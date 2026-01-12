Za 24 tisíc ročně parkování po celé Praze. Radní schválili paušál pro elektromobily

Autor: iDNES.cz, ČTK
  11:52aktualizováno  13:37
Majitelé elektromobilů si budou moci za 24 tisíc korun ročně pořídit oprávnění pro parkování v zónách placeného stání po celé Praze. Dnes to schválili radní metropole. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka (Piráti) město počítá s účinností opatření od 1. března.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Majitelé aut na elektrický pohon musí od ledna standardně platit za parkování v zónách, za rezidenční parkovací oprávnění platí polovinu částky pro vozy se spalovacími motory, tedy 600 korun ročně. Dosud měli výjimku a parkovali zdarma.

„Cílem této úpravy je snaha motivovat vlastníky silničních motorových vozidel k přechodu od vozidel se spalovacími motory k vozidlům s nulovými lokálními emisemi,“ stojí v radními schváleném dokumentu.

Původně měla možnost zakoupit si oprávnění pro celou Prahu platit od ledna, ale kvůli jednáním o její podobě se schválení zdrželo.

Majitelé běžných vozů se spalovacím motorem platí v metropoli standardně 1200 korun za rok pro parkování v zóně placeného stání v místě svého bydliště. Řidiči elektromobilů ho mají od ledna za polovinu, což se týká i časového stání v zónách.

Nově zřízená možnost parkovat ve všech zónách v celé Praze za 24 000 korun ročně se tak týká jen elektromobilů, případně aut na vodíkový pohon. Pro vozidla se spalovacími motory město tuto možnost podle Beránka zavádět neplánuje.

Od nového roku končí elektroautům a hybridům parkování v Praze zdarma

Diskuse vznikla o tom, jestli bude možnost platit jen pro Pražany, nebo pro všechny. Nakonec si mohou oprávnění pro celou Prahu zakoupit její obyvatelé a firmy registrované v metropoli.

To nicméně není ideální řešení podle magistrátního odboru dopravy a náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka (Piráti). „My to vnímáme jako potenciálně diskriminační opatření, které může být napadeno,“ řekl náměstek minulý týden.

Dnes dodal, že výsledná podoba opatření je kompromisní a vychází z dlouhých diskusí v koalici. „Beru to jako daň za dlouhé koaliční dohadování,“ uvedl.

Pražská koalice již delší dobu diskutuje také o větší reformě zón parkovacích stání, jejíž již připravený návrh zahrnuje například celoměstské parkovací karty pro návštěvníky, možnost pro rezidenty platit méně za menší oblast povoleného parkování nebo zvláštní povolení pro zásobování či pečovatele. Jednání se však zasekla na otázce cen. Piráti požadují jejich zvýšení pro rezidenční i časové parkování, což odmítají jejich koaliční partneři ze SPOLU a STAN.

Trojnásobek nabíječek

Radní také schválili, že město prostřednictvím svých firem v dalších letech nechá v ulicích nainstalovat 1 500 pomalých elektronabíječek za 492,8 milionu korun s DPH. Asi 205 milionů korun plánuje město získat z evropských dotací. Instalaci budou mít na starosti městské firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP) a Technická správa komunikací (TSK).

V Praze bylo ke konci loňského listopadu podle informací Centra dopravního výzkumu ministerstva dopravy 791 dobíjecích stanic pro elektromobily s 1 352 dobíjecími body. Osobních elektromobilů bylo podle stejného zdroje loni na konci září v metropoli registrováno asi 16 300.

Zdražit zóny a část peněz rozdělit lidem bez aut. Praha 7 chce parkovací revoluci

Magistrát podle radními schváleného dokumentu uzavře dvě rámcové smlouvy s THMP a TSK, na základě kterých budou další dobíječky instalovány. Jejich správa a provoz budou řešeny následně. Podle dřívějších informací bude část dobíječek na lampách veřejného osvětlení a část samostatně, což dnes potvrdil náměstek Beránek (Piráti).

Dodal, že v plánovaných 1500 elektronabíječkách bude až 2500 nabíjecích bodů. „Finální předpoklad dokončení realizace je kolem poloviny roku 2028,“ řekl. K platbě podle něj budou řidiči moci využívat městskou aplikaci PID Lítačka a další možnosti a dobití i vozidel s největší kapacitou baterie by mělo zabrat několik málo hodin.

THMP nyní několik let upravují vybrané lampy veřejného osvětlení tak, aby bylo možné do nich nabíječky instalovat. Na některých to učinila, provozuje také samostatně stojící dobíječky. Dosavadní instalaci dnes kritizoval šéf pražské buňky ANO a opoziční zastupitel Ondřej Prokop. „Za stovky milionů korun Zdeněk Hřib (Piráti) instaloval desítky stanic, které nelze používat, protože jsou umístěné bez dopravního značení, u zákazu parkování, nebo dokonce na místech pro invalidy. Tenhle problém se nevyřeší tím, že ho znovu zasypeme penězi,“ uvedl.

Nová pravidla pro taxíky

Pražští radní nově také schválili vyhlášku, podle které budou muset taxíky od srpna příštího roku splňovat emisní normu Euro 6d, jenž je přísnější verzí standardů EU ke snižování množství škodlivin z výfuků. O vyhlášce budou ještě hlasovat zastupitelé.

Od roku 2030 pak budou v metropoli zřejmě moci jezdit jako vozidla taxi jen elektromobily. Důvodem úpravy jsou výrazný nárůst vozidel taxislužeb v posledních letech, jejich vysoké průměrné stáří dosahující deseti let či plánované přísnější normy pro ochranu ovzduší.

Podle dřívějších informací evidoval magistrát v roce 2024 téměř 16 000 registrací vozidel taxi, což zahrnuje standardní i alternativní taxislužby typu Uber nebo Bolt. V roce 2010 to přitom bylo necelých 2000. V metropoli navíc jezdí i vozy registrované v jiných krajích. Od roku 2010 byl podle podkladů k materiálu meziroční růst počtu vozů asi 24 procent, od konce pandemie koronaviru se zvýšil na více než 50 procent.

Radními schválené opatření kritizuje šéf pražského ANO a opoziční zastupitel Ondřej Prokop. „Piráti opět předvádějí svůj styl: regulovat, zakazovat a pak se divit, že to nefunguje. Euro 6d je za mě v pořádku, to ať platí klidně hned, ale s příkazem, aby všichni taxikáři museli mít od roku 2030 elektromobil nesouhlasím. Tento krok mi připadá, že radní Prahy jdou na ruku jednomu konkrétnímu provozovateli sdílených taxi, který za radikální opatření tvrdě lobuje,“ uvedl. Dodal, že Praha ani za čtyři roky nebude mít dostatečnou dobíjecí infrastrukturu.

