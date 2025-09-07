Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Matěj Svěrák
  21:42
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policistům ztotožnit. Hájil se tím, že vstoupili na soukromý pozemek bez povolení. S policisty se řidič hádal více jak čtvrt hodiny a nakonec s nimi odjel na služebnu až po přímluvě vlastního syna. Záznam svého zadržení zveřejnil.

Video začíná záběry na skupinku rychlých vozidel prohánějících se po dálnici D4, u čerpací stanice a přilehlých cestách. Po prostřihu už na úzké vesnické cestě jede formule zapřažená za osobním autem na laně až do místa bydliště. „Všude jsou policajti!“ ozve se na videu. Řidiči spěchají za vrata svého domu.

Tam už je policisté dostihnou a formuli obstoupí. „Zavolejte svému nadřízenému a zjistěte si, jak to je, vyřešte si to na veřejný cestě,“ sdělil krátce po svém zastavení řidič policistům, kteří ho kvůli jeho jízdě po dálnici sledovali až domů. Muž se zároveň policisty snažil zastrašit, že kvůli tomuto zásahu přijdou o osobní ohodnocení.

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem (7. září 2025)
Majitel formule, která se několikrát proháněla po dálnici D4, se vrací z policejní služebny, kde byl podat vysvětlení (7. září 2025)
Po dálnici D4 se projížděla formule
Policie hledá řidiče, který jel ve formuli po dálnici D4.
Vyplývá to z videa, které zveřejnil youtubový kanál TrackZone, na kterém jednapadesátiletý řidič ve spolupráci se svým synem a jeho vrstevníky publikuje videa většinou o tom, jak se sportovními auty brázdí české silnice ve vysoké rychlosti.

Hádka policistů s mužem trvala více jak 15 minut a došla až do momentu, kdy syn svého otce nakonec sám vyzýval, ať z vozidla vyleze. Mladík tak učinil poté, co si ho vzal jeden z policistů stranou a situaci mu vysvětlil. „Je to syn Pepy od Zdendy,“ říká syn svému otci v reakci na to, co mu řekl policista, který podotkl, že řidiče formule osobně zná.

Krátce poté muž ještě nějakou dobu odporoval s tím, že policisté mají počkat za vraty pozemku a on poté vyleze, na to ale policie nepřistoupila. Muž pak ještě zavolal operačnímu důstojníkovi, který výjezd na místo koordinoval.

Důstojník po telefonu řidiči sdělil, že i přes to, že police vstoupila na soukromý pozemek, tak by se jim měl ztotožnit. V reakci na to muž dodal, že na jejich konání podá stížnost, ale nakonec s policisty dobrovolně odešel na služebnu, kde však odmítl cokoliv říci.

„Řidič formule, kterého policisté zastavili a ztotožnili ve voze, se při podání vysvětlení odmítl k celé situaci vyjádřit. Policisté budou celou věc postupovat do správního řízení, kdy mu hrozí pokuta v řádu několika tisíc korun a zákaz řízení,“ řekla k případu policejní mluvčí Michaela Richterová. Již ráno uvedla, že policisté prověřují, zda se jedná o formuli, která se na D4 proháněla nedávno.

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Formule nejsou na provoz na pozemních komunikacích uzpůsobené ani schválené, nemají registrační značky, světla, blinkry ani další bezpečnostní výbavu. „Vjeli nám na soukromý pozemek a porušili tím naše práva, bylo to za mě naprosto zbytečné a nezákonné,“ hájil se naopak dopoledne syn majitele formule Lukáš.

Jízdu formule na českých silnicích policisté v minulosti řešili opakovaně, kvůli helmě však pravděpodobnému řidiči nikdy nebyli schopní prokázat, že skutečně řídil on, i když jej vypátrali. Tentokrát je však situace jiná, protože před zraky hlídek se řidič neměl možnost s nikým vyměnit.

