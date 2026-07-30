Festival Brod 1995 nabídne Chinaski, Horkýže Slíže či Janka Ledeckého

K hlavním lákadlům festivalu Brod 1995, který se uskuteční 22. srpna, budou patřit Chinaski, slovenští Horkýže Slíže, Janek Ledecký nebo Kapitán Demo. Jednodenní akce v areálu Na Kutilce vznikla v roce 2014 na místě, odkud vzešel legendární festival Rock for People. Na dvou pódiích nabídne 12 kapel a interpretů. Vedle zavedených jmen dávají organizátoři tradičně prostor i mladším interpretům, informovala dnes ČTK za organizátory Silvie Marková.
"Dramaturgii stavíme tak, aby si během jediného dne přišli na své fanoušci různých hudebních žánrů i generací. Chceme nabídnout intenzivní zážitek bez kompromisů, kvalitní dramaturgii, pohodlí pro návštěvníky a atmosféru, díky které se lidé do Českého Brodu rádi vracejí. Právě proto zůstává Brod 1995 záměrně jednodenním festivalem," uvedl za organizátory Petr Fořt.
V areálu Na Kutilce zahrají i kapely MYDY, Trautenberk, Imodium a Civilní obrana, zpěvák a kytarista Jary Tauber s kapelou nebo folkrocková skupina Willow. Festival podporuje i začínající hudebníky, letos se představí vítěz studentské soutěže UniBand Contest David Málek s kapelou Amplified.
Malý festival Brod 1995 vznikl jako vzpomínka na atmosféru a místo, odkud vzešel třídenní festival Rock for People. Zakladatel obou akcí Petr Fořt založil novou tradici, která umožňuje zažít festivalovou atmosféru v jednom dni i těm, kteří nemohou nebo nechtějí absolvovat několikadenní hudební maratony typické pro velké festivaly. Rok v jeho názvu připomíná první ročník akce, která se odsud v roce 2007 z kapacitních důvodů přestěhovala do Festivalparku na bývalé vojenské letiště v Hradci Králové. Více informací a vstupenky jsou k dispozici na www.brod1995.cz.