Festival amatérského divadla v Poděbradech podruhé ocení ochotnické plakáty

Téměř stovka účastníků se letos zapojila do druhého Bienále ochotnického plakátu, které bude součástí 55. ročníku festivalu mladého amatérského divadla FEMAD v Poděbradech. Přehlídka představí osm souborů s inscenacemi, které nebyly z národní přehlídky zařazeny do programu Jiráskova Hronova. Uskuteční se v Divadle Na Kovárně od 10. do 13. září. Pro mladé divadelníky do 20 let je letos otevřena Divadelní laboratoř, v níž se budou pod vedením profesionála učit formulovat vlastní hodnocení zhlédnutých představení. ČTK to řekl ředitel festivalu Ladislav Langr.
Za významný úspěch v naplňování koncepce festivalu považuje Langr zařazení loňského vítěze poděbradské přehlídky, inscenace Maryša divadelního souboru Slavkov u Brna, do programu letošního 96. ročníku Jiráskova Hronova. "Konečně se tak završila myšlenka druhé šance, kterou Poděbrady nabízejí souborům, jež v daném roce skončily pod čarou výběru do programu Jiráskova Hronova," řekl Langr.
Pořadatelé si pochvalují i rostoucí zájem o Bienále ochotnického plakátu. Soutěž vznikla experimentálně v roce 2024, letos má druhé pokračování. "Ukazujeme, že takové poměřování a sbírání zkušeností mezi ochotnickými soubory rezonuje," dodal Langr. Vyhlášení výsledků Bienále je naplánované na čtvrtek večer.
Festival vznikl v roce 1972 jako protiváha tehdejších oficiálních divadelních přehlídek, které některé tvůrce a inscenace odmítaly z politických důvodů. Proto získal označení Salón odmítnutých. Po roce 1989 byl na několik sezon národní ochotnickou přehlídkou, později se ale vrátil k původní myšlence a dnes nabízí druhou šanci inscenacím, které nebyly zařazeny do hlavních programů vrcholných přehlídek. O udílení cen nerozhoduje odborná porota, ale sami divadelníci při závěrečném hlasování.
Festival zahájí ve čtvrtek v 19:30 představením Balada pro banditu divadelního spolku J. K. Tyl z Lomnice nad Popelkou. Vstupenky za jednotnou cenu 100 korun si lidé mohou koupit před každým představením. Festival podpořily mimo jiné město Poděbrady, Středočeský kraj a ministerstvo kultury.