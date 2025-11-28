Z mostu do Vltavy naházeli jedenáct elektrokoloběžek, dvojici hledá policie

Policisté pátrají po dvojici neznámých mužů, kteří v pondělí v noci naházeli z pražského Čechova mostu do Vltavy jedenáct elektrokoloběžek. Oba výtečníky natočila kamera, přesto se je zatím nepodařilo dopadnout. Policie proto žádá o pomoc i veřejnost.

Koloběžky muži naházeli do vody v půl jedné v noci, pak odešli neznámo kam.

Druhý den na místě zasahovali policisté z poříčního oddělení. Ti s potápěči a novým plavidlem POLKA, které je vybavené ramenem pro vytahování předmětů z vody, vytáhli elektrokoloběžky zpět na břeh.

Policie během adventu posiluje dohled. Do ulic nasadí hlídky s dlouhými zbraněmi

Pachatelé způsobili škodu za bezmála 200 tisíc korun a jsou podezřelí z trestného činu poškození cizí věci. Za to jim hrozí až jeden rok za mřížemi. Policisté žádají všechny svědky, kteří některého z mužů poznají, aby své informace sdělili na lince 158.

Sdílené elektrokoloběžky, které jsou k zapůjčení v ulicích Prahy a dalších městech, často čelí silné kritice místních obyvatel i samospráv.

Parkující koloběžky překážejí v ulicích a jejich uživatelé, především turisté, nebezpečnou jízdou po chodnících ohrožují chodce. Pražští radní v říjnu schválili nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek.

Souprava metra B nabrala ve stanici Anděl cestujícího, přerušen je provoz na úseku Nové Butovice - Florenc, zavedena je náhradní doprava která je však výrazně vyřízena. Cestující jedou i běžnou...

Křimické náměstí v Plzni čeká obnova, přibudou lavičky i nové cesty

ilustrační snímek

Plzeň zahájila ve svém menším obvodu Křimice na západním okraji města revitalizaci Křimického náměstí. Prostor, který je od roku 1995 součástí vesnické...

Moravskoslezský kraj bude hospodařit s 43 mld. Kč., do investic má jít 7,6 mld.

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj má v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši 42,923 miliardy Kč. Je to podobné jako schválený rozpočet letošního roku, který byl...

V Kutné Hoře začala výstavba parkoviště pro turisty za 56 milionů

V Kutné Hoře začala výstavba parkoviště pro osobní auta a autobusy, které má vyřešit problémy s parkováním turistických výprav. Dělníci na pozemku ve Vítězné...

Do posledního samuraje na Netflixu. Jak to dopadne, když zkřížíte Šóguna a Battle Royale?

Do posledního samuraje

Samurajové už dávno nejsou jen doménou filmových klasik. V posledních letech se s nimi roztrhl streamovací pytel. Seriál Šógun od Disney+ sbíral jednu cenu za druhou, čestní bojovníci s katanou (i...

Za přestavbu sportovní haly zaplatí Turnov skoro 218 milionů Kč bez daně

ilustrační snímek

Za přestavbu sportovní haly zaplatí Turnov skoro 218 milionů korun bez daně. Radnice dostala v soutěži čtyři nabídky, všechny byly pod maximální přípustnou...

Jihomoravské památky lákají na sváteční prohlídky, koncerty i výstavy

ilustrační snímek

Prohlídky slavnostně vyzdobených interiérů, adventní koncerty, vánoční dílničky i výstavy připravili správci některých jihomoravských památek na období...

Plzeň podpoří kulturní dění na náplavkách grantem 2,5 milionu korun

ilustrační snímek

Plzeň vyhlašuje nový grant, který podpoří celoroční kulturní dění na náplavkách řek, zejména v centru města. Neinvestiční dotace je určena pro zájemce, který...

Pro vařiče pervitinu si přišla zásahovka. Mohli vyrobit až 23 kilogramů drogy

Krajští kriminalisté ze severomoravského Toxi týmu rozkryli rozsáhlou výrobu a...

Moravskoslezští kriminalisté zadrželi a obvinili tříčlennou skupinu výrobců a distributorů pervitinu. Muži ve věku od 40 do 56 let podle policie v posledních několika měsících vyrobili či z...

Alzheimerova demence: průlomové české šetrné řešení mění problém v příležitost. A investoři u toho nechtějí chybět

Stovky dětí obsadily brněnské výstaviště, začal festival sportu a zábavy Life!

Stovky dÄ›tĂ­ obsadily brnÄ›nskĂ© vĂ˝staviĹˇtÄ›, zaÄŤal festival sportu a zĂˇbavy Life!

Stovky dětí dnes obsadily při festivalu sportu a zábavy Life! pavilony brněnského výstaviště. V pavilonech F a V si mohli vyzkoušet se sportovci z brněnských...

