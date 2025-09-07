„Ve čtvrt na devět ráno jsme přijali na linku 158 oznámení, že na benzinku u Dobříše přijela formule. Zakrátko jsme pak obdrželi další, že formule pokračuje po dálnici D4,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Operační důstojník vyslal za jezdcem několik hlídek, jedné z nich se vůz podařilo zastavit v obci Buk, části obce Milín, kde policisté řidiče ztotožnili jako jednapadesátiletého muže. Podle informací tn.cz jej zastavili až na dvoře jeho bydliště a muž poté několik minut odmítal z auta vystoupit.
„Nyní muže vyslýchají na stanici v Příbrami. Formule nejsou na provoz na pozemních komunikacích schválené, mají ostré hrany a nemají tam co dělat. Zjišťujeme, komu vůz patří i to, zda se nejedná o formuli, který se na D4 proháněla nedávno,“ doplnila mluvčí.
Formule navíc nemají registrační značky, světla, blinkry ani další bezpečnostní výbavu. „Vjeli nám na soukromý pozemek a porušili tím naše práva, bylo to za mě naprosto zbytečné a nezákonné,“ řekl novinářům syn majitele Formule 1 Lukáš.
Doplnil, že k domu přijelo několik desítek policejních aut a nad domem létaly helikoptéry. „Bylo tady snad více policistů, než když se stane vražda. To všechno kvůli domněnce o našem dopravním přestupku, že údajně viděli, že tu táhneme monopost Formule 1, který se podle jejich domněnek proháněl před pár minutami na dálnici, o čemž my vůbec nic nevíme,“ dodal.
Jízdy formule dokumentují společně s otcem už šest let na kanálu Trackzone, protože je to jejich koníček. „Akce proběhly vždy bez problémů. Všichni moc dobře ví, že formule od roku 2019 po dálnici v Česku jezdí a lidi si na to budou muset zvyknout,“ doplnil.
Dodal, že jízdy Formule 1 po dálnici nepovažuje za nebezpečné. „Vždy jela maximálně 180 až 200 kilometrů v hodině a nikoho neohrožovala. Jen jela a nedělaly se nebezpečné manévry. Jiní lidé dnes řídí daleko nebezpečněji,“ podotkl. „Chápu pravidla, ale i řidič bez dálniční známky se dopouští přestupku, stejně jako formule jedoucí po dálnici. V Americe může jezdit každý s čím chce a jak chce, a také to u nich funguje,“ doplnil.
Dodal, že majitel s ní zkrátka po dálnici jezdit chce a baví ho to. „Kdybyste měl doma takové auto, tak se na něj nechcete jen dívat. Za mě to, že auto není na dálnici stavěné, neznamená, že po ní nemůže jet. Ani zdaleka. Řidiči, kteří po okreskách jezdí třicet jsou daleko nebezpečnější,“ míní.
Formuli 1 podle jeho slov koupili od britského závodního týmu. „Je to Ferrari Dallara GPF1, prototyp z roku 2006, které jsou pouze dva na světě. Jediné informace o tom šíříme my, nikdo jiný o tom nic neví,“ odvětil na otázku, o jaký typ vozu jde. „David Hauser z britského závodního týmu, který s tím jezdil závody do vrchu, uvádí, že je to GP2 kvůli přednímu nárazníku,“ vysvětlil s tím, že vůz testoval Kimi Räikkönen.
Jízdu formule na českých silnicích policisté v minulosti řešili opakovaně, kvůli helmě však pravděpodobnému řidiči nikdy nebyli schopní prokázat, že skutečně řídil on, i když jej vypátrali. Tentokrát je však situace jiná, protože před zraky hlídek se řidič neměl možnost s nikým vyměnit.
19. srpna 2025
