Pražským Podnikatelem roku je softwarový expert Jan Čurn

„Moc děkuju, upřímně jsem to nečekal, zvlášť v tak silné konkurenci,“ řekl při přebírání ceny pro nejlepšího pražského podnikatele v prostorách Kunsthalle Jan Čurn. „V porovnání s jinými společnostmi to máme možná jednodušší v tom, že děláme software, takže případnou chybu můžeme ještě napravit, na rozdíl od firem, které vyrábějí fyzické produkty. O to víc si vážím, toho, že nás porota vybrala,“ dodal.

Jeho byznysová cesta je už dlouhá. První živnostenský list si pořídil ve dvaceti letech, v roce 2003. V roce 2009 si založil svou první firmu, v níž se soustředil na poradenství v oblasti vývoje softwaru na míru. Mezi jejich klienty už tehdy byly nadnárodní kolosy jako Siemens či Oracle.

O šest let později se svým společníkem přihlásili první verzi vlastního softwaru na stahování a analýzu dat do globálního programu pro startupy Y Combinator. Z šesti tisíc přihlášených se dostali mezi třicet vybraných projektů a vyrazili na zkušenou do americké Kalifornie.

V roce 2017 pak spustili v Česku platformu, která postavila základy toho, jak Apify funguje dnes. Firma roste od svého počátku stabilně, pouze rok 2022 znamenal menší zpomalení na celém trhu, po velkých investicích a náborech musela společnost trochu zpomalit. „Ta zkušenost nám pomohla, jasně jsme si řekli, co musíme dělat a čeho se držet,“ říká dnes Čurn.

Od té doby má Apify znovu rekordní výsledky, od začátku roku 2023 vyrostla obratově o 60 procent. Čurnovou vizí je vytvořit z Apify největší světové „tržiště“ pro automatizační software, tedy místo, kde vývojáři mohou publikovat své nástroje a zákazníci-vývojáři je nakupovat.

„Chceme dál růst, máme velké plány. Probíhající AI revoluce potřebuje obrovské množství dat. Web je zdrojem těch dat, proto cítíme jedinečnou příležitost, jak se dostat dál,“ dodává Čurn.

O jeho vítězství rozhodla tradičně porota složená především z celostátních vítězů předchozích ročníků. V aktuálním ročníku předsedá sboru porotců Sotirios Zavalianis, zakladatel zdravotnického holdingu AKESO.

„Podnikatelský příběh Jana Čurna porotu zaujal aktuálním zaměřením, které je úzce spojeno s využíváním umělé inteligence. Ta otevírá zcela novou kapitolu v oblasti podnikání, a to napříč různými obory. Apify je navíc aktivní i v zahraničí, čímž naplňuje i mezinárodní charakter soutěže,“ shrnula Martina Kneiflová, vedoucí partnerka pořádající společnosti EY Česká republika.

Vítěze dalších regionálních kol vyhlásí EY v průběhu ledna a února. Jméno národního šampiona i podnikatelů oceněných v dalších kategoriích zazní na galavečeru 4. března. Absolutní vítěz se pak v červnu zúčastní světového finále v Monte Carlu.

„Všímám si toho, že se podnikatelé často hlásí do soutěže až ve chvíli, kdy mají mezinárodní přesah. Pomáhá jim to při rozhodování národní poroty a pomoci jim to může i v Monte Carlu,“ dodává Martina Kneiflová.

V tomto směru má pražský vítěz určitý náskok. „Byli jsme globální od prvního dne. Nemáme geografické specifikum, od prvního dne bylo vše angličtině a momentálně máme zákazníky z více než stovky zemí,“ uzavírá Jan Čurn.