Festival Porta spojí v Řevnicích historii se současnou hudbou, oslaví 60 let

Na festivalu trampské a country hudby Porta se setkají zakladatelé žánru s novými hvězdami. Jeho 60. ročník se koná ode dneška do neděle v Lesním divadle v Řevnicích u Prahy. Mezi gratulanty na jubilejním ročníku budou v roli hostů republikového finále Porty Xindl X, Robert Křesťan, Petr Bende nebo Tereza Balonová. Soutěžní část Porty v oblastních kolech po celé republice zahájilo přes 200 kapel a písničkářů.
Během tří dnů se v Lesním divadle v nesoutěžní části festivalu vystřídají špičky napříč generacemi od progresivního bluegrassu Roberta Křesťana, který vystoupí s Trapery i Druhou trávou, přes moderní písničkářství kapel Epydemye a Marien až po klasiku žánru, jako jsou Nezmaři, Jaroslav Samson Lenk či Roman Horký.
Mezi hlavní události Porty bude patřit vystoupení Spirituál kvartetu, které osobně podpoří Jiří a Zdenka Tichotovi. Nostalgické momenty slibuje i návrat trampské legendy Marka Čermáka, který se po letech opět sejde na pódiu s domovskými Zelenáči. Letošní ročník představí také jedinečná hudební spojení, například Věru Martinovou s Malina Brothers nebo skupinu Madalen s Petrem Bendem.
Porta vznikla v roce 1967 v Ústí nad Labem, odkud musela v době normalizace odejít. Poté se konala na mnoha místech v Česku a nakonec našla zázemí v Plzni. Několik let překračuje hranice ortodoxního country a folkového festivalu, kterým byla v začátcích. Doby, kdy se na festivalu pískalo na kapely s elektrickými nástroji, jsou minulostí. Od roku 2008 se republikové finále koná v Lesním divadle v Řevnicích.