„Rentgen balíčku odhalil velké množství hřebíků a kovových částí, proto zaměstnanci úřadu přivolali policii,“ uvedla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.
Policie kvůli podezřelému balíčku povolala pyrotechnika. Kolem 16:15 uvedla, že z budovy evakuovala asi 400 lidí.
„Nejednalo se o nebezpečný předmět. Byla to ptačí budka, kterou někdo poslal poštou,“ uvedli policisté na X o čtvrt hodiny později. Opatření na místě ukončili.
Mluvčí ministerstva uvedla, že balíček byl adresován ministrovi. Podle ní úřad aktivoval standardní bezpečnostní opatření a policie si balíček převzala k dalšímu prošetření.