Po šestnácti letech jste se opět stal kandidátem ODS na starostu Prahy 1. Proč do toho jdete?
Na Praze 1 mi záleží. Je to jedinečné místo – historické centrum republiky, výkladní skříň celé země, ale především domov tisíců lidí, kteří tu chtějí normálně a spokojeně žít. Jenže to je z řady důvodů stále těžší a těžší. V posledních dvanácti letech jsem v aktivní politice nepůsobil. Byl jsem však neustále občansky aktivní. Přednesl jsem desítky interpelací, jak na zastupitelstvu Prahy 1, tak i hlavního města.
Reálnou možnost něco změnit, ale máte pouze v okamžiku, kdy máte politický mandát. Mám stále dost energie měnit věci k lepšímu. Kolegové z ODS Praha 1 schválili mou nominaci zavazující většinou. Teď musím přesvědčit maximum voličů.
Co Prahu 1 podle vás trápí nejvíce?
Bohužel, neustále se zde zhoršují podmínky k životu a trvalému bydlení. Jde o velmi negativní trend, s nímž jde ruku v ruce postupný úbytek obyvatel – a to musíme obrátit. Škála problémů je široká: od přetížení centra návštěvníky, přes problémy s parkováním, dostupností služeb, čistotou a pořádkem v ulicích, až po kvalitu komunikace radnice.
Kde chcete začít?
V našich ulicích. Jim chci věnovat zásadní pozornost. Odpovědná správa veřejného prostoru je východiskem pro kvalitu života v centru. Nyní jsme svědky roztříštěného a nekoncepčního přístupu k řadě aspektů, které jsou součástí úspěšného řešení. Dlouhodobě připravuji změnu v této oblasti. Chci kvalitativně proměnit model jejich správy. Pro tento cíl hledám spojence. Jen si všimněte, kolik je po dešti všude kaluží. Taková drobnost, ale stejně ji město není schopno řešit.
Jak toho chcete dosáhnout?
Podmínkou je, aby radnice fungovala maximálně efektivně, byla aktivní, uplatňovala své pravomoci, tam kde je má, a důsledně se dožadovala svých práv na magistrátu, popř. na ministerstvech ve věcech, které vyžadují součinnost. O to se chci jako starosta snažit ze všech sil. Jsem zvyklý být aktivní, čelit tlaku, nebojím se rozhodovat, ani jít do střetu, pokud to bude v zájmu občanů a Prahy 1 nezbytné.
Hodláte to garantovat osobně?
Rozhodně ano. Chci být starostou, který bude s lidmi v ulicích. V kanceláři hodlám trávit jen nezbytný čas. Zároveň, a to říkám otevřeně dopředu, budu nejspíš oproti zvyklostem zanedbávat některé reprezentační povinnosti. Pokud to bude nutné, raději se omluvím z účasti na kulturní akci a budu řešit například problémové bary nebo nepořádek při stavebních pracích.
Mým cílem je, aby byla Praha 1 místem pro život s co nejvyšší kvalitou. Aby tu lidé chtěli bydlet, zakládat rodiny, podnikat i trávit volný čas. Aby se nemuseli každý den stresovat, kde zaparkují auto. Aby měli dostupné a kvalitní služby. Aby ulice byly čisté, upravené a bezpečné a aby se o veřejný prostor pečovalo systematicky, ne nahodile.
Zní to pěkně, ale starosta městské části má dílčí roli. Praha je rozvětvený organismus...
Rozhodně neslibuji zázraky ani vzdušné zámky. Pro řadu změn potřebuje Praha 1 součinnost magistrátu, v jiných, jako jsou například krátkodobé pronájmy, i změny legislativy. Aktivitou a tvrdou prací lze ale vyřešit dost. Dám vám příklad. Pokud například nějaký bar či pronajímatel přes Airbnb znepříjemňuje život lidem v okolí, jako starosta se za ním vydám a požádám ho, aby dobrovolně zjednal nápravu. Pokud se však budou stížnosti od obyvatelů dále kupit, umí radnice věnovat takovému výtečníkovi zvýšenou pozornost a jeho obtěžující podnikání mu aspoň znepříjemnit. V čele radnice stojí starosta a od starostovy aktivity a iniciativy se odvíjí i zájem o řešení problémů.
Osm let jste zasedal v Radě hlavního města Prahy, velký magistrát vás už neláká?
Neláká. V Praze 1 žiju celý život a spolu se mnou tu trvale žije několik desítek tisíc lidí. Jsme tu doma. A chci, aby to tak nadále zůstalo, i když čelíme velkému vnějšímu tlaku. Musíme si náš domov „ubránit“ třeba před vykutálenými podnikateli a invazí bezohledných návštěvníků. A i o to se chci jako starosta Prahy 1 ze všech sil snažit. Nebojím se práce ani zodpovědnosti. Mám zkušenosti, erudici, energii i odvahu.
V posledních letech jste aktivní v Hospodářské komoře. Jste viceprezidentem celorepublikové komory, ale také předsedou komory právě na Praze 1. Hodláte v práci pro komoru pokračovat i v případě zvolení starostou? Nebyl by to střet zájmů?
Pokud se stanu starostou, samozřejmě opustím pozici předsedy Hospodářské komory Praha 1. Počet viceprezidentů celorepublikové komory se bude zvětšovat. Ty funkce se dají skloubit. V pozici viceprezidenta celorepublikové komory, podotýkám, že jde o neplacenou pozici, žádný problém nevidím. Na této úrovni se připomínkuje hlavně celostátní legislativa, tady žádný problém ve střetu zájmů nevidím. Stejně tak pochopitelně utlumím i své podnikání. K tomu snad jen zmínka, za celou dobu 23 let podnikání jsem nečerpal ani korunu dotace a neúčastnil se žádné veřejné zakázky.
