Dopravní podnik prosazuje zákaz elektrokol v metru. Děsí se požáru v tunelu

Tamara Pospíšilová, syko
  14:12
Pražský dopravní podnik (DPP) varuje před nebezpečím, které představuje přeprava elektrických kol a koloběžek ve veřejné dopravě. Navrhuje v té souvislosti úplný zákaz jejich přepravy v metru a částečně i v dalších oblastech MHD v metropoli. Omezení by se netýkalo vybraných linek a výjimku by měly zdravotní pomůcky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
16 fotografií

O svých záměrech už DPP minulý týden v úterý informoval dopravní výbor hlavního města. Nyní bude projednávat příslušnou úpravu smluvních přepravních podmínek.

„Pro zajištění bezpečnosti cestujících uvnitř vlakové soupravy metra a eliminaci případů náhodného vypuknutí požáru elektrokoloběžek a elektrokol nelze vhledem k charakteru a organizaci MHD zajistit jiná účinná preventivní opatření než zákaz jejich přepravy,“ vyjádřil se pro iDNES.cz mluvčí DPP Daniel Šabík.

Oprava Staroměstské po požáru potrvá měsíc, stanice metra zůstane zavřená

Úprava smluvních podmínek spadá pod společnost ROPID coby jejich autora a organizátora pražské dopravy.

Dobrým příkladem je podle Šabíka letecká doprava. Naprostá většina společností elektrokola ani elektrokoloběžky na palubu letadel nepouští. Baterie z notebooků, mobilních telefonů a jiných malých elektronických zařízeních nepředstavují takové bezpečnostní riziko. Také v jejich přepravě však platí kapacitní limity, například v případě power bank.

Likvidace požáru elektrokoloběžky v centru Ostravy (6. února 2024)
V zásilce, která vybuchla, byla baterie do elektrokola.
Podpora z baterie se dá také kompletně vypnout, v tu chvíli ale musí cyklista počítat s tím, že veze nejen vlastní váhu, ale i váhu elektrokola, která je vyšší než kolik mají běžná MTB.
Síť veřejných dobíjecích stanic na elektrokola je například v sousedním Rakousku velmi hustá. I v Česku člověk nabíjecí stanice potkává stále častěji.
16 fotografií

DPP se zaměřuje hlavně na podzemní dopravu. Přeprava elektrokol by se zde zakázala úplně. „Metro je především s ohledem na svou kapacitu významným přepravním prostorem pro cestující veřejnou dopravou, o to větší musíme klást důraz na jejich bezpečnost,“ sdělil pro iDNES.cz končící náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib.

Tramvajová doprava bude představovat jedinou výjimku a to pouze ve vybraných úsecích. „Částečně zakázána je přeprava elektrokoloběžek a elektrokol například ve Vídni, Kodani nebo Bruselu,“ řekl Šabík.

Londýnské metro zakáže přepravu elektrokol. Po nedávné nehodě má obavy z požárů

Podle Hřiba se zákaz nebude vztahovat na zdravotní pomůcky. „Mimo diskuzi je možnost přepravy takzvaných kompenzačních pomůcek pro pohybově znevýhodněné osoby,“ uvedl. Zmíněné nástroje mohou mít podle jeho vyjádření podobu elektrokol či elektrokoloběžek. Jejich převoz by zůstal povolený. „A na tom se nic měnit nebude,“ ujistil Hřib.

Likvidace požáru v metru je obtížná

S nečekanými požáry se potýkaly evropská města jako Londýn, Barcelona, Madrid. „Při těchto mimořádných událostech v metru se potvrdila velmi obtížná evakuace cestujících, rychlý nástup požáru a vývin hustého toxického dýmu a velmi komplikovaná likvidace požáru,“ řekl Šabík. „V Irsku je zákaz elektrokoloběžek ve veřejné dopravě dokonce celostátní.“

Přepravu elektrokol a elektrokoloběžek ve veřejné dopravě zakázala i řada českých měst. V Brně, Plzni ani v Ústí nad Labem zákaz v MHD platí, ačkoliv provozují pouze nadzemní veřejnou dopravu.

Po výbuchu elektrokoloběžky hořel dům v Ostravě. Desítky lidí se zranily, zemřel pes

„V této oblasti je nutné se poučit a inspirovat v zahraničí a nečekat, až se nějaká mimořádná událost s požárem eletrokoloběžky nebo elektrokola s dopady na zdraví nebo dokonce životy cestujících odehraje i v metru v Praze,“ varoval Šabík. ROPID bude dbát na maximální bezpečí cestujících a zajistit vymahatelnost v případě porušení zákazu.

Baterie se čím dál častěji prokazují jako nestabilní. Podle článku iDNES.cz čeští hasiči zaznamenali stoprocentní nárůst nehod a požárů, při kterých hrála roli elektrovozidla, bateriový pohon, hybrid, vodík nebo fotovoltaika. Nejčastěji, ve 26 případech, řešili požáry právě elektrokol, koloběžek a motocyklů. K požáru většinou došlo v garáži nebo ve sklepě při nabíjení vozidla.

Stopka pro sdílené elektrokoloběžky v Praze. Radní odsouhlasili regulaci

V současné době umožňuje DPP v Praze přepravu všech typů jízdních kol. Povolení se týká elektrických i běžných koloběžek, kol i monokol. Majitelé s nimi smí do metra, vlaku, vybraných úseků tramvajových linek, na lanové dráhy i na přívozy. Pouze přeprava v autobusu je omezena na linku 147. Od příštího roku začne platit zákon, který po Praze znemožní parkovat elektrokoloběžky na nově vyznačených parkovacích místech. Město si slibuje, že přístroje tak kompletně vymizí z ulic.

Měla by se zakázat přeprava elektrokol v metru?

