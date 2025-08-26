Sem elektrokoloběžky nesmí. Praha 1 je cedulemi zakázala v Nerudově ulici

Praha 1 se rozhodla nečekat na nařízení magistrátu a pustila se do zakazování elektrokoloběžek sama. Zatím na asi 800 metrech Nerudovy ulice a na ni výše navazující ulici Úvoz, které se svažují od Pražského hradu k hornímu rohu Malostranského náměstí.
„V poslední době tady došlo k několika vážným zraněním. Před měsícem se řítil jeden Ital dolů a vyšla jedna paní ze dveří a on ji srazil,“ říká ve spodní části Nerudovy ulice radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (GEN). Zákaz podle něj cílí na mladé turisty, kteří na koloběžkách pod vlivem alkoholu jezdí rychle dolů a ruší noční klid.
„Máme celou řadu občanů, kterým to vadí, a my na to musíme reagovat,“ dodává starostka první městské části Terezie Radoměřská (TOP 09). Ryvola souhlasil, že v dopisech, které radnice dostává, si lidé nejčastěji stěžují právě na elektrokoloběžky.
„Tato značka je svým způsobem akt zoufalství, protože samozřejmě víme, že jediné, co má smysl a logiku, je udělat celoměstské nařízení, ale po tom voláme už dva roky. Máme na to dokonce i usnesení našeho zastupitelstva a stále se nemůžeme toho dobrat,“ vyjádřila se Radoměřská.
O celoměstskou regulaci parkování elektrokoloběžek a sdílených kol se pokusil náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). V červnu představil návrh, který počítal s tím, že provozovatelé sdílených dopravních prostředků by si od města parkovací místa museli pronajmout. Zároveň by na nich nemohly stát koloběžky, což by v podstatě znamenalo jejich zákaz. Koalice ale návrh na konci června kvůli několika výhradám neodhlasovala.
|
Sdílené elektrokoloběžky zůstanou. Hřib regulaci špatně připravil, tvrdí radní
Hřib chtěl, aby změna platila od začátku srpna, SPOLU prosazovalo termín až v říjnu nebo v listopadu, tedy po volbách.
„Chtěli jsme, aby provozovatel dostal šanci, aby si koloběžky na vlastní náklady odstranil. Chceme, aby se odstranily na podzim před sezonou a aby o tom provozovatel dostal výzvu. Samozřejmě je velmi pravděpodobné, že to neudělá, a pak by se zahájily exekuce, správní řízení a soudy,“ vysvětlil předseda zastupitelského klubu SPOLU Tomáš Portlík (ODS).
„Volby, nevolby, tyto věci se mají dělat z našeho pohledu s předjímáním a možností, aby si provozovatelé koloběžky uklidili,“ dodal Portlík s tím, že doufá, že Hřib návrh předloží znovu.
„Dopravní značení na žádost Prahy 1 podle platného stanovení dnes nainstalovala TSK. Rozumím paní starostce Prahy 1 Terezii Radoměřské z TOP 09, že to označila jako akt zoufalství, protože zoufalství to opravdu je. Bohužel, její kolegové ze SPOLU v městské radě pro regulaci koloběžek v červnu nehlasovali, hlasovali proto pouze Piráti a alibisticky se k tomu přidal hlas jednoho radního ze STAN. Na zákaz koloběžek ve městě to ale nestačilo,“ uvedl Hřib.
Je podle něj ukázkový příklad „jak SPOLU a STAN neplní sliby dané voličům v programovém prohlášení pražské rady“. „Kdybychom to za Piráty předložili znovu, nemyslím si, že se něco změní, zejména teď před volbami. Protože by se díky Zdeňku Hřibovi v Praze něco posunulo dopředu a hlavně k lepšímu. A to koaliční partneři zkrátka nemohou dopustit,“ reagoval na dotaz, zda opět plánuje přijít s návrhem na radu.
SPOLU také tvrdilo, že materiál nebyl předložený v dostatečné kvalitě a že s ním nesouhlasily některé městské části. Podle Ryvoly je ale návrh připravený dobře. „Věc, která trápí občany, se stala předvolebním bojem, a to je špatně,“ dodává radní.
Praha 1 chystá referendum o elektrokoloběžkách
Dodržování zákazu budou podle starostky hlídat strážníci i státní policisté. „Lidé budou muset koloběžku odtlačit na nejbližší parkoviště. Policisté je budou pokutovat úplně stejně jako při zákazu vjezdu automobilem,“ vysvětlil Ryvola. Za takový přestupek hrozí pokuta 2 tisíce korun na místě. Pokud ji dotyčný odmítne zaplatit, peněžní sankce ve správním řízení je 1 500 až 2 500 korun.
