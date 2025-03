1) Pojedete podpořit své žáky na turnaj?

Já kluky i trénuji, takže tam určitě s nimi pojedu. Jezdím na turnaj pravidelně již několik let.

2) V čem vidíte klady turnaje a jak ho vlastně hodnotíte?

Kluci i z malých klubů mají možnost si zahrát špičkový fotbal. A mají možnost si zahrát proti budoucím hvězdám českého fotbalu – to pro ně musí být velký zážitek.

3) Nastaly v turnaji za těch několik let nějaké změny? Případně je letos přichystána nějaká novinka?

Systém turnaje je stejný, ale nedávno se změnil způsob přihlášení týmů do turnaje. Tento způsob již není o papírové přihlášce, ale vše provádí digitálně. Organizátoři také celé dění okořenili například různými výzvami, které škola musí natočit. Loni, kdy byl ambasadorem Václav Černý, něco takového natáčeli my. Byli jsme k tomu jako škola pozvaní, protože jsme turnaj několikrát vyhráli. Jinak ty výzvy se mnohdy ani nesouvisí s fotbalem – například chytání pingpongových míčků do hrnečků. Kladem je i to, že tyto výzvy nesplňují pouze hráči, ale i další studenti školy.

4) Jedná se podle vás o akci, o kterou mají žáci vaší školy v průběhu školního roku největší zájem?

Co se týče účastníků, tedy hlavně pátých a čtvrtých tříd prvního stupně, tak určitě. Kluci, případně i holky, se na turnaj velmi těší a už několik měsíců dopředu se ptají, kdy že se už bude hrát.

5) S jakými ambicemi jdete do turnaje?

Minulým rokem se nám nepodařilo postoupit ani z okresu do krajského klání, protože máme odliv žáků a neměli jsme tam ani kluky, co hrají fotbalovou Spartu Praha. A to i přesto, že jsme jakousi akademií Sparty. Bylo to pro všechny velké překvapení, protože my jsme pravidelně postupovali alespoň do krajského finále a někdy až do samotného finále České republiky. Letos se obávám, že to bude stejné, jelikož se situace od loňska moc nezměnila. V týmu samozřejmě budeme mít fotbalisty, ale ta koncentrace schopnost z předešlých let poklesla. Úspěchem by tedy pro nás byl alespoň postup do té krajské části turnaje.

6) Může být turnaj příležitostí pro objevení nových talentů?

Určitě. Už na krajských kolech se to hemží lovci talentů. Je to tedy i příležitost pro hráče se zviditelnit a dostat se někam.