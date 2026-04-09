Věžák pokrytý panely. Depo na Kačerově má největší fasádní fotovoltaiku v Česku

Jan Bohata
  14:02aktualizováno  14:02
I nezasvěcený cestující procházející přestupním uzlem na pražském Kačerově nebo řidič projíždějící po magistrále mohou postřehnout, že se věžák v areálu depa nad kolejištěm díky novému obložení tmavšími fasádními panely proměnil. Budově totiž dominuje největší fasádní fotovoltaika v České republice. Renovace depa za 805 milionů přinese úspory energií i snížení emisí o stovky tun.
Fotogalerie3

Fotovoltaické panely na budovách renovovaného depa Kačerov (8. dubna 2026) | foto: DPP - Václav Holič

Investice představuje součást projektu Energetické úspory se zárukou (EPC). To je způsob, jak modernizovat veřejné budovy s tím, že dodavatel garantuje dosažení sjednaných úspor.

Renovaci, která umožní pražskému dopravnímu podniku (DPP) v příštích letech uspořit náklady ve výši desítek milionů i stovky tun emisí oxidu uhličitého, představilo ve středu vedení magistrátu a společností, které se na akci podílely.

DPP soláry využívá také na dalších důležitých objektech, i když ne vždy v rámci EPC.

„S tak vysokými požadavky jsme se dosud nesetkali, ale dokázali jsme se s nimi vyrovnat,“ popsal náročnost stavebního zásahu Pavel Fraňo, generální ředitel společnosti ENESA, která na projektu pracovala za provozu depa. „Díky našim zkušenostem z nemocnic, kde jsme podobné akce už dělali, jsme byli připraveni,“ uvedl již dříve Fraňo.

Náklady na renovaci dosáhly 805 milionů korun. DPP na projekt získal asi 400 milionů z Národního plánu obnovy, který financuje EU.

Z fasády do metra

EPC neboli Energy Performance Contracting představuje metodu, jak modernizovat veřejné budovy bez potřeby investice z vlastního rozpočtu. Dodavatel navrhne, zrealizuje a zafinancuje úsporná opatření. Investice se splácí z dosažených energetických úspor.

„Největší solár na fasádě v Česku nabídne provozovateli velmi zajímavé rezervy,“ vysvětlil zásadní přínos technologie pro DPP Kamil Čermák, generální ředitel společnosti ČEZ ESCO.

Následujících deset let přinesou soláry DPP garantovanou úsporu 152 milionů korun. Za rok vyrobí přibližně půldruhé gigawatthodiny elektrické energie, která se přímo spotřebuje v provozu areálu. Zásluhou nové transformátorové stanice může DPP část výkonu využít také pro trakci metra.

Nejen energetické úspory

Renovační zásahy se dotkly také dalších prvků – technici zateplili fasády, vyměnili okna, nové a šetrné jsou také technologie vytápění, vzduchotechniky, chlazení či osvětlení moderními LED světly.

Město solárních panelů

  • 59 fotovoltaických elektráren: Tolik jich Pražské centrum obnovitelné energie podle dat z počátku roku 2026 provozuje na střechách budov.
  • Fotovoltaické elektrárny zásobují 73 městských objektů, které patří 21 městským organizacím.
  • 70 FVE: Pražská vodohospodářská společnost chce tolik fotovoltaických elektráren vybudovat do roku 2030 na svých objektech. První etapa zahrnuje devět FVE na čerpacích stanicích a vodojemech.

„Díky úspoře energií snížíme ročně emise CO2 o 2 316 tun,“ vysvětlil Ladislav Urbánek, předseda představenstva a generální ředitel DPP. Další úspory přestavba zajistí například díky šetrnému zacházení s vodou. Pozitivní dopady obnova v komplexech DPP tedy bude mít pro celou metropoli.

„Projekty snižující energetickou náročnost budov jsou pro provozovatele smysluplné,“ doplnil Václav Lebeda ze Zastoupení Evropské komise v ČR. Vedení Prahy by proto postupně chtělo pokračovat s podobnými akcemi u dalších objektů, kde je to reálné.

V rámci EPC prošla modernizací budova centrálního dispečinku DPP v ulici Na Bojišti a také vozovny Pankrác a Střešovice. Ve Střešovicích je navíc umístěno Muzeum MHD, tedy památkově chráněný historický komplex. Proto zde technici při modernizaci spolupracovali spolu s památkáři, aby nepoškodili historickou hodnotu areálu.

Cenných úspor projektanti a stavbaři dosáhli také díky dalším stavebním úpravám: zateplili ploché střechy, repasovali izolaci vrat a vratových clon a podobně. Celková rozloha fotovoltaik na budovách DPP podle dřívějších informací dosáhne až 5 400 metrů čtverečních.

