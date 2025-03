Falešný policista a bankéř vylákali ženu se statisíci ven, včas ale volala policii

Ženě zatelefonoval muž, který tvrdil, že je policista z pražského oddělení. Řekl jí, že je podezřelá z podvodu, protože byla použita její plná moc ke schválení úvěru na 300 tisíc korun. Poté ji přepojil na údajného pracovníka banky, který ženě radil, jak její úspory ochránit.

Navedl ji, aby peníze vybrala a předala pracovníkovi banky, který je odveze a uloží na bezpečný účet. Policista navíc ženě do zprávy poslal vyfocený služební průkaz, aby dokázal, že u policie pracuje.

Žena se ze strachu o své peníze vydala do banky a chtěla udělat, co jí falešný bankéř i policista řekli. Na poslední chvíli si však uvědomila, že tento postup je nestandardní, a zavolala na linku 158. Tam se dozvěděla, že policista by jí tímto způsobem nekontaktoval, nepřepojoval ji na bankéře a už vůbec by ji nenaváděl, aby vybrala peníze a předala je cizímu člověku.

Telefon ženě ještě několikrát zazvonil, ona ho už ale nebrala a vydala se na obvodní oddělení v Benešově případ nahlásit. „Kriminalisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu ve stadiu pokusu, kdy v případě odhalení pachatele hrozí až pětiletý trest odnětí svobody,“ dodala policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.