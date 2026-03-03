Poplach na ministerstvu. Čtyři sta úředníků se muselo evakuovat kvůli ptačí budce

Autor: iDNES.cz, ČTK
  16:22aktualizováno  17:46
Policisté zasahovali v budově ministerstva životního prostředí v pražských Vršovicích, kde byl oznámen nález podezřelého balíčku doručeného poštou. Jednalo se o ptačí budku. Zásah záhy ukončili.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Rentgen balíčku odhalil velké množství hřebíků a kovových částí, proto zaměstnanci úřadu přivolali policii,“ uvedla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.

Policie kvůli podezřelému balíčku povolala pyrotechnika. Kolem 16:15 uvedla, že z budovy evakuovala asi 400 lidí.

„Nejednalo se o nebezpečný předmět. Byla to ptačí budka, kterou někdo poslal poštou,“ uvedli policisté na X o čtvrt hodiny později. Opatření na místě ukončili.

Mluvčí ministerstva uvedla, že balíček byl adresován ministrovi. Podle ní úřad aktivoval standardní bezpečnostní opatření a policie si balíček převzala k dalšímu prošetření.

Policie zadržela muže, kteří podle ní ukradli v Olešníku historické motocykly

ilustrační snímek

Policie zadržela dva muže, kteří podle ní na začátku února ukradli v Olešníku na Českobudějovicku šest historických motocyklů. Jejich majiteli způsobili škodu...

Ve Slavkovicích lidé v anketě odmítli fotovoltaické panely u zemědělského areálu

ilustrační snímek

Ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě lidé v anketě odmítli umístění fotovoltaické elektrárny na pozemcích kolem areálu s chovem prasat. Se záměrem přišla...

3. března 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

S chodem chirurgického oddělení pomáhají pelhřimovské nemocnici externí lékaři

Nemocnice Pelhřimov od března omezila plánované operace na chirurgickém oddělení. Zajistit chod ambulancí a akutní výkony jí pomáhají externí lékaři, řekl ČTK...

3. března 2026  15:34,  aktualizováno  15:34

42. ročník FAMUFESTu se rozjede už zítra! Téma „Jízda“ propojí filmovou historii, současnost i budoucnost

3. března 2026  17:13

Projev Petra Pavla v PS doprovodilo Macinkovo gesto s Rudým právem. Turek měl Haló noviny

Prezident Petr Pavel mluví na 10. schůzi Sněmovny zatímco ministr zahraničí...

Během projevu prezidenta Petra Pavla o obraně ve Sněmovně vzbudilo pozornost podivné gesto předsedy Motoristů sobě Petra Macinky. Ten totiž vytáhl a následně si listoval v archivním Rudém právu....

3. března 2026  16:41,  aktualizováno  17:10

V Roudnici vystaví tisíce let starý bronzový poklad. Kde se našel, je tajné

Bronzový poklad starý přes 3,5 tisíce let se po letech vrátil do Podřipského...

Bronzový poklad starý přes 3,5 tisíce let se po letech vrátil do Podřipského muzea v Roudnici, kde ho v současné době připravují k vystavení. Bronzové sekery, kopí a ozdoby, které po tisíce let...

3. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Hubnutí s lékařem je úspěšnější, tvrdí odborníci. Pomáhá i nový typ operace

Léčbu obezity na brněnské SurGal Clinic podstoupila také Kristína Vébrová.

S nadváhou, nebo dokonce obezitou se potýká více než 60 procent dospělých v Česku. V brněnských nemocnicích najdou odborníky, kteří jim mohou pomoci. Pokud se pacientovi dlouhodobě nedaří zhubnout a...

3. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Hasiči budou mít v Jilemnici novou stanici, zkrátí jim dojezdové časy do Krkonoš

ilustrační snímek

V podkrkonošské Jilemnici na Semilsku dnes poklepáním na základní kámen začala výstavba nové základny profesionálních hasičů za 114,3 milionu korun. Hasičům...

3. března 2026  15:28,  aktualizováno  15:28

Stará vodárna v Písku se promění na tábořiště u Otavy

ilustrační snímek

Část bývalé vodárny na břehu Otavy v Písku se promění v tábořiště. V areálu na okraji města vznikne tělocvična pro veřejnost a v budoucnu i herní centrum pro...

3. března 2026  15:21,  aktualizováno  15:21

I málo alkoholu může mít vliv, soudí znalec o nehodě prezidentova řidiče

Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února...

U Okresního soudu v Náchodě pokračovalo líčení s řidičem prezidenta Petra Pavla, který loni opilý boural v České Čermné cestou ze zabijačky. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp měl v krvi podle posudku...

3. března 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

