Feltl končí v čele Všeobecné fakultní nemocnice. Chce se vrátit ke své odbornosti

Feltl odůvodnil odchod z ředitelského křesla svým určitým opotřebením a touhou vrátit se k práci onkologa a učitele.
„Ty důvody jsou dva. Udělal jsem, myslím, hodně práce, ale za cenu značného opotřebení. Druhým důvodem je touha vrátit se ke své odbornosti. Jsem onkolog a vysokoškolský učitel a obojí mi chybí,“ sdělil. Kde bude po odchodu z nemocnice působit, neřekl.
Feltla jmenoval ředitelem VFN v únoru 2019 tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), nahradil tak ředitelku Danu Juráskovou odvolanou kvůli údajným pochybením v zakázkách.
Předtím Feltl vedl Fakultní nemocnici Ostrava, kde dříve byl i náměstkem ředitele pro strategii a přednostou onkologické kliniky. Pracoval také v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a Nemocnici Na Bulovce. Dosáhl titulu profesor onkologie.
