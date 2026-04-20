Františka Palackého v Neratovicích připomene výstava na náměstí Republiky

Historika, politika a spisovatele Františka Palackého připomene v Neratovicích v květnu výstava na náměstí Republiky. Letos uplyne 150 let od jeho smrti. K výročí se budou konat i další aktivity, například komentovaná procházka, živé natáčení podcastu i vzpomínkové setkání. ČTK o tom dnes informovala mluvčí neratovické radnice Barbora Walterová. Palacký má hrobku v neratovické místní části Lobkovice.
"Palacký je přítomný v našem každodenním životě. Jeho portrét bereme do rukou v podobě tisícikorunové bankovky, jmenují se po něm školy i ulice, ale mnoho toho o něm nevíme. Projekt Palacký 150 nabízí příležitost tuto osobnost poznat, nejen jako velikána českých dějin, ale i jako civilní osobu," řekla za organizační výbor projektu zastupitelka Neratovic Jana Hanslíková (Speciál Neratovice).
Program zahájí venkovní výstava Občan Palacký, vernisáž bude v pondělí 4. května ve společenském domě. Na náměstí pořadatelé výstavu přesunou o den později. Na 24 panelech výstava podle mluvčí nabídne pohled na Palackého život i jeho odkaz v širším kontextu. Připomene například jeho vztah k regionu, vliv na český jazyk, vztah k hudbě i divadlu i méně známé momenty z jeho života.
Na výstavu naváže 20. května vlastivědná procházka místní částí Lobkovice. Povede místy spojenými s Palackým - od kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde je pochovaný, přes symbolickou pískovcovou plastiku v podobě knihy až po areál lobkovického zámku.
Na konci května se bude v neratovickém společenském domě živě natáčet populární podcast Přepište dějiny. Historik Michal Stehlík a publicista Martin Groman se budou věnovat tématu Palackého odkaz v současnosti.
Vzpomínkové setkání se uskuteční v neděli 31. května v Lobkovicích. Začne ranní mší svatou celebrovanou pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem, následovat bude setkání u Palackého hrobky. Obě části programu budou přenášené na velkoplošnou obrazovku v parku před kostelem. Program pak bude pokračovat na zámku Lobkovice koncertem cimbalisty Matěje Čípa, rodáka z Hodslavic, což je Palackého rodná ves.
Aktuální informace o programu najdou zájemci na webu www.palacky150.cz.