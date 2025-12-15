Nová Florenc. Na první části přestavby bude pracovat 15 architektonických studií

Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických studií, mezi nimi například dánské studio Adept, jež v Moravskoslezském kraji připravuje mrakodrap Ostrava Towers Complex, či Aulík Fišer architekti, které pracovalo na podobě centra Bořislavka. Za novou podobou Florence stojí společnost Penta Real Estate. Do celé nové čtvrti chce investovat zhruba 20 miliard korun. S výstavbou chce začít v roce 2028.
Na snímku je vizualizace jednoho z návrhů na budoucí podobu místa. (15. prosince 2025)

Výsledky soutěží představili v pondělí zástupci Penty, města Prahy a architektonických studií.

Několik nových bloků nahradí železniční brownfield v západní části Florence. Spolu s dříve dokončenou soutěží na administrativní blok B06 získala nyní první fáze obnovy svoji konečnou podobu. Na první fázi se budou podílet architekti z Česka, Francie, Německa, Dánska, Itálie, Nizozemska a Polska.

„Tato architektonická soutěž přivedla do Prahy špičky světové architektury. Soutěž navazuje na úspěšnou urbanistickou soutěž z roku 2021, kdy se výsledná koncepce území propsala do plánovací smlouvy s investorem, kterou jsme schválili v červnu,“ řekl Petr Hlaváček, primátorův náměstek pro oblast územního a strategického rozvoje.

K autobusáku jednodušeji. Po letech se otevřel výstup z metra na Florenci

Nová čtvrť Florenc 21 propojí Karlín s Novým Městem a bude v ní převážně bydlení, které doplní kanceláře, služby a hotel. Zároveň tam vznikne pěší zóna s veřejnými prostranstvími, což by podle Penty mělo přispět ke kultivaci okolí stanice metra Florenc. Výměra všech nových bloků je 108 tisíc metrů čtverečních podlažní plochy.

„Florenc 21 s odhadovanou investicí Penty ve výši zhruba 20 miliard korun nabídne stovky bytů, kanceláře, hotely, retail i moderní autobusové nádraží s novou odjezdovou halou. Rádi bychom začali stavět v roce 2028 a v roce 2031 bychom chtěli vidět stát novou, oživenou Florenc 21, která přirozeně propojí Karlín s Novým Městem,“ řekl výkonný ředitel Penta Real Estate David Musil.

Vítězem soutěže o návrh části B01 při ulici Na Florenci je architektonická kancelář Adept spolupracující na projektu s českým studiem ohboi. Nacházet se v ní budou dvě kancelářské budovy obklopující magistrálu s celkovou podlahovou plochou přes 20 tisíc metrů čtverečních. Snahou bylo, aby návrh bloku respektoval historickou podobu nedalekého Desfourského paláce, který je kulturní památkou.

Na druhém bloku o celkové ploše 22 900 metrech čtverečních budou spolupracovat Aulík Fišer architekti, Machar & Teichman a studio reactor ve spolupráci s krajinářským ateliérem Partero. Návrh rozděluje blok na tři celky, měly by sloužit hlavně k bydlení. Součástí bude také soukromý vnitroblok. Na severu bude přímo navazovat na výstup ze stanice metra Florenc.

Blok B03 o více než 16 tisících metrech čtverečních bude postaven podle návrhu uskupení českých kanceláří Edit! Architects a A69-architekti s nizozemskými NL Architects. Blok B04 je umístěn u železniční trati a přímo navazuje na kancelářskou budovu Masaryčky od Zahy Hadidové. Součástí budou rezidenční stavby a hotel. Část bude tvořit francouzská kancelář LAN a polské studio P2PA.

Pro návrh Bloku B05, který tvoří s blokem B03 jeden celek, porota určila německý ateliér Kempe Thill, české studio re:architekti a italské baukuh studio associato. Budova při železniční promenádě má poskytnout kolektivní bydlení, kde jsou menší bytové jednotky doplněny o společné komunitní prostory. Studio A8000 bude pracovat na podobě šestého bloku, který budou tvořit hlavně kanceláře a maloobchodní plochy.

Výsledky architektonických soutěží na Florenc 21: Etapa Západ
1. místo2. místo3. místo4. místo
Blok B01ADEPT (DK) | ohboi (CZ)Barkow Leibinger (DE)CHYBIK+KRISTOF (CZ) | Mfs Group (CZ)Kuba & Pilař architekti (CZ)
Blok B02Aulík Fišer architekti (CZ) | Machar & Teichman (CZ) | studio reactor (CZ) | Partero (CZ)LAN architecture (FR) | P2PA (PL)A69 – architekti (CZ) | ADEPT (DK) | Edit! Architects (CZ)Vietzke & Borstelmann Architekten (DE) | Jakub Klaska Ltd (GB)
Blok B03Edit! architects (CZ) | A69 – architekti (CZ) | NL Architects B.V (NL)Morris+Company (GB)AllesWirdGut Architektur (AT) | creatura studio (CZ) | DnD Landschaftsplanung (AT)| AED project (CZ)
Blok B05re:architekti (CZ) | baukuh studio associato (IT) | Atelier Kempe Thill (DE)Morris+Company (GB)AllesWirdGut Architektur (AT) | creatura studio (CZ) | DnD Landschaftsplanung (AT)| AED project (CZ)
Blok B04LAN architecture (FR) | P2PA (PL)Pavel Hnilička Architects+Planners (CZ)Baumschlager Eberle Lustenau (DE)A69 – architekti (CZ) | ADEPT (DK) | Edit! Architects (CZ)
Blok B06A8000 (CZ)Pantograph (SK)Jakub Cigler Architekti (CZ)Bogle Architects (CZ)

