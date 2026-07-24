Festival parních lokomotiv v Benešově bude letos naposled, mimo jiné kvůli ETCS

Festival parních lokomotiv v Benešově letos končí. Sedmý a zároveň poslední ročník mezinárodní přehlídky historických železničních vozidel se uskuteční od 18. do 20. září. Organizátoři se rozhodli v tradici nepokračovat kvůli rostoucím nákladům, složitějším podmínkám provozu historických vozidel a zavádění evropského zabezpečovacího systému ETCS, informoval dnes ČTK za pořadatele Petr Sobek.
Důvodem podle něj není nezájem veřejnosti, naopak festival podle organizátorů každoročně přivádí do Benešova návštěvníky z celé Evropy i ze zámoří. Problémem jsou ale stále složitější podmínky pro provoz historických drážních vozidel, rostoucí náklady a zavádění výhradního provozu pod dohledem systému ETCS, který významně omezuje možnosti provozu historických vlaků. Od konce letošního roku bude toto omezení platit i na trati Praha-České Budějovice.
Systém ETCS zvyšuje bezpečnost a umožňuje zvýšení rychlosti na trati. Výhradní provoz pod dohledem ETCS by měl být podle Správy železnic na hlavních koridorech, na nichž se odehrává 90 procent výkonů železniční dopravy v Česku. ETCS vyhodnocuje jízdu vlaku a při zjištění rizika a nereagování strojvedoucího systém automaticky zasáhne a vlak zastaví. Osazení palubních jednotek ETCS je u historických vozidel technicky i ekonomicky problematické, dopravci ale mohou požádat o výjimku.
Benešovský festival parních lokomotiv přivítá mimo jiné francouzskou parní rychlíkovou lokomotivu 241.A.65, jednu z největších provozních parních lokomotiv Evropy. Po 47 letech se do Benešova vrátí motorová jednotka Vindobona. Návštěvníci uvidí také Slovenskou strelu, historický parní motorový vůz Komarek a mnoho dalších historických vozidel. O víkendu bude také vypraveno 66 historických vlaků, které pojedou po tratích z Benešova do Českých Velenic, horního Posázaví, Prahy, Sedlčan, Tábora i dalších míst.
Informace o programu, vstupném, jízdném i jednotlivých lokomotivách najdou zájemci na webu akce.