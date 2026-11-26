Podle svědeckých výpovědí byla fenka spatřena 23. listopadu v Praze 7, v okolí ulice Dělnická.
Facebooková skupina Psí magazín uvádí, že byla v doprovodu muže, který „působil jako člověk bez domova“.
Na sobě měl mít potrhané, zanedbané oblečení, mimo jiné tepláky, a podle svědků působil velmi zanedbaným dojmem.
„Pokud uvidíte šedou fenku v doprovodu muže odpovídajícího tomuto popisu, případně psa uvázaného před obchodem nebo večerkou, věnujte tomu prosím pozornost,“ vyzývají majitelé.
Šedomodrá stafordšírská bulteriérka se ztratila na konci října v obci Libkovicích pod Řípem, více než 50 kilometrů od Prahy.
Majitelé si nejdříve mysleli, že se zaběhla. Teď však mají podezření, že ji někdo našel na ulici a ponechal si ji, nebo ji přímo ukradl.
„Žádáme veřejnost o maximální sdílení či pečlivé pozorování okolí,“ napsala před časem majitelka fenky na Facebooku. Za informace, které by vedly k jejímu nalezení a bezpečnému návratu nabízí finanční odměnu.