Galerie hlavního města Prahy otevřela u Buštěhradu nový moderní depozitář

Galerie hlavního města Prahy (GHMP) získala v lokalitě Bouchalka poblíž Buštěhradu na Kladensku moderní depozitář pro zhruba 16.000 předmětů a s restaurátorskými dílnami. Za 249 milionů korun ho postavilo hlavní město Praha jako stabilní prostředí pro umělecká díla. Dnes ho otevřela ředitelka městské galerie Magdalena Juříková s pražským radním při kulturu Tomášem Slabihoudkem (TOP 09) a šéfem magistrátního odboru pro kulturu Jiřím Sulženkem.
GHMP podle Juříkové bude moci opustit některé dosavadní prostory, v nichž díla uchovávala. Šlo například o odsvěcený kostel v pražských Bohnicích či protiatomový kryt v Hostivaři. V Bouchalce, pojmenované po někdejším zájezdním hostinci s kováři, byly dosud uloženy originály některých barokních soch, například z Karlova mostu.
Po asi dvacetiletém úsilí se podařilo podle návrhu architekta Štěpána Jakubce přestavět na profesionální depozitář druhou halu. Profesionální depozitář GHMP chyběl po celou dobu její existence, tedy od roku 1963.
"Protože díla potřebují specifické podmínky k uskladnění, nejnáročnější je tady udržet klima, eliminovat všechny výkyvy," uvedla Juříková. Podle Slabihoudka se podařilo vytvořit stabilní prostředí, a to také díky asi 18 tepelným vrtům a fotovoltaické elektrárně s výkonem 100 kilowattů. Juříková označila stavbu za ekologickou. Na investici hlavního města přispěl Národní plán obnovy.
Podle provozního náměstka Juříkové Miroslava Koláčka, který měl stavbu na starost, depozitář disponuje prvky nejvyšší ochrany. "V místnostech, kde se nacházejí naše nejcennější díla, je zbudováno samozhášecí zařízení, které uhasí požár do několika vteřin," uvedl Koláček.
V depozitáři budou sídlit také velké ateliéry pro restaurování kamene, sádry a papíru, ateliér pro restaurování papíru GHMP dosud chyběl. Menší ateliér bude restaurovat malbu.
GHMP podle Juříkové opustí většinu dosavadních úložných prostor a naprostou většinu svých sbírek umístí do nového depozitáře. Některá díla zůstanou například v prostorách hlavní budovy Městské knihovny, jejíž část GHMP provozuje. V depozitáři získá GHMP místo na nové akvizice. "Máme rezervu na 30 let," poznamenala ředitelka.
GHMP jako příspěvková organizace Prahy se zaměřuje na moderní a současné umění, ale stará se i o pražské plastiky na veřejném prostranství. Galerie vystavuje v sedmi objektech, a to v Domě U Kamenného zvonu, Městské knihovně, Colloredo-Mansfeldském paláci, Domě fotografie, v Bílkově vile, trojském zámku a v Domě Františka Bílka v Chýnově na Táborsku.