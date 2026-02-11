Soud uznal Hudečkův nárok na ušlý zisk. Dostane za něj dalších 1,3 milionu

Obvodní soud pro Prahu 2 přiznal Hudečkovi v září loňského roku odškodnění ve výši 1 274 019 korun. Ministerstvo spravedlnosti se proti rozhodnutí odvolalo a uvedlo, že je věc již promlčená. S tím ale odvolací senát nesouhlasil. „Žalobní nárok není promlčen,“ uvedla soudkyně Andrea Grycová. Hudečkovo osvobození nabylo právní moci v květnu 2020, žalobu podal následující rok v dubnu.
Hudeček čelil stíhání v letech 2013 až 2020, společně s ním byl obviněn i současný pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a jiní někdejší radní. Policie jim kladla za vinu, že neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k městské kartě opencard, když jednomyslně schválili navazující kontrakty.
Hudeček uspěl u soudu. Za ušlý zisk kvůli Opencard má exprimátor dostat 1,3 milionu
Pražský městský soud nejprve radní dvakrát uznal vinnými. Po výměně soudce, který zkreslil protokoly z jednání, justice obžalované lidi osvobodila. Podle konečného verdiktu radní nerozhodli svévolně, ale na základě odborných stanovisek.
Hudeček, který loni v červnu nastoupil na ministerstvo pro místní rozvoj jako vrchní ředitel sekce výstavby a veřejného investování, požadoval od státu za své stíhání celkově 7,6 milionu korun. Ministerstvo spravedlnosti se mu omluvilo a vyplatilo mu milion korun, dalších nároků se proto někdejší politik domáhal soudní cestou. Za nemajetkovou újmu vysoudil dalších 763 tisíc korun.
26. září 2024