Server Pražská drbna uvedl, že jenom pár hodin po umístnění značek už ulicí na koloběžkách projíždělo několik lidí v obou směrech.
Praha 1 se opírá i o názor svých obyvatel a lidí, kteří v této městské části pracují nebo ji pravidelně navštěvují. V létě uspořádala anketu, ve níž se jich ptala, zda podporují plošný zákaz elektrických koloběžek a zda jim někdy stály na chodníku v cestě. 85,5 procent oslovených se vyjádřilo, že jim elektrokoloběžky vadí a že by měly být zakázány. Necelých sedm procent se zákazem nesouhlasí. Kromě toho téměř 92 procent respondentů uvedlo, že jim koloběžka opakovaně překážela na chodníku. Nestalo se to dvěma procentům.
„Současně připravujeme místní referendum, které by mělo vyjádřit vůli občanů na Praze 1, jestli tady skutečně koloběžky chtějí, nebo ne. Jsme přesvědčeni, že nikoli. To bude další tlak na město, aby celoměstské řešení přineslo. My můžeme jít po jednotlivých ulicích, je to složitý a dlouhodobý proces. Jsou to úřední kroky, které trvají,“ říká Radoměřská.
Ryvola doufá, že „na magistrátu dostanou konečně rozum“ a dva roky připravované celoplošné nařízení schválí. Zároveň se na to ale nespoléhá a plánuje další kroky.
„Když se to osvědčí, budeme žádat o další ulice. Máme předběžně schválené, že kdybychom to chtěli rozšířit na větší plochy, tak by to asi nebyl úplný zákaz elektrických koloběžek, ale mělo by to být třeba vypnutí motoru. Dovedu si to představit všude na pěších zónách. Přemýšlíme o ulicích, kde je největší sklon, protože tam se dosahuje největší rychlosti a tam hrozí reálné nebezpečí,“ říká radní.
|
Počet sdílených kol v Praze roste, parkování však nemá jednotná pravidla
Společnosti Bolt a Lime, které v metropoli sdílené elektrokoloběžky provozují, Ryvola podle svých slov o zákazu neinformoval. „Nehodlám se s nimi bavit, protože oni nic nedodržují. Chovají se tak, že si mohou dovolit všechno. Před rokem jsem tyto společnosti požádal, aby před Mánesem neparkovaly. Do 24 hodin bylo všechno posunuté o 100 metrů, do týdne to bylo zpátky a je to tam dodneška,“ stěžuje si Ryvola.
Upozorňuje, že po cestě z magistrátu na Nerudovu ulici napočítal 14 nesprávně zaparkovaných koloběžek. Zároveň podotkl, že kdyby se kupříkladu 20 lidí o koloběžky staralo a parkovalo je na vyhrazená místa, nebylo by třeba instalovat značky.
|
Koloběžkáři si za to můžou sami. Rizikovým chováním se řítí k nehodám
„Skutečné řešení je funkční infrastruktura, edukace jezdců a koordinovaný postup, ne bezhlavé zákazy. Namísto fungujícího řešení se teď Praha 1 raději vydává cestou dalších značek v už tak ‚přeznačkované‘ Praze. Navíc značek, u kterých není ani jasné, jestli podle právních předpisů vůbec existují a jak se budou vymáhat,“ reagovala na osazení nové značky ředitelka pro veřejnou politiku společnosti Lime Lucie Krahulcová.
Na otázku, zda Lime chystá kvůli zákazu změny v aplikaci, odpověděla Krahulcová, že společnost uživatele dlouhodobě vyzývá k dodržování platných dopravních předpisů a je na nich samotných, aby se jimi řídili.
Značku Jiný zákaz B32 konzultovala radnice Prahy 1 se státní policií i s odborem dopravy magistrátu. Má také dodatek „Mimo zásobování nebo se souhlasem MČ Praha 1“. O výjimku k vjezdu si podle Ryvoly mohou požádat vlastníci soukromých koloběžek, zásobování nebo třeba kurýři, kteří rozváží jídlo.
„Byli bychom rádi, kdybychom dopravu malých věcí dostávali právě na kola a koloběžky. Chceme, aby se tady naše děti nedusily. Děsí mě, když vám pizzu přiveze auto se spalovacím motorem, to je prostě špatně,“ poznamenává Ryvola. Radnice podle něj chce bezemisní způsob dopravy dotovat, bude to řešit příští rok. Radní v této souvislosti poukázal na výsledky měření kvality ovzduší, ze kterého vyšla Praha hůř než Ostrava.