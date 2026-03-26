Policie u O2 areny zadržela muže s falešnými lístky na MS v krasobruslení

Autor: dch
  16:12aktualizováno  16:12
Policisté z týmu TIKET, který se specializuje na podvody se vstupenkami na velké sportovní akce, ve čtvrtek zadrželi poblíž O2 areny v Praze osmatřicetiletého muže podezřelého z podvodu. Podle policie měl u sebe osm falešných vstupenek na mistrovství světa, jejichž celková hodnota přesahovala 20 tisíc korun.

Zadržený muž byl už v minulosti za podvody odsouzen. Policisté nyní prověřují okolnosti případu a zabývají se tím, zda se nepodílel i na dalších podobných aktivitách.

Policie zadržela u arény muže s falešnými vstupenkami na MS
Policie kvůli možným podvodům se vstupenkami na mistrovství světa v krasobruslení přistavila k O2 areně speciální vozidlo, které slouží jako kontaktní centrum pro veřejnost. Lidé zde mohou hlásit podezřelé případy nebo se poradit.

Na bezpečnost MS u haly dohlédne i Jupiter. Policie varuje před falešnými lístky

„Budeme řešit i záležitosti týkající se falešných lístků. Vozidlo bude zároveň kontaktním místem pro návštěvníky akce,“ uvedl v rozhovoru pro redakci iDNES.cz náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.

Policie zároveň apeluje na fanoušky, aby vstupenky kupovali výhradně u oficiálních prodejců.

Méně policistů než při hokejovém šampionátu

Bezpečnost v okolí haly bude podle policie zajišťovat zhruba polovina počtu policistů oproti hokejovému mistrovství světa v roce 2024. Opatření jsou ale podobná, liší se především tím, že letos nebude před halou velká fanzóna.

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Program, hlavní hvězdy i přehled vstupenek

Při hokejovém šampionátu policisté odhalili zhruba 730 falešných vstupenek se škodou asi 2,6 milionu korun. I proto nyní znovu varují před nákupem lístků z neověřených zdrojů.

V okolí O2 areny je denně nasazena více než stovka policistů, kteří budou dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost návštěvníků.

