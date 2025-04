Fyzioterapeut dostal 7,5 roku za znásilňování nezletilé, které léčil skoliózu

Muži hrozilo pět až 12 let vězení. Státní zástupkyně Margita Kralická pro něj u Městského soudu v Praze žádala šest let za mřížemi a tříletý zákaz činnosti fyzioterapeuta a maséra. Dívka podle ní Kirchenovo počínání útrpně snášela, protože věřila tomu, že jí pomůže ke zlepšení zdravotního stavu a zachrání ji před operací, které se bála.

„V nedávné době uložil jiný soud na Moravě ve stejné sazbě za obdobný trestný čin, avšak jednorázový, šest let odnětí svobody. Toto jednání bylo mnohem delší a promyšlenější. Nemůžeme uložit takový trest, jaký navrhovalo státní zastupitelství. Nejenom veřejnost by se ptala, kde to má nějakou logiku. Není to tak, že bychom se řídili veřejným míněním, ale musíme se řídit právní jistotou a předvídatelností,“ vysvětlil soudce Lukáš Svrček, proč se jeho senát rozhodl pro přísnější než navrhovaný trest.

Podle rozsudku docházela dívka narozená v roce 2004 do Kirchenovy pražské ordinace od jara 2016 do října 2019, a to dvakrát až čtyřikrát měsíčně. Matka ji tam doprovázela jen zpočátku. Pražský městský soud uvedl, že Kirchen dívce při „terapiích“ postupně začal roztahovat hýždě a dotýkat se jazykem jejího konečníku. Později ji nahou připoutával na lehátko s roztaženýma nohama a pod záminkou narovnání páteře jí manipuloval v konečníku plastovým válcem, případně prsty.

Kirchen připustil pouze to, že dívce při masáži jednou po předchozím upozornění a s jejím souhlasem zasunul prst do análního otvoru. Tuto praktiku už podle vlastních slov neopakoval, protože dívku bolela. V dalších věcech podle něj dívka lže.

Obžalovaný rodák z Kazachstánu o sobě u soudu řekl, že je vystudovaným lékařem se specializací na internu a anesteziologii. Není ale členem České lékařské komory, takže v Česku nemůže vykonávat lékařskou činnost. Označuje se za profesionálního maséra a fyzioterapeuta, státní zástupkyně však upozornila na to, že fyzioterapeutickou licenci ani vzdělání nemá.

V roce 2021 byl odsouzený za těžké ublížení na zdraví v souvislosti s tím, že jiné své pacientce injekčně aplikoval anabolika. Znásilnění se tehdy neprokázalo. Aktuální uložený trest zahrnuje i toto předchozí potrestání.

Podle soudního znalce netrpí Kirchen žádnou sexuální poruchou. Rozsudek mu uložil nahradit dívce, která skončila v péči psychiatra, způsobenou nemajetkovou újmu 400 tisíc korun.