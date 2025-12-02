Roboti v ulicích. Foodora představila autonomní vozítka pro rozvoz jídla

Jana Sobíšková
  11:42
Roboti v ulicích? Ano, nová éra v Praze začne ještě před koncem roku 2025. Ulice osmé městské části budou od úterý kromě chodců využívat také roboti. Foodora představila autonomní robotická vozítka, která budou rozvážet jídlo.

Stroj na šesti kolech pojede rychlostí 3-8 kilometrů v hodině a rozveze 10-15 objednávek denně. První restaurační partner bude McDonald’s, z jehož pobočky v ulici Thámova se začne v úterý pilotně doručovat.

„Je pro nás zásadní kvalita služby, roboti jsou na krátké vzdálenosti a jednoduché objednávky ideální, zatímco naši kurýři se můžou soustředit na ty komplikovanější nákupy a dovážky. Chceme to celé zjednodušit a také rádi zkoušíme nové věci,“ řekl šéf české Foodory Adam Kolesa.

Foodora představila autonomní robotická vozítka, která budou rozvážet jídlo, začnou na Praze 8. Na fotce ředitel Adam Kolesa. (2. prosince 2025)
Foodora představila autonomní robotická vozítka, která budou rozvážet jídlo, začnou na Praze 8. (2. prosince 2025)
Foodora představila autonomní robotická vozítka, která budou rozvážet jídlo, začnou na Praze 8. (2. prosince 2025)
Foodora představila autonomní robotická vozítka, která budou rozvážet jídlo, začnou na Praze 8. (2. prosince 2025)
Jestli zásilku přiveze kurýr, nebo robot, si zákazník může vybrat. Otevře si aplikaci Foodory, zvolí restauraci a v druhé fázi objednávky, kde zadává adresu, uvidí nabídku s možnostmi.

„Když zákazník zvolí doručení robotem, následuje interní vyhodnocení, jestli objednávka je pro doručení robotem vhodná. Jelikož vozítka jsou jen tři a robot může být vhodnější pro jinou objednávku,“ upřesnila Albatool Jahaf z komunikačního týmu Publicis groupe.

Když to vyjde a jídlo poveze robot, aplikace zákazníka přesměruje na stránku, kde může jeho pohyb celou cestu sledovat. Když objednávka v útrobách stroje dorazí před dům, aplikace o tom informuje a ukáže tlačítko „odemknout“. „Zákazník vyjde před dům, stisknutím robota odemkne, otevře si fyzicky víko a vyndá objednávku,“ dodala Janaf.

Robot je plný senzorů s kamerami a umí o sobě dát vědět. Vydává zvuky, rozpozná auta od člověka, dokáže si zdetekovat své okolí, a pozná také, kudy nemůže projet. Když se ocitne v davu, zapípá, aby lidé uhnuli.

Pokud by se k vozítku někdo nechoval pěkně a například se na něm hodlal svézt, či ho dokonce ukrást, dokáže robot spustit hlasitý alarm. „Dispečer, který bude roboty na cestě k zákazníkům a zpět hlídat, se o každém takovém ataku na vozítko hned dozví. Může spustit naprogramované fráze, aby robot česky řekl například ‚Nedělejte to, prosím‘ nebo ‚S dovolením‘. Zároveň se jako chodec chová velmi ohleduplně,“ popisuje Richard Dirbák z Foodory.

Ve chvíli, kdy by na robota někdo zaútočil nebo ho jen obrátil, umí podle něj s pustit hlasitou sirénu. Kde nestačí jeho autonomita, pomůže dispečer, který v nejhorším může přivolat i policii. Ani na alarm, natož policii však dosud v cizině při provozu nedošlo. „Vždycky stačilo upozornění robota, a lidé ho nechali,“ uzavřel Dirbák.

Jídlo v Karlíně přiveze zákazníkům domů robot. Foodora otestuje autonomní vozítka

Radní pro dopravu Prahy 8 Tomáš Slabihoudek ocenil, že byla radnice obeznámena s projektem v předstihu. Je rád i za to, že si Foodora vybrala právě jeho městskou část.

V mnoha zemích ve světě už tito roboti doručili 9 milionů zásilek jídla. K navigaci vozítko využívá kombinaci různých senzorů, umělou inteligenci a strojové učení.

Díky speciálnímu podvozku zvládá i obrubníky. Své okolí detekuje do vzdálenosti 60 metrů. Je navíc šetrný k přírodě, za svůj provoz v Evropě ušetřil už více než 700 tun emisí.

Zlínský kraj dokončil stavbu domova pro seniory v Liptále za 250 mil. Kč

