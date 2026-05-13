Požár elektrokol na ulici zkoušel uhasit svědek, do akce se zapojili i strážníci

Kola byla naskládaná na sobě a hořela. Jakmile se podařilo oheň alespoň dočasně zmírnit, vytáhli policisté z hromady čtyři kola, která nebyla plamenem zasažena. Spolu s přítomným mužem se pak pokoušeli plameny udržet pod kontrolou. Definitivně ale zasáhli až přivolaní hasiči.
„Došlo k požáru jednoho elektrokola. Zasaženy byly ale dohromady tři. Na místě zasahovalo jedno družstvo ze stanice Sokolská,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.
„Hasili jsme tlakovou vodou a následně zkontrolovali termokamerou,“ doplnil.
Na místo následně přijela policie, která si případ převzala k dalšímu šetření. Škoda na poničených elektrokolech byla vyšetřovateli předběžně odhadnuta na 60 tisíc korun.
Nikdo z přítomných neutrpěl podle mluvčí městské policie Ireny Seifertové žádné zranění.
