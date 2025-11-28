Koloběžky muži naházeli do vody v půl jedné v noci, pak odešli neznámo kam.
Druhý den na místě zasahovali policisté z poříčního oddělení. Ti s potápěči a novým plavidlem POLKA, které je vybavené ramenem pro vytahování předmětů z vody, vytáhli elektrokoloběžky zpět na břeh.
Pachatelé způsobili škodu za bezmála 200 tisíc korun a jsou podezřelí z trestného činu poškození cizí věci. Za to jim hrozí až jeden rok za mřížemi. Policisté žádají všechny svědky, kteří některého z mužů poznají, aby své informace sdělili na lince 158.
Sdílené elektrokoloběžky, které jsou k zapůjčení v ulicích Prahy a dalších městech, často čelí silné kritice místních obyvatel i samospráv.
Parkující koloběžky překážejí v ulicích a jejich uživatelé, především turisté, nebezpečnou jízdou po chodnících ohrožují chodce. Pražští radní v říjnu schválili nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek.