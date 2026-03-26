Policie u O2 areny zadržela muže s falešnými lístky na MS v krasobruslení

Zadržený muž byl už v minulosti za podvody odsouzen. Policisté nyní prověřují okolnosti případu a zabývají se tím, zda se nepodílel i na dalších podobných aktivitách.
Policie kvůli možným podvodům se vstupenkami na mistrovství světa v krasobruslení přistavila k O2 areně speciální vozidlo, které slouží jako kontaktní centrum pro veřejnost. Lidé zde mohou hlásit podezřelé případy nebo se poradit.
Na bezpečnost MS u haly dohlédne i Jupiter. Policie varuje před falešnými lístky
„Budeme řešit i záležitosti týkající se falešných lístků. Vozidlo bude zároveň kontaktním místem pro návštěvníky akce,“ uvedl v rozhovoru pro redakci iDNES.cz náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
Policie zároveň apeluje na fanoušky, aby vstupenky kupovali výhradně u oficiálních prodejců.
Méně policistů než při hokejovém šampionátu
Bezpečnost v okolí haly bude podle policie zajišťovat zhruba polovina počtu policistů oproti hokejovému mistrovství světa v roce 2024. Opatření jsou ale podobná, liší se především tím, že letos nebude před halou velká fanzóna.
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Program, hlavní hvězdy i přehled vstupenek
Při hokejovém šampionátu policisté odhalili zhruba 730 falešných vstupenek se škodou asi 2,6 milionu korun. I proto nyní znovu varují před nákupem lístků z neověřených zdrojů.
V okolí O2 areny je denně nasazena více než stovka policistů, kteří budou dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost návštěvníků.