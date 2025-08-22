Pro iDNES.cz přiblížil situaci radní Prahy 4 Tomáš Hrdinka. „V nádrži se myli a prali si své prádlo bezdomovci a někteří obyvatelé sousední ubytovny, mokré prádlo si zde i sušili. Řada z nich přitom byla pod vlivem alkoholu, jehož požívání je zde vyhláškou zakázané,“ okomentoval situaci radní.
I kvůli tomu nechala minulý týden radnice v okolí fontány instalovat cedule se zákazem vstupu do prostoru fontány a výstrahou nepitné vody. Dodržování zákazu kontroluje pravidelně městská policie, ovšem v momentě, kdy místo opustí, situace se opět zvrhne.
„Kdyby tam nebyla ta ubytovna, tak to by dávalo smysl, jednou tam stojí policie, to jsem věděla, ale až odjedou, tak se tam zase dějí věci. Lavičky létají ve vzduchu a bezdomovci si tam máchají smradlavé nohy,“ okomentovala jedna z místních znovuotevření fontány na sociální síti Facebook.
Parné léto
Fontána byla často vyhledávána jako místo, kde v teplých letních dnech mohou lidé alespoň částečně vedru uniknout. Po nastolení zákazu vstupu se místní ptají, kde v okolí takové místo naleznou.
„Oficiálně ke koupání není určena žádná fontána Městské části Praha 4. Lidé se v horkých dnech mohou osvěžit u takzvaných mlžítek, která jsou například v parku Na Pankráci, Zahradě Adolfa Borna, na dětském hřišti na Kapitolu a na Zeleném pruhu,“ dodal radní Hrdinka.
Rekonstrukci fontány za více než dva miliony korun si vyžádalo řádění vandala, jenž zničil vnitřní mechanismus fontány i historickou kovovou plastiku zasazenou ve fontáně. Vzhledem k dlouhému čekání na výrobu speciálních dílů se oprava protáhla až do letošního července.
Na podzim po vypuštění fontány dojde i na opravu kovové plastiky Dálky od sochaře Jiřího Nováka, ta vznikla v šedesátých letech 20. století. Skládá se ze skupiny pěti jehlanovitých vertikálních prvků, na nichž jsou v různých rovinách nasazeny části sférických ploch.