Karlovo náměstí – Albertov – Náměstí Bratří Synků – Michelská – SPOŘILOV
34BÍLÁ LABUŤ – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Vltavská – Dělnická – Ortenovo náměstí – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE a dále jako linka 6

Jak budou jezdit autobusy

Podle dopravního podniku začnou lidé z Pankráce, Krče, Michle a Podolí více cestovat na Smíchov linkou 118. Otevřením Dvoreckého mostu se totiž její trasa zkrátí o polovinu a i ostatní autobusy se vyhnou kolonám na Barrandovském mostě.

Spojení mezi Budějovickou a Smíchovem posílí linka 124. „Ve špičkách tak v tomto směru pojede autobus každé 3–4 minuty, o víkendu pak každých 7–8 minut,“ slibuje dopravní podnik.

Na úseku Pražského povstání – Pankrác – Sídliště Pankrác – Krčský hřbitov – Budějovická – Brumlovka – Kačerov – Nemocnice Krč budou nově jezdit menší standardní autobusy na prodloužené lince 106 z Kačerova. Kloubové autobusy od Šeberáku, Kunratic a IKEMu na Kačerov, Brumlovku a Budějovickou jsou ale určitě potřeba nadále, takže tuto část bývalé linky 193 obslouží spoje nově označené číslem 114. A protože linka 124 míří nově na Smíchov, právě linka 114 ji nahradí v koncovém úseku mezi Brumlovkou, Budějovickou a Zeleným pruhem.

Přes Dvorecký most budou také jezdit denní autobusy 196, 197 a noční 901 a 914. Dlouho diskutovaná linka 190 z Beránku na Smíchovské nádraží bude jezdit ve stávajícím plném rozsahu minimálně do začátku letních prázdnin.

„Její provoz v kontextu souběžné tramvajové linky 20 bude během jara 2026 vyhodnocen a až následně dle závěrů těchto průzkumů případně upravován,“ slibuje dopravní podnik.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Želivského a Vinice na okraji pražských Vinohrad. Omezení začne v sobotu přibližně...

Transplantace orgánů narušuje rovnováhu střevního mikrobiomu, zjistili vědci

ilustrační snímek

Transplantace orgánů narušuje rovnováhu střevního mikrobiomu, zjistili vědci z brněnského Centra transplantační a kardiovaskulární chirurgie (CKTCH). Odborníci...

17. dubna 2026  14:47,  aktualizováno  14:47

Český ráj se otevře dětem

Koupaliště Maškova zahrada v Turnově (30. června 2025)

Zahájení turistické sezóny v Českém ráji proběhne v sobotu v rámci hry „Za pověstmi Českého ráje“.

17. dubna 2026  16:26

Zemřela zakladatelka českobudějovické charity Helena Faberová, bylo jí 90 let

ilustrační snímek

Ve věku 90 let zemřela ve čtvrtek Helena Faberová, zakladatelka Diecézní charity České Budějovice. Za snahu o smíření Čechů a Němců získala německý záslužný...

17. dubna 2026  14:45,  aktualizováno  14:45

Na zlínském cestovatelském festivalu Neznámá země vystoupí i horolezec Messner

ilustrační snímek

Na zlínském cestovatelském festivalu Neznámá země vystoupí i horolezec Reinhold Messner. Festival začne v pondělí 20. dubna, potrvá do 29. dubna. Uskuteční se...

17. dubna 2026  14:38,  aktualizováno  14:38

Klatovy zřídí útulek pro toulavé a opuštěné kočky, kapacita bude 30 míst

ilustrační snímek

Klatovy postaví záchytnou stanici pro toulavé a opuštěné kočky. Bude v objektu úpravny vody u Sobětic a bude mít kapacitu pro přibližně 30 zvířat. Stavbu...

17. dubna 2026  14:34,  aktualizováno  14:34

Šest až deset hodin bez ruky. V Brně lékaři muži přišili utrženou paži včas

Pacientovi utrhl dopravníkový pás ruku v úrovni paže. Brněnským chirurgům...

Mimořádně náročný zákrok mají za sebou lékaři z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Pacientovi, kterému pracovní úraz utrhl pravou paži, ji dokázali znovu přišít a obnovit její funkci. Podobná...

17. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

OBRAZEM: Historické tramvaje, jazz i fronta na přívoz. Jak se otevíral most

Otevření Dvoreckého mostu v Praze. (17. dubna 2026)

Praha se od pátku chlubí novým mostem přes Vltavu. Přes 300 metrů dlouhý Dvorecký most spojuje Zlíchov s Podolím. Výrazně zkrátí dopravu mezi oběma břehy. Osobní auta na nový pražský skvost ale...

17. dubna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Výzkumníci z Plzně zkoumají osobní věci obětí v Srebrenici, vypráví jejich osudy

Plzeňští archeologové zkoumají osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině z roku 1995. S pracovníky Památníku Srebrenica - Potočari, jejichž...

17. dubna 2026  14:28,  aktualizováno  14:28

Památník odboje v Žamberku otevře expozici o generálu Knopovi

ilustrační snímek

Památník odboje Žamberk na Orlickoústecku otevře na začátku května stálou expozici věnovanou generálu Josefu Knopovi. Po vykonstruovaném procesu v období...

17. dubna 2026  14:19,  aktualizováno  14:19

V milovické rezervaci se narodila letos první hříbata, pomohou dalším rezervacím

ilustrační snímek

Divokým koním v rezervaci velkých kopytníků v Milovicích na Nymbursku se tento týden narodila první tři letošní hříbata. Ještě letos by měla odcestovat do...

17. dubna 2026  14:17,  aktualizováno  14:17

Konec největší dálniční ostudy se blíží. Silničáři řekli, kdy začnou opravu zvlněné D1

Na ostravské části dálnice D1 začaly provizorní opravy zvlněné vozovky. (12....

Po vleklých soudních sporech začne oprava posledního zvlněného úseku dálnice D1 v Ostravě, na základě loňského verdiktu rozhodčího soudu celou rekonstrukci zaplatí zhotovitel. První etapa skončí...

17. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  15:49

Hejtmani chtějí do konce roku předložit vládě změnu rozpočtového určení daní

ilustrační snímek

Finální návrh změny rozpočtového určení daní (RUD) chce Asociace krajů ČR předložit vládě do konce roku. Hejtmani tak navazují na březnové jednání s vládou. Na...

17. dubna 2026  14:15,  aktualizováno  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.