Porota, složená především z předchozích držitelů titulu EY Podnikatel roku, ocenila dvě výrazné podnikatelské osobnosti, které spojuje globální úspěch i důraz na udržitelnost.
Prahu tak ovládl Dušan Šenkypl, který se od dětství věnuje technologiím a jeho byznysový pohled zásadně ovlivnily zkušenosti z USA. Jádro jeho portfolia v Pale Fire Capital tvoří firmy v oblasti e-commerce a digitálních služeb, jako je cyklistická platforma Rouvy. Uspěl také jako šéf amerického slevového portálu Groupon, který úspěšně provedl transformací.
„Investujeme do českých a středoevropských firem a posouváme ambice jejich tvůrců, aby si věřili, že mohou uspět na celém světě. Být v jednom oboru by nás nudilo, nás baví kombinovat třeba právě indoor cyklistiku a pojištění,“ řekl Šenkypl na slavnostním vyhlášení v rezidenci pražského primátora.
„Jsem hrozně rád, že jsem cenu dostal. Člověk někam běží, přesvědčuje ostatní, tlačí – a je pak hezké se na chvíli zastavit a uvědomit si, že jsme to někam dotáhli,“ dodal po převzetí ceny.
„Jsme obrovští patrioti, snažíme se vracet co nejvíc České republice a máme velkou radost, když najdeme podnikatele, který do toho chce skočit s námi,“ řekl.
Důležitou součástí podnikání Pale Fire Capital je i filantropie. „Zaměřujeme se na velké systematické oblasti, které možná nejsou úplně atraktivní a nejsou tolik vidět, ale myslíme si, že mohou pomáhat celé naší společnosti, aby byla dlouhodobě lepší,“ říká Šenkypl. Pale Fire Capital je například oficiálním partnerem Českého paralympijského týmu, přispívá na školné znevýhodněným dětem, spolupracuje s Člověkem v tísni nebo třeba s nadací Živá půda.
Dušan Šenkypl je také majitelem hokejového klubu Energie Karlovy Vary.
Trofej míří do Brandýsa
EY Podnikatel roku 2025 Středočeského kraje Michal Urbánek se už více než třicet let věnuje zpracování a znovuvyužití odpadu. Jeho firma CIUR v Brandýse nad Labem vyrábí z celulózového vlákna uhlíkově neutrální izolace, které nacházejí uplatnění po celém světě. Společnost se prosadila také ve světové kinematografii díky svému vizuálně dokonalému filmovému sněhu. Ten diváci mohli vidět například v sáze Hra o trůny, Hvězdných válkách, Deníku Bridget Jonesové nebo Harry Potterovi.
CIUR přitom zůstává rodinnou firmou. „Z rodiny je nás ve firmě aktuálně dohromady pět. V práci s rodinou vidím jen výhody. Všichni táhneme za jeden provaz a máme společný cíl. Aby vše dobře fungovalo a bylo za námi vidět kus práce,“ říká Urbánek. Osmdesát procent výrobků jde na export. Firma začínala s vývozem do evropských zemí, nyní produkci dodává také do Asie a Austrálie.
„Letošní vítězové z Prahy a Středočeského kraje reprezentují dvě tváře českého podnikání. Zatímco Dušan Šenkypl dobývá svět skrze digitální technologie a špičkový investiční management, Michal Urbánek reprezentuje sílu rodinné tradice a cirkulární ekonomiky, která dokáže proměnit starý papír v produkt světového významu,“ říká vedoucí partnerka EY v České republice Martina Kneiflová.
Podle pražského primátora Bohuslava Svobody soutěž dlouhodobě ukazuje, že úspěšné podnikání nestojí jen na dobrém nápadu, ale především na odvaze, vytrvalosti a schopnosti nést odpovědnost. „Velmi si vážím práce všech finalistů, kteří přispívají k rozvoji Prahy i Středočeského kraje a svými příběhy inspirují další generace,“ dodal Svoboda.
„Ve Středočeském kraji denně vidím, že když lidé dělají svou práci na počátku s dobrým nápadem, ke kterému se přidá úsilí, zodpovědnost, ale i nadšení a vášeň, vznikne něco úžasného, co má dopad daleko za hranice regionu, mnohdy i naší země,“ přidává se hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. „Soutěž EY Podnikatel roku nám každý rok připomíná, kolik inspirativních příběhů tu vzniká a jak důležitou roli podnikatelé hrají v rozvoji regionu a jak mohou ovlivnit kvalitu života kolem nás.“
Vítěze dalších regionálních kol vyhlásí EY v průběhu ledna a února. „Letos vyhlásíme krajské vítěze celkem v jedenácti krajích. Není to ale automatické, i každý regionální vítěz musí splňovat všechna kritéria,“ doplnila Kneiflová.
Jméno národního šampiona i podnikatelů oceněných v dalších kategoriích zazní na galavečeru 4. března. Absolutní vítěz se pak v červnu zúčastní světového finále v Monte Carlu.