Máte pověst vlivného zákulisního hráče, vaše jméno bylo v minulosti spojováno i s několika kauzami. Neobáváte se, že je na vás političtí protivníci vytáhnou?
Když jste dlouhé roky v politice a máte moji povahu, tedy jste aktivní, zarputilý a nebojíte se chodit do střetů, naděláte si dost nepřátel, od nichž chodí rány a špína všeho druhu. Vše jsou to staré věci. Vždyť jsem také poslední usnesení podepsal v roce 2010. Nebo třeba s tím zákulisním hráčem, ti přece nechodí interpelovat ani nekandidují.
Z funkce městského radního čela Prahy 1 jste odcházel po kauze s koupí bytu. Myslíte, že Pražané zapomněli?
Chtěl jsem si koupit byt. Můj první. Byl v prvním patře v Pařížské ulici. Psal se rok 2001. V politice bylo mnoho emocí. A právě tyto souvislosti jsem podcenil. Ke koupi bytu nikdy nedošlo, policie i státní zástupce vše vyšetřovali a shledali, že k žádnému trestnému činu nedošlo, a případ tím skončil. Ale mediální kauza byla na světě.
Obviněný jsem byl jedinkrát v životě, a to společně s celým zastupitelstvem Prahy 1, ve známém případu prodeje obecních bytů, který jsem podpořil jako tehdejší opoziční zastupitel. Od začátku jsem jednoznačně tvrdil, že jsem nevinný. Soudy se táhly roky, a nakonec jsme byli pravomocně zproštěni obžaloby a stát nám i uhradil „bolestné“. Jsem samozřejmě všemi těmito událostmi odřený a nepochybuji, že mí političtí soupeři budou i tuto minulost vytahovat. Nic s tím nenadělám. Na druhou stranu lidé vědí, kdo jsem a co dělám.
Je pravda, že jste loni zvýšil aktivitu na sociálních sítích...
Ano, na rozdíl od jiných se neschovávám za nějaké anonymní profily. Ale hlavně se rád s každým osobně setkám. Můžu směle říci, na kterých projektech jsem se podílel, ať jde o rekonstrukci Malostranské besedy, Slovanského domu či Myslíkovy ulice, zřízení autobusové linky 194, průchod Rosetta, pojmenování uličky Ve stínadlech, vláček na Žofíně, výtah na Střelecký ostrov a další. To je práce, která je za mnou.
Nemám přitom problém přiznat, že ne všechno se povedlo úplně ideálně. Jenže nic nezkazí jen ten, kdo nic nedělá. A to mi rozhodně není vlastní. Rád si o tom s Pražany popovídám v kampani, u kávy. Budou mě totiž moci potkávat v ulicích, kam vyrazím s pojízdnou minikavárnou.
Vaši oponenti často ODS označují za stranu, která preferuje automobily. Jaký je váš pohled?
Pro Prahu 1 je doprava senzitivní téma. Proto patří i k našim prioritám. Jsem milovník všech druhů dopravy. Nachodím desítky kilometrů, tramvajenku mám nepřetržitě od patnácti let, ale také vlastním kolo i automobil. Proto chápu různé pohledy celého spektra obyvatel. Vnímám potřebu zaparkovat v okolí bydliště. Málo se mluví o tom, že v posledních letech ubylo na Praze 1 zhruba 1 500 parkovacích míst, přitom aut přibývá včetně těch, která u nás neustále parkují nelegálně. S tímto stavem se nehodlám smířit, chci ho aktivně změnit k lepšímu. Chci, aby zde bydlely rodiny s dětmi. K jejich životu auto dnes zkrátka patří. Jim je potřeba vytvořit odpovídající podmínky. Stejně tak je nezbytné umožnit zásobování provozoven.
Prahu 1 ale nenafouknete a jít pod zem je drahé a kvůli historickému charakteru města to ani nejde. Takže jak na to?
Za nutnost považuji eliminaci tranzitní dopravy a vymýcení nelegálního parkování. Dlouhodobě se to nedaří, případně se dělají nesystémové kroky, které buď nikdo nerespektuje, nebo nadělají víc škody než užitku. Já jsem zastáncem systémových řešení na základě jasných dat a postupů. Následovat pochopitelně musí efektivní kontrola a sankce při porušování pravidel. Rád bych také v rezidenčních čtvrtích zpomalil dopravu na 30 kilometrů v hodině. A k těm podzemním garážím. Právě ty jsou řešením pro eliminaci parkovišť v našich ulicích. Ve Vídni je vjezd do jedné hned vedle svatoštěpánského dómu, v Avignonu před papežským palácem. Tam je vidět, že to jde.
Čím chcete voliče přesvědčit, že jste tím pravým člověkem na starostu Prahy 1?
Mám jasnou vizi, kterou hodlám prosazovat. Lze to shrnout jednoduše. Fungující a tvrdě pracující radnici, pořádek v ulicích a dobré podmínky pro život a bydlení. Hodlám se významně opírat o znalosti a aktivitu místních spolků. Z nich pramení lokální poznání a nové impulzy. Nebudu pasivním starostou. Budu hledat cesty k řešení, i když je něco nad rámec místních kompetencí.
Zavazuji se, že moje aktivita bude výrazně přesahovat mé povinnosti. I v pozici starosty budu pořád aktivním občanem. Lidé mě budou moci teď během jara potkat v rámci blokového čištění v našich ulicích, což je moje dlouhodobé téma. Usiluji o to, aby bylo zase čisto. Těším se na každé setkání. Jak řekl Radek Charvát, bývalý skvělý pražský policejní ředitel: „Když je pořádek na Václavském náměstí, je pořádek v celé Praze!“ Tím se hodlám řídit.