Tramvaje na slunci

Fotovoltaickou elektrárnu, která pokryje spotřeby areálu, stavbaři umístili také v nedávno postavené vozovně Hloubětín, nejde však o zmiňovaný systém EPC. Fotovoltaické panely jsou umístěné na střeše odstavovací haly, na její jižní stěně instalovali teplovzdušné solární panely. Primárním zdrojem tepla pro objekty vozovny jsou tepelná čerpadla.

Mimo zmiňované lokality podobnou modernizací prošel také administrativní objekt v depu Zličín. Tento projekt pro DPP připravila společnost Frontiers Technology, která patří ke skupině Pražské energetiky (PRE).

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Archeologové objevili ve Vídeňské ulici v Olomouci minové a naslouchací chodby

ilustrační snímek

Rozsáhlý systém dosud ukrytých chodeb objevili v Olomouci archeologové při záchranném výzkumu na zahradě vily ve Vídeňské ulici. Nejprve při něm našli chodbu a...

9. dubna 2026  13:59,  aktualizováno  13:59

Zájem o studium na jihlavské vysoké škole je zatím větší než loni

ilustrační snímek

Zájem o studium na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) je zatím větší než loni. Škola eviduje téměř 1100 přihlášek, o šest procent víc než před rokem...

9. dubna 2026  13:48,  aktualizováno  13:48

Falešný oddací list za tisíc eur. Padělatelé je ve velkém prodávali cizincům

Policisté dopadli padělatele oddacích listů

Skupinu zločinců, kteří padělali oddací listy pro cizince, odhalili jihomoravští policisté. Zatím zdokumentovali přes tři desítky falzifikátů, které měly jejich držitelům zajistit povolení k pobytu,...

9. dubna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Projekt Dětský čin roku hledá malé hrdiny. Zapojily se také známé tváře

Dětský čin roku

V době, kdy se nás často snaží zahltit negativní zprávy, přichází projekt Dětský čin roku s důležitým poselstvím. Děti opravdu dokážou pomoci měnit svět. A co je na tom ještě lepší? I známé osobnosti...

9. dubna 2026  15:19

V Příbrami začala oprava chodníků v centru města, potrvá do konce května

ilustrační snímek

V Příbrami začala rekonstrukce chodníků v centru města. Dělníci do konce května opraví chodníky v Pražské ulici, na Václavském náměstí a v Zahradnické a...

9. dubna 2026  13:41,  aktualizováno  13:41

Na Kuksu začalo restaurování barokní sochy Velkého křesťanského bojovníka

V bylinkové zahradě hospitálu Kuks na Trutnovsku začalo restaurování téměř osm metrů vysoké sochy Velkého křesťanského bojovníka. Barokní originál pochází z...

9. dubna 2026  13:37,  aktualizováno  13:37

Divadlo Šumperk uvede poslední premiéru sezony, cílí na pánský magazín

ilustrační snímek

Divadlo Šumperk uvede v sobotu premiéru inscenace Pozor, citlivý obsah! Satirické komediální drama současné britské autorky Lucy Kirkwoodové zavede diváky do...

9. dubna 2026  13:33,  aktualizováno  13:33

Obezitologické centrum v Děčíně ročně operuje 100 až 150 pacientů

Chirurgická báze Obezitologického centra společnosti Krajská zdravotní v děčínské nemocnici ročně operuje 100 až 150 pacientů. Primář Jan Rejholec dnes...

9. dubna 2026  13:31,  aktualizováno  13:31

Malé obce jako příklad: NEVAJGLUJ ocení jejich dlouhodobou věrnost úklidům

9. dubna 2026  15:10

Do finále soutěže na nové centrum Špindlerova Mlýna postoupily tři týmy

ilustrační snímek

Do finále mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové centrum Špindlerova Mlýna postoupily tři týmy, české ateliéry ADR, OV Architekti a slovenské...

9. dubna 2026  13:28,  aktualizováno  13:28

Sokolov plánuje moderní systém kontroly parkovného a zvažuje parkovací zóny

ilustrační snímek

Sokolov chystá zavedení systému pro kontrolu parkovného, který zjednoduší administrativu a měl by snížit počet neplatičů. ČTK to dnes řekl místostarosta Jan...

9. dubna 2026  13:27,  aktualizováno  13:27

Příbram zahájí turistickou sezonu, muzeum a Svatá Hora nabídnou snížené vstupné

ilustrační snímek

Příbram v sobotu vstoupí do nové turistické sezony. Poutní areál Svatá Hora a hornické muzeum v tento den nabídnou návštěvníkům snížené vstupné. Na náměstí T....

9. dubna 2026  13:26,  aktualizováno  13